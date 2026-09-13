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APAPA尹氏牧場公益太極活動 促社區身心健康

APAPA Media／供稿
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太極教練Scott Zhang（右）在尹氏牧場帶領參與者練習太極，共同體驗太極運...
太極教練Scott Zhang（右）在尹氏牧場帶領參與者練習太極，共同體驗太極運動與中華傳統文化的魅力。（APAPA Media提供）

亞太裔公共事務聯盟（Asian Pacific Islander American Public Affairs，APAPA）於8月15日在加州尹氏牧場（Yin Ranch）舉辦公益太極活動，透過中華傳統太極文化、戶外運動與自然環境，鼓勵社區民眾關注身心健康，並以文化交流增進彼此連結。活動由APAPA與尹氏牧場共同推動，並結合「Arts in California Parks」相關活動理念，吸引社區成員及志工參與。

當日上午，參與者陸續抵達綠意環繞的尹氏牧場。主辦方首先安排早餐及交流時間，隨後由太極教練Scott Zhang帶領約一小時的太極體驗課程。Scott Zhang來自中國安徽，是一位屢獲殊榮的太極教練，曾在中國全國及省級太極比賽中多次榮獲金牌，具有豐富的太極教學及比賽經驗。活動中，他從基本動作、呼吸、重心轉換及身體平衡開始示範，帶領參加者在戶外自然環境中舒展身體、調整呼吸，體驗太極剛柔並濟、動靜相融的特色。

太極是悠久歷史的中華傳統武術，將柔和動作、呼吸、平衡與專注相結合。持續練習有助於提升身體柔韌性、平衡能力與姿勢控制，也有助於放鬆情緒、舒緩壓力。由於動作可依個人身體狀況調整，不需要複雜器材，因此適合不同年齡及體能程度的民眾參與。

此次活動亦呼應「Roots & Resilience: AANHPI Youth Mental Wellness Through Culture, Art, and Nature」主題，希望藉由文化、藝術及大自然的力量，提升亞裔尤其是年輕世代對心理健康與身心平衡的關注。主辦方希望讓傳統文化不僅被保存，更能融入現代生活，成為促進健康及建立社區韌性的實際方式。

活動現場設有APAPA服務及資訊台，向參與者介紹組織的社區服務與公共參與工作；主辦方並準備餐點，讓參與者在運動之餘相互交流。尹氏牧場開闊的草地、湖畔及自然景觀，也為太極活動提供舒適寧靜的戶外環境。

參與者在Scott Zhang帶領下共同完成多組太極動作，從緩慢伸展、重心移動到呼吸配合，在一招一式中感受傳統文化與身心健康的連結。活動最後，主辦方、志工及參與者共同合影留念，為當日上午的公益活動畫下圓滿句點。

APAPA長期致力於推動亞太裔社區公共參與、青年培育及跨文化交流。此次在尹氏牧場舉行太極公益活動，不僅向社區推廣健康生活方式，也透過中華傳統文化搭建跨世代交流的平台。主辦方期望未來持續結合文化、教育、自然與公益資源，舉辦更多有益社區身心健康的活動，讓更多家庭與青年從參與中建立連結、增進健康，並進一步提升社區凝聚力。

APAPA在尹氏牧場舉辦公益太極活動。太極教練Scott Zhang與APAPA...
APAPA在尹氏牧場舉辦公益太極活動。太極教練Scott Zhang與APAPA成員、志工及參與者合影。（APAPA Media提供）

精華 FAQ

  • 活動由亞太裔公共事務聯盟APAPA與加州尹氏牧場共同推動，並結合Arts in California Parks理念，吸引社區成員與志工參與，推廣健康與文化交流。

  • 課程由來自中國安徽的太極教練Scott Zhang帶領，內容涵蓋基本動作、呼吸調整、重心轉換與身體平衡，讓參與者在戶外環境中體驗太極特色。

  • 主辦方希望透過文化、藝術與自然提升亞裔尤其是青年對心理健康的重視，並讓傳統文化融入日常生活，成為促進健康與建立社區韌性的方式。

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