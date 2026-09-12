英譯台灣文學 台灣書院徵好手

獲英國筆會（English PEN）年度翻譯獎肯定的Natascha Bruce（陳思可）將擔任業師。（駐洛杉磯台灣書院）

為培育台灣文學英譯人才，文化部駐洛杉磯 台灣書院持續與美國文學翻譯家協會（ALTA）合作，辦理「新銳譯者指導計畫」，2027年將徵選一名新銳台灣文學英語譯者，接受為期九個月的專業指導。

計畫即日起開放報名，截止時間為美西時間2026年11月30日，未曾出版完整翻譯作品的譯者均可申請。獲選者將自2027年2月起接受培訓，並由曾以《湖面如鏡》譯作獲英國筆會年度翻譯獎肯定的Natascha Bruce（陳思可）擔任業師。

指導內容除翻譯策略外，也涵蓋海外投稿及版權洽商等實務，協助譯者了解台灣文學作品進入海外出版市場的流程。

ALTA成立於1978年，「新銳譯者指導計畫」自2015年推出，至今已支持逾百名、涵蓋30多種語言的英譯創作者。獲選譯者也將獲文化部贊助，前往亞利桑納州圖森市參加ALTA翻譯文學年會，發表翻譯成果並與翻譯家及出版業界交流。

駐洛杉磯台灣書院自2020年起與ALTA合作，過去已推動《房思琪的初戀樂園》等台灣文學作品英譯本在海外出版，童偉格《西北雨》英譯本則預計於2027年底問世。相關報名資訊及申請須知，可至線上網站https://reurl.cc/GgnKRy報名。