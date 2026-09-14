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台灣辦桌飄香南加州 世華席開近20桌慶雙十

記者張庭瑜／洛杉磯報導
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賓客圍桌舉杯，桌上可見中華民國與美國國旗；活動以台灣辦桌文化慶祝雙十國慶。（記者...
賓客圍桌舉杯，桌上可見中華民國與美國國旗；活動以台灣辦桌文化慶祝雙十國慶。（記者張庭瑜／攝影）

世界華人工商婦女企管協會南加州分會12日在洛杉磯華僑文教服務中心舉辦「宣揚台灣食力辦桌文化」活動，席開近20桌，以台灣辦桌料理結合舞獅、歌舞及城市文化介紹，慶祝中華民國115年雙十國慶。

工作人員端出「福氣拼盤」，以台式叉燒、五味淡菜、紹興醉雞、涼拌海蜇及滷牛腱等揭開...
工作人員端出「福氣拼盤」，以台式叉燒、五味淡菜、紹興醉雞、涼拌海蜇及滷牛腱等揭開辦桌宴席序幕。（記者張庭瑜／攝影）

宴席以「福氣拼盤」開場，集結台式叉燒、五味淡菜、紹興醉雞、涼拌海蜇與滷牛腱，隨後陸續端出清蒸鱈魚、澎湖野菜花枝丸湯、花生豬腳配金門麵線、燴海鮮棺材板、三杯素三味、經典西魯及櫻花蝦米糕。餐後另有燒麻糬雙拼、紅豆粉粿與水果拼盤，呈現多種台灣地方風味。

世界華人工商婦女企管協會南加州分會會長孟心韻致詞，介紹以「一道美食、一段故事、一...
世界華人工商婦女企管協會南加州分會會長孟心韻致詞，介紹以「一道美食、一段故事、一座城市」呈現台灣文化的活動主題。（記者張庭瑜／攝影）

世華南加州分會會長孟心韻表示，今年以「一道美食、一段故事、一座城市」為主軸，呈現心中的台灣。她說，辦桌不只是一頓飯，也承載分享、團圓與人情味，希望透過美食與故事，讓來賓感受台灣的生命力，並讓更多海外朋友認識台灣。

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長馬博元致詞，邀請來賓透過辦桌料理品嘗台灣家鄉味。（...
駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長馬博元致詞，邀請來賓透過辦桌料理品嘗台灣家鄉味。（記者張庭瑜／攝影）

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長馬博元致詞時以「歡迎來到台灣」向來賓打招呼。他表示，身為外交人員，雖然無法在台灣過節，但能與南加州僑胞共同慶祝雙十國慶，同樣具有意義，並感謝主辦團隊將家鄉味帶到南加州。

聯邦眾議員金映玉（中）向世華南加州分會頒發感謝狀。（記者張庭瑜／攝影）
聯邦眾議員金映玉（中）向世華南加州分會頒發感謝狀。（記者張庭瑜／攝影）

美國聯邦眾議院外交委員會「亞太」小組主席金映玉（Young Kim）表示，強化美台關係一直是她關注的外交政策重點。她提到日前率跨黨派國會代表團訪台，強調將持續支持台灣提升自我防衛能力及經濟韌性。「台灣贏，美國就贏；台灣和美國一起贏，世界就贏。」她並向世華南加州分會幹部頒發賀狀。

「宣揚台灣食力辦桌文化」活動席開近20桌，僑界及社區人士透過美食、表演與文化介紹...
「宣揚台灣食力辦桌文化」活動席開近20桌，僑界及社區人士透過美食、表演與文化介紹感受台灣辦桌文化。（記者張庭瑜／攝影）

世華總會第一副總會長陳玲華表示，從婚宴、滿月、入厝（喬遷新宅）到廟會，辦桌承載許多台灣人的共同生活記憶。每道料理背後，可能是節慶的回憶，也可能是媽媽、阿嬤做的味道，這些都是海外僑胞珍貴的文化資產。她說，僑胞將台灣料理、音樂與表演帶到海外，也把台灣人的熱情與人情味傳給下一代；每個人都是台灣的民間大使，可以從自己的餐桌開始，讓身邊的朋友認識台灣。

舞獅穿梭席間與賓客互動，現場懸掛中華民國國旗，增添雙十國慶氣氛。（記者張庭瑜／攝...
舞獅穿梭席間與賓客互動，現場懸掛中華民國國旗，增添雙十國慶氣氛。（記者張庭瑜／攝影）

席間舞獅、歌唱及舞蹈輪番登場，並穿插台灣城市與文化介紹。賓客一邊品嘗辦桌菜、一邊欣賞演出，在南加州重現台灣辦桌的熱鬧氣氛。

精華 FAQ

  • 活動主打「宣揚台灣食力辦桌文化」，以台灣辦桌料理搭配舞獅、歌舞與城市文化介紹，席開近20桌慶祝中華民國115年雙十國慶，讓海外僑胞與來賓感受台灣特色。

  • 菜單從福氣拼盤開始，包含叉燒、五味淡菜、醉雞等，後續還有鱈魚、花生豬腳配金門麵線、棺材板、三杯素三味與櫻花蝦米糕，甜點則有燒麻糬、紅豆粉粿和水果。

  • 主辦方強調辦桌承載分享、團圓與人情味，盼用美食傳遞台灣生命力；馬博元感謝僑界帶來家鄉味，金映玉則重申支持台灣防衛與經濟韌性，並肯定台美合作。

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