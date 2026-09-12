蒙市圖書證變「優惠卡」 9月消費有折扣

蒙市市立圖書館響應9月「圖書館借書證申辦月」，持借書證至指定商家消費，可享折扣、買一送一及免費飲品等優惠。（本報檔案照）

蒙特利公園 市立圖書館（Monterey Park Bruggemeyer Library）響應9月圖書館借書證申辦月，推出「讀者獎勵」（Reader Rewards）活動。民眾9月30日前在參與活動的蒙市商家出示圖書館借書證，即可享有消費折扣、買一送一及免費飲品等優惠。

「圖書館借書證申辦月」由美國圖書館協會（American Library Association）發起，自1987年起於每年9月舉行，配合新學年開始，鼓勵民眾培養閱讀習慣、提高識字能力，並探索公共圖書館提供的各項服務。如今，全美已有數千所公共圖書館及學校參與這項為期一個月的活動。

今年的活動主題為「一張借書證，奏出美好樂章」（A Library Card Hits All the Right Notes），提醒民眾，無論年齡、背景或人生目標，每個人都能在圖書館找到適合自己的資源。

除了借閱經典故事和新出版作品，民眾還可參加圖書館舉辦的各類活動、使用自習室專心學習、在舒適的閱讀空間休息，或透過不同課程掌握新技能。市府表示，圖書館為每個人預留了前排座位，而借書證就是入場券。

為鼓勵更多居民申辦並使用借書證，蒙市圖書館今年9月推出「讀者獎勵」計畫。9月1日至30日期間，持卡人在指定的蒙市餐廳及商家出示圖書館借書證，即可獲得專屬優惠，包括折扣、買一送一及免費飲品等。參與商家名單及詳細優惠內容，可至蒙市政府網站查詢。

市府指出，申辦圖書館借書證免費、簡便，也能為不同年齡層帶來實際幫助。對學生而言，借書證是取得學習資料、邁向學業成功的重要工具；對成年人而言，則是持續進修與終身學習的管道。對所有居民來說，圖書館也是了解社區資訊、保持社區連結的重要場所。