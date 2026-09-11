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105歲人瑞還能走跳聊天 她親吐長壽秘訣

喬州女在LA喜獲「高薪」 沒想到竟是低收戶

編譯陳盈霖／綜合報導
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在高成本的加州，愈來愈多「高收入」者仍為租屋一族。（本報資料照片）
在高成本的加州，愈來愈多「高收入」者仍為租屋一族。（本報資料照片）

Spectrum News 1報導，年薪近10萬美元，在洛杉磯還算「低收入」。現年27歲的愛德華茲（Lisa Edwards）為追求娛樂產業夢想，2022年從喬治亞州亞特蘭大（Atlanta）搬到洛杉磯，她很快上了堂殘酷的「經濟課」。今年收入將達8萬美元的她，本以為終於躋身中產階級，或她心中的「高收入者」，沒想到在洛縣卻符合「可負擔住房補助」（Affordable Housing Assistance）資格。

「洛杉磯和南方、和亞特蘭大的物價差距簡直十萬八千里。」她說，「回老家時幫母親買雜貨，裝滿整輛購物車只需50美元；但在這裡，同樣的一車大概要300美元。」

目前從事公關工作，愛德華茲8萬美元的年收入，已接近喬治亞州平均年收入中位數，但根據加州住房與社區發展部標準，在洛縣卻屬「低收入」。

加州政府每年公布收入上限標準，用於各項可負擔住房補助計畫申請資格依據。洛縣符合低收入住房資格的個人年收入上限為9萬3300美元，該縣收入中位數為7萬5650美元，年收入5萬8300美元及以下者，則被列為「極低收入」（Very Low Income）；橙縣符合低收入上限為10萬4200美元；河濱縣較低，為6萬8900美元。

「我本以為，8萬美元應該是筆可觀收入」愛德華茲說，「就好像自己熬出頭了。但當你仔細算算每兩周實際拿到的薪水，再計算所有必要開銷，你會覺得自己根本不像賺了8萬美元。」

洛杉磯加大（UCLA）劉易斯區域政策研究中心（Lewis Center for Regional Policy Studies）住房倡議經理菲利普斯（Shane Phillips）指出，住房成本是加州人最沉重的經濟負擔之一。「若你看看過去20多年來，洛市、洛縣的住房建設速度，就會發現與全美許多城市相比慢得多。」

此外，愈來愈多高收入者選擇租屋。根據加州公共政策研究所（Public Policy Institute of California，PPIC）數據，加州有三分之一租屋族，年收入超過10萬美元；相較之下，美國其他地區租屋族中，只有18%年收入超過10萬美元。「這反映出，許多在20年前本有能力購屋的人，如今只能租屋」菲利普斯說，以前的洛杉磯，購屋的可行性比現在高得多，若年薪達到15萬美元或以上者，就可能有能力成為屋主。

儘管如此，洛杉磯仍相當吸引許多逐夢者。雖然可能需面對重重財務壓力，愛德華茲仍願意留在這座城市。「這些辛苦是值得的，我會繼續打拚。」

精華 FAQ

  • 她為追求娛樂產業夢想，2022年從亞特蘭大搬到洛杉磯，卻發現當地物價與租屋成本遠高於家鄉，年薪8萬美元也不算寬裕。

  • 依加州住房與社區發展部標準，洛縣個人年收入9萬3300美元以下就屬低收入，因此Lisa的8萬美元仍符合可負擔住房補助資格。

  • 報導指出洛杉磯住房建設速度落後，房價與租金長期高漲，連年收入超過10萬美元的租屋族也很多，顯示居住負擔已非常沉重。

喬州 洛杉磯 洛縣

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