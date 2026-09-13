美西華人學會主辦 20日財經專家開講

美西華人學會20日將在洛僑中心舉辦財經講座。（美西華人學會提供）

美西華人 學會將於9月20日在洛僑中心舉辦財經講座，邀請徐永泰博士、律師鄧洪、企業併購與退出顧問胡在華擔任主講，從國際能源與通膨、加州 提案的經濟與稅務影響，以及企業傳承與退出等方面，與社區民眾分享專業觀點。

徐永泰將以「一條海峽如何影響我們的錢包？」為題，解析荷莫茲海峽 （Strait of Hormuz）、石油價格與通膨之間關聯，說明國際局勢如何牽動民眾日常生活與家庭開支。徐永泰為牛津大學經濟史哲學博士，曾任美西華人學會會長及理事長。

鄧洪將主講「近期加州提案對居民的經濟和稅務影響」，從法律與政策角度探討相關提案可能帶來的影響，協助民眾理解與自身權益相關議題。

胡在華將以「辛苦一輩子的企業，如何漂亮退場？」為題，分享企業估值、買家心理與出售準備，協助企業主思考如何讓多年經營成果順利傳承，並為退休或事業轉型提前布局。胡在華擁有MBA及認證企業退出規畫顧問（CEPA）資格，創辦Crestory Capital易誠資本，專注企業估值、保密出售、企業併購與退出規畫。