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執法近40年 Burton Brink角逐亞市議員

記者邵敏╱亞凱迪亞報導
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Burton Brink與妻子（右）都是洛杉磯縣警局退休警員。（Burton B...
Burton Brink與妻子（右）都是洛杉磯縣警局退休警員。（Burton Brink社交媒體）

亞凱迪亞生活近60年、擁有40年執法經驗的Burton Brink，角逐2026年亞市第二選區市議員。他將「經驗、誠信、問責」列為競選核心，主打公共安全、政府透明、財政責任及居民參與。

Brink自1967年起居住在亞凱迪亞市，1977年加入Arcadia Police Explorer，後在洛縣警局服務，最終以警佐身分退休，執法生涯近40年。離開執法一線後，他持續參與地方公共事務，擔任亞市府委員八年，其中四年擔任主席，任期至2025年屆滿。此次角逐市議員職位，Brink表示不接受任何競選捐款，所有經費均由個人資金支付。他說，不會受到特殊利益影響，責任對象只有亞凱迪亞居民及商家。

公共安全是Brink競選的首要議題。他主張支持警察、消防及第一線應急人員，加強犯罪預防及社區警政，提升緊急事故與災害應變能力，同時改善住宅區交通安全，並運用科技及經實務驗證的方法維護城市治安。他並主張保護納稅人資金，優先將資源投入基礎建設、公共安全、公園及其他核心城市服務。

面對市議會內部可能存在的不同意見，Brink強調專業與尊重。他認為議員之間有不同立場並非問題，重要的是先聽取意見、了解事實，再做出決定；即使意見不同，也應避免將政策分歧演變成個人衝突。

談及亞市近年政治分歧，Brink表示，他厭倦城市中的種族分歧，強調「我們都是亞凱迪亞人」，希望停止「我們對他們」的思維，重新共同合作，而不是彼此攻擊。他表示，自己不會讓市議會變成政治表演，即使與其他議員意見不同，也會保持尊重；投票將以居民及商家的利益為優先，而不是選邊站。

Brink目前的支持者包括洛縣政委員巴格（Kathryn Barger）、前洛縣地方檢察長Steve Cooley、前亞市市長Gail Marshall，以及聖蓋博谷上游市政水區Dr. Anthony R. Fellow等。

擁有40年執法經驗的Burton Brink，角逐亞市第二選區市議員。（Burt...
擁有40年執法經驗的Burton Brink，角逐亞市第二選區市議員。（Burton Brink社交媒體）

精華 FAQ

  • Brink表示，希望把長年執法與地方服務經驗帶進市議會，聚焦公共安全、政府透明與財政責任，並以居民和商家利益為優先，改善城市治理。

  • 他將公共安全列為首要議題，主張支持警察、消防與第一線應變人員，加強犯罪預防、社區警政、交通安全與災害應對，並運用科技提升治安。

  • Brink說自己不接受任何競選捐款，完全以個人資金參選，強調不受特殊利益影響；他也呼籲停止族群對立，主張議員應專業、尊重、以事實決策。

洛縣 亞凱迪亞

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