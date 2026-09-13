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華童官沛霖熱愛西洋棋 全美9歲組第1 父：始於偶然

記者王若然／聖瑪利諾報導
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在美國西洋棋協會全美9歲年齡級排名第一的官沛霖，6歲才開始接觸西洋棋。（Nick...
在美國西洋棋協會全美9歲年齡級排名第一的官沛霖，6歲才開始接觸西洋棋。（Nick提供）

在8月美國西洋棋協會（US Chess Federation）的全國棋手排名中，南加州華裔男孩官沛霖（Wesley Kwan）在全美9歲年齡級中位列第一。官沛霖6歲開始下西洋棋（又稱國際象棋），短短兩年就在全美選手排名中名列前茅，最終在8月的排名位列第一，並將在11月代表美國參加於墨西哥舉辦的2026北美青年西洋棋大賽。

官沛霖和他的貓「維也納」。他以喜歡的西洋棋「維也納」開局命名。（Nick提供）
官沛霖和他的貓「維也納」。他以喜歡的西洋棋「維也納」開局命名。（Nick提供）

姊姊學棋 他順便上課

 

官沛霖的父親Nick Kwan說，家中無人玩西洋棋，兒子接觸西洋棋也始於偶然。2022年，6歲的官沛霖與西洋棋的相遇始於一棵大樹下。Nick介紹，當時原本給官沛霖的姊姊官羽彤（Melody Kwan）報名西洋棋課。但為接送方便，Nick詢問老師能否也收下弟弟。官沛霖當時才上幼稚園，還不到最小接收的一年級學齡。老師當時說，如果他聽話就可以。就這樣，以「接送方便，不用帶娃」為由，官沛霖進入課後班。

Nick回憶，官沛霖在課後班不打籃球，也不願在戶外玩耍。他竟然在一棵大樹下，跟著老師學下棋。Nick說：「我心想，他可能只是覺得好玩，當時沒在意。」之後，官沛霖開始上西洋棋課，並在當年11月的新手巡迴賽拿了第一名。Nick的心態發生變化：「等下，也許他真的懂點什麼。」與此同時，姊姊對西洋棋失去興趣，不再下棋。

官沛霖在西洋棋比賽中。（Nick提供）
官沛霖在西洋棋比賽中。（Nick提供）

無心插柳 他反而沉迷 

在後面的日子，小小的官沛霖展現出對西洋棋狂熱的興趣。Nick說，家裡對他不好好學習的懲罰，是不得玩棋。為了能在周末下棋、參加比賽，官沛霖在學校的成績十分優秀。為了提升他曾一度落後的英文寫作，Nick要求他每次輸棋後寫感想。如此一來，官沛霖的英文寫作突飛猛進，老師都摸不著頭腦，不知是什麼原因。

去年一家人計畫旅行，官沛霖的願望，是到冰島看西洋棋傳奇大師Bobby Fischer的墓，了解他的人生故事。Nick說，平日他玩電腦，唯一的活動就是在電腦上玩西洋棋。平時上學日，他每天會練習下1.5至2小時西洋棋。他是聖瑪利諾聯合學區的小學生。

今年8月，Wesley Kwan成為9歲年齡組西洋棋全美排名第一。（美國西洋棋協...
今年8月，Wesley Kwan成為9歲年齡組西洋棋全美排名第一。（美國西洋棋協會）

多次奪冠 稱霸9歲組

官沛霖在8月的9歲年齡組西洋棋手中排全美第一。公布排名的美國西洋棋協會是最權威的機構之一，根據棋手參加比賽獲取的積分做排名。近兩年，官沛霖一直在相關年齡組名列前茅。他獲得的主要賽事冠軍包括2022年美國公開賽新手組冠軍；2024年南加K-3國際象棋州錦標賽並列冠軍；2025年拉斯維加斯國際西洋棋9歲以下組冠軍；2026年內華達州K-5國際象棋州錦標賽冠軍等。

Nick是急診科醫師。他說，家中沒有人玩西洋棋。他小時候在台灣長大，曾熱愛圍棋，但當時的教育理念是以課本學業為主，沒有機會深入研究。在美國，教育理念不同，他很鼓勵兒子玩西洋棋。他說，好過打電腦遊戲。

官沛霖的姊姊官羽彤也為支持弟弟的愛好，發起Rooklogic組織。 這是一個聖谷地方西洋棋組織 。

精華 FAQ

  • 他原本是陪姊姊上西洋棋課，父親為了接送方便讓他一起加入課後班。起初只是偶然嘗試，沒想到他很快展現興趣與天分，從此一路投入其中。

  • 根據8月美國西洋棋協會排名，他在全美9歲年齡組位列第1。近2年他持續名列前茅，並在多項賽事中奪冠，展現出穩定且突出的競爭力。

  • 他將在11月代表美國前往墨西哥，參加2026北美青年西洋棋大賽。這將是他在國際舞台上的重要亮相，也象徵其棋力已受到高度肯定。

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