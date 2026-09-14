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國際領袖基金會洛杉磯分會年會 午宴籌款

記者張宏／阿罕布拉報導
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國際領袖基金會ILF洛杉磯分會12日舉行2026年年會暨籌款午宴，現場賓客雲集，...
國際領袖基金會ILF洛杉磯分會12日舉行2026年年會暨籌款午宴，現場賓客雲集，洛杉磯世界日報社長于趾琴（前排左二）、前社長郭俊良（後排右二）、聖馬利諾前市長孫國泰（後排右三）和聯邦眾議員趙美心（前排中）等人合影。（記者張宏／攝影）

國際領袖基金會（ILF）洛杉磯分會12日舉行2026年年會暨籌款午宴，彰顯亞裔影響力。期間為洛杉磯地區9至12年級高中生舉辦領導才能培訓班，邀請蒙特利公園市議員楊安立擔任主講人，分享成功經驗。

活動邀請蒙特利公園市議員楊安立擔任主講人，分享成功經驗。（記者張宏／攝影）
活動邀請蒙特利公園市議員楊安立擔任主講人，分享成功經驗。（記者張宏／攝影）

今年主題嘉賓楊安立19歲獲得柏克萊加大" rel="155062">柏克萊加大電氣工程與計算機科學理學學士學位，23歲取得法律博士與MBA雙學位。演講以「成功、充實與領導力」為題，分享她在工程、法律、創業、寫作及公共服務等領域的職業歷程與心得。她鼓勵下一代領導者為自己定義成功、擁抱成長和意想不到的機會、慎重選擇身邊的人際關係，並將人生中的挑戰視為成長的機會。

（左起）國際領袖基金會洛杉磯分會會長蔡慶雲、蒙市市議員楊安立、大華超市CEO陳婷...
（左起）國際領袖基金會洛杉磯分會會長蔡慶雲、蒙市市議員楊安立、大華超市CEO陳婷如和國際領袖基金會洛杉磯分會顧問Rachel楊在活動中交流。（記者張宏／攝影）

洛杉磯分會會長蔡慶雲和副會長洪逸青表示，領導力訓練今年將嘗試新的培訓方式，讓專業人士與學生一起使用AI工具，規畫相關專案，並進行報告。這種方式鼓勵學生學習如何在現實生活中更有效的運用AI，並獲得更多實務經驗。活動還為參與訓練課程的學生家長提供免費的親子關係課程，討論如何加強親子關係。在辯論環節，學生扮演不同方角色就蒙市是否要建設數據中心及當地民生相關主題展開討論。

國際領袖基金會創會會長董繼玲參與活動。（記者張宏／攝影）
國際領袖基金會創會會長董繼玲參與活動。（記者張宏／攝影）

國際領袖基金會創會會長董繼玲和先生Joel Szabat從華府趕來參加活動，她為洛杉磯分會2026年的顧問頒發證書。洛杉磯分會也將為學生頒發獎學金。董繼玲表示，基金會即將成立夏威夷和奧斯汀分會，在座每個人的經歷都讓大家看到領導、服務社區和傳承的重要性。

聯邦眾議員趙美心（中）為國際領袖基金會洛杉磯分會會長蔡慶雲（右）和副會長洪逸青頒...
聯邦眾議員趙美心（中）為國際領袖基金會洛杉磯分會會長蔡慶雲（右）和副會長洪逸青頒發賀狀。（記者張宏／攝影）

聯邦眾議員趙美心和加州眾議員方樹強出席，趙美心表示，ILF的工作非常重要，因為長期以來，亞裔美國人、夏威夷原住民及太平洋島裔（AANHPI）在美國領導職位上一直缺乏代表性。如今國會已有25位AANHPI議員，這是史上最高人數。意味著AANHPI社區在美國政治與公共決策中擁有真正席位。

國際領袖基金會洛杉磯分會顧問在活動中。（記者張宏／攝影）
國際領袖基金會洛杉磯分會顧問在活動中。（記者張宏／攝影）

（左起）國際領袖基金會洛杉磯分會前會長孫陳小鳴、楊安立夫婦、趙美心、董繼玲和先生...
（左起）國際領袖基金會洛杉磯分會前會長孫陳小鳴、楊安立夫婦、趙美心、董繼玲和先生Joel Szabat及方樹強在活動中交流。（記者張宏／攝影）

精華 FAQ

  • 此次年會暨籌款午宴旨在彰顯亞裔影響力，同時為洛杉磯地區9至12年級高中生的領導才能培訓與相關獎學金募集資源。

  • 楊安立以自身在工程、法律、創業、寫作及公共服務的歷程，鼓勵年輕人自行定義成功、把挑戰視為成長機會，並珍惜人際關係與意外機會。

  • 活動首度嘗試與專業人士一起使用AI工具規畫專案並報告，另提供家長免費親子關係課程，還安排辯論與獎學金相關安排，強化實務學習。

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