國民黨立委訪問團南加座談 籲僑胞年底返台投票

洪孟楷、李德維、黃健豪12日在南加州與僑胞座談，說明國民黨對未來選舉、兩岸關係及國防政策的看法。（記者張庭瑜/攝影）

瞄準2028年政黨輪替，中國國民黨 立委洪孟楷、黃健豪及中常委兼主席特別顧問李德維12日在南加州與僑界座談，說明國民黨對選舉、兩岸關係及國防政策的立場。李德維表示，國民黨將積極爭取重新執政，並主張以九二共識為基礎爭取兩岸和平；洪孟楷則強調，國民黨支持國防自主及合理軍購，但相關預算仍須接受國會監督。

洪孟楷、李德維、黃健豪與中國國民黨美國西南支部成員在座談會尾聲一同高喊「國民黨加油」。（記者張庭瑜/攝影）

主辦單位表示，此行主要是向僑胞傳達台灣第一手主流民意、邀請僑胞在今年底地方選舉返台投票 ，並聽取海外黨員及僑胞意見，帶回台灣及國會反映。

立委洪孟楷12日在南加州出席僑界座談；他表示，國民黨支持國防自主及合理軍購，但相關預算仍須接受國會監督。（記者張庭瑜/攝影）

洪孟楷表示，國民黨希望向美方傳達捍衛中華民國、維護台海和平及強化國防的立場，但支持國防自主，不代表預算可以無條件通過。他強調，國民黨「絕對不會反對軍購或反對國防」，重點是確保經費發揮作用。

談到對外溝通，洪孟楷會後受訪表示，美方對台灣內部政治已有一定了解，美國在台協會持續與台灣各界互動，也與國民黨保持實質交流。他坦言，2016年國民黨成為在野黨後，對外溝通受到影響；但自2024年成為國會第一大黨後，與外界交流的條件已有所不同。

國民黨中常委兼主席特別顧問李德維12日在南加州與僑界交流；他表示，國民黨將積極爭取2028年政黨輪替，並主張以九二共識為基礎爭取兩岸和平。（記者張庭瑜/攝影）

李德維則表示，國民黨認為民進黨政府目前的兩岸路線增加台灣民眾面臨的風險，因此將積極爭取2028年政黨輪替。會後被問及，若北京未來提出涉及中華民國主權、現行民主制度或憲政體制的條件，國民黨不能退讓的紅線為何，他回應，這類假設範圍過廣，並提到九二共識，表示現階段應先爭取兩岸和平，再討論未來發展。

李德維也提出黨內檢討，認為國民黨雖講究「溫良恭儉讓」，但不能一再退讓、失去立足空間；民主政治不必追求百分之百支持，關鍵是爭取過半民眾的信任與認同。

立委黃健豪12日出席南加州僑界座談；他談及中部選情及低軌衛星通訊，並表示維持和平穩定之餘，也不能沒有防衛決心。（記者張庭瑜/攝影）

立委黃健豪表示，他在立法院交通委員會推動修正電信管理法第36條，希望開放低軌衛星通訊業者進入台灣市場，讓台灣在海底電纜遭切斷時，仍有備援的對外聯繫管道，「希望維持和平穩定，但不能沒有防衛的決心」。對於外界指國民黨「反國防」，他認為，國民黨過去對外溝通較少，容易遭貼上標籤，實際上反對的是特定作法，而非國防或相關法案本身。