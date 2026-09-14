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嗨中秋本周末登場 美食、萌寵秀、抽獎迎賓

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2026嗨中秋本周末登場，現場集結美食市集、舞台演出、萌寵走秀與驚喜大抽獎。圖為...
2026嗨中秋本周末登場，現場集結美食市集、舞台演出、萌寵走秀與驚喜大抽獎。圖為此前活動吸引諸多民眾參與。（本報資料照）

由世界日報洛杉磯社與天普市政府共同舉辦的「2026嗨中秋嘉年華」，將於9月19日（周六）及9月20日（周日）在天普市公園熱鬧舉行。今年現場集結多家特色攤位，包含美食、飲品與文創小物，並安排精彩舞台演出、萌寵走秀、驚喜大抽獎與限時特賣等多項內容，讓民眾可以邊逛邊吃，享受市集的熱鬧與樂趣。

今年活動特別新增一項亮點，主辦單位將於活動首日（9月19日）傍晚時分在主舞台舉辦第一屆「萌寵走秀派對」，邀請民眾帶著家中毛小孩一起同樂。無論是應景的中秋主題造型，或是展現狗狗個性特色的裝扮，都歡迎報名參加，現場人氣最高的狗狗還可獲得主辦單位準備的伴手禮品，為毛小孩與主人留下難忘的中秋回憶。

除好吃好玩的市集，世界日報也將在活動兩日傍晚時分於主舞台進行驚喜大抽獎，今年獎項相當豐富，其中包括由長榮航空提供的「洛杉磯至台北來回豪經艙機票」ㄧ張，以及中華航空提供的洛杉磯／安大略至台北經濟艙來回機票一張、韓國人氣超市H Mart禮券、Yaamava Resort & Casino at San Manuel所提供的李宗盛演唱會門票、LA Auto Show提供的展會門票(展會日期11月20日至11月29日)，以及OSIM按摩商品等多項大獎。民眾只需在活動當日前往服務台，即可免費領取抽獎券。活動兩日傍晚時分將在主舞台抽出多項大獎，只要有領取抽獎券，並且抽獎時在現場觀看，就有機會把大獎抱回家。

歡度中秋節怎麼能少了應景的月餅，世界日報將於天普嗨中秋的活動現場特別準備每日300個月餅與民眾分享，並於兩日活動的傍晚時分免費發放，讓大家在欣賞精彩演出、參加驚喜抽獎之餘，也能品嘗香甜月餅，感受濃濃的中秋節慶氛圍。嗨中秋嘉年華多年來已是南加州華人社區重要的中秋節慶活動之一，今年活動內容更加豐富多元。歡迎社區民眾闔家出動，一起到天普市公園感受熱鬧的節慶氣氛，度過充實愉快的中秋時光。

活動地點：天普市公園（Temple City Park，5939 Golden West Avenue，Temple City，CA 91780）諮詢熱線：323-268-4982 ext 600。

2026嗨中秋本周末登場，現場集結美食市集、舞台演出、萌寵走秀與驚喜大抽獎。圖為...
2026嗨中秋本周末登場，現場集結美食市集、舞台演出、萌寵走秀與驚喜大抽獎。圖為此前活動吸引諸多民眾參與。（本報資料照）

精華 FAQ

  • 活動將於9月19日與9月20日兩天舉行，地點在Temple City Park，也就是天普市公園，地址為5939 Golden West Avenue，Temple City，CA 91780。

  • 現場設有美食、飲品與文創攤位，並安排舞台演出、萌寵走秀、驚喜抽獎與限時特賣，讓民眾能邊逛邊吃，感受中秋市集的熱鬧氣氛。

  • 主辦方將發放每日300個月餅，並於傍晚抽出多項大獎，包括機票、H Mart禮券、演唱會門票與按摩商品；民眾到服務台免費領抽獎券即可參加。

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