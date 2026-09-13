凍漲可負擔房租金 華埠租戶發聲

洛杉磯華埠多棟低收入及長者住宅的租戶，以「加收入，不加租」為訴求，要求政府限制可負擔住房的租金漲幅。（CCED提供）

收入增幅追不上租金 ，標榜「可負擔」的住宅也可能一次加租近一成。洛杉磯華埠 多棟低收入 及長者住宅的租戶，9日在市政廳前舉行記者會，以「加收入，不加租」為訴求，要求政府限制可負擔住房的租金漲幅，並在找到長期方案前凍結租金上漲。

根據華埠公平發展會（CCED）提供的訊息，這場行動由全華埠租戶聯盟（ACTU）成員主導。參與者包括Blossom Plaza、Metro Senior Lofts、Yale Terrace及Hillside Villa等可負擔住房的低收入租戶和年長移民。

租戶在市議會的公眾意見環節發言，要求市府正視華埠及洛杉磯市住房負擔問題。Metro Senior Lofts居民方太太表示，她與鄰居在洛杉磯已生活半輩子，曾為這座城市付出青春，如今擔心被持續上漲的租金逼走。「我們想從市議員得到答覆，為什麼州政府管制的低收入住宅，無法享有漲租4%的限制？」方太太說，同樣住在洛杉磯市內，卻因住宅所屬管轄單位不同，部分租戶每年可能面臨高達10%的租金漲幅。

同棟住宅的伍先生表示，他8月中才簽約搬進一間單間房，8月27日收到管理單位通知，租金將自10月1日起上漲3.91%。「租金約1290美元，根本還沒住上一個月就要求漲租，簡直荒唐。」

Blossom Plaza居民Mok Wai Kwong表示，包括一名身障女兒在內，全家依靠每月約3400美元的固定收入生活。該住宅更換房東後，租金每年上漲約8%至9%；10月起，月租由1750美元增至1902美元。他擔心，若租金繼續以相同幅度上升，幾年後全家收入扣除房租便難以負擔其他生活開支。

ACTU共同主席、Hillside Villa住戶Alejandro Gutierrez表示，目前針對房東向租戶收取各類額外費用的限制也不足。他指出，大樓內曾有參與聯邦Section 8住房補助計畫的租戶，因無力承擔租金調漲，加上每月數百美元的停車及儲物費，被迫搬離。

華埠不少退休長者依靠補充保障收入（SSI）生活。根據消費者物價指數計算，2024年至2026年間，這項收入的平均增幅僅2.83%；相較之下，Blossom Plaza內53戶可負擔住房的租金，今年漲幅8%至9%。

租戶團體表示，許多成員居住的低收入住房稅收抵免住宅及長者住宅，不受洛杉磯市租金穩定條例（RSO）的漲租限制，要求改革現有規定。

記者會當天，市議會正在審議為2028年奧運撥款1300萬美元、供洛杉磯市警局購置新車輛的報告。ACTU志工Kris Chan表示，相較之下，洛市第一選區近期推出的租金援助計畫總額僅30萬美元，估計只能協助約150名低收入租戶支付一至兩個月租金。

截至發稿洛市府尚未做出回應。

租戶在市議會的公眾意見環節發言，要求市府正視華埠及洛杉磯市其他地區的住房負擔的問題。（CCED提供）