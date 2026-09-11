我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全球債市拋售 從美債燒到亞債 全球央行升息大潮將至？

105歲人瑞還能走跳聊天 她親吐長壽秘訣

退伍軍人協會攜獅子會 慶九三軍人節

記者張庭瑜╱綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
2026年聯合年會暨九三軍人節慶祝活動中，主辦單位向參與人員頒發證書，肯定對組織...
2026年聯合年會暨九三軍人節慶祝活動中，主辦單位向參與人員頒發證書，肯定對組織及社區服務的投入。（讀者提供）

中華民國退伍軍人協會南加州分會與洛杉磯中華民國旅美退伍軍人獅子會，日前在聖蓋博舉行2026年聯合年會、授證典禮及九三軍人節慶祝活動。兩個組織盼透過退伍軍人團體與獅子會平台的結合，擴大對會員、眷屬及社區的服務，並加強與南加州各界交流。

活動在聖蓋博希爾頓酒店舉行。中華民國退伍軍人協會南加州分會理事長楊震南表示，中華民國退伍軍人協會成立已有38年，南加州分會也邁入第八年，主要工作包括聯繫退伍軍人、關懷會員及眷屬，並透過各項活動維繫海外退伍軍人之間的交流。

楊震南表示，許多退伍軍人在海外生活多年，仍持續參與社區事務，因此希望在既有退伍軍人組織之外，進一步運用獅子會的國際網絡及公益服務經驗，讓會員有更多參與社區的管道。他也希望未來有更多年輕世代參與，讓退伍軍人社團的服務工作得以延續。

洛杉磯中華民國旅美退伍軍人獅子會也於今年邁入第二年，楊震南同時擔任該會會長。他表示，成立獅子會的構想，是希望讓退伍軍人原有的組織聯繫與公益服務相互結合。談到九三軍人節，楊震南表示，這個日子對曾經從軍者具有特殊意義。雖然不少會員已離開部隊多年，甚至長期定居海外，但過去軍旅生活所培養的責任感及服務精神，仍可延續到社區。

中華民國退伍軍人協會榮譽理事長、前駐美代表袁健生、駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長馬博元偕夫人楊雅琇、總統府國策顧問田詒鴻、洛杉磯華僑文教服務中心主任張皓鈞，以及新北市文化基金會董事長、前立法委員李德維等人出席該會活動。

退伍軍人、獅友及社區人士出席2026年聯合年會暨九三軍人節慶祝活動，席間交流互動...
退伍軍人、獅友及社區人士出席2026年聯合年會暨九三軍人節慶祝活動，席間交流互動。（讀者提供）

中華民國退伍軍人協會南加州分會及洛杉磯中華民國旅美退伍軍人獅子會成員6日出席聯合...
中華民國退伍軍人協會南加州分會及洛杉磯中華民國旅美退伍軍人獅子會成員6日出席聯合年會暨九三軍人節慶祝活動。（讀者提供）

中華民國退伍軍人協會南加州分會與洛杉磯中華民國旅美退伍軍人獅子會6日在聖蓋博舉行...
中華民國退伍軍人協會南加州分會與洛杉磯中華民國旅美退伍軍人獅子會6日在聖蓋博舉行2026年聯合年會暨九三軍人節慶祝活動，現場頒發感謝狀。（讀者提供）

多名退伍軍人及相關組織成員身著制服出席九三軍人節慶祝活動，展現軍旅傳統與服務精神...
多名退伍軍人及相關組織成員身著制服出席九三軍人節慶祝活動，展現軍旅傳統與服務精神。（讀者提供）

精華 FAQ

  • 活動由中華民國退伍軍人協會南加州分會與洛杉磯中華民國旅美退伍軍人獅子會共同舉辦，內容包含2026年聯合年會、授證典禮及九三軍人節慶祝活動。

  • 他希望把退伍軍人原有的聯繫基礎，與獅子會的國際網絡及公益服務經驗結合，讓會員、眷屬與社區都能獲得更多支持，也吸引年輕世代參與延續服務。

  • 出席者包括袁健生、馬博元、田詒鴻、張皓鈞及李德維等人，顯示這場活動不僅凝聚海外退伍軍人，也獲得僑界與官方代表重視，強化交流連結。

洛杉磯 聖蓋博 加州

上一則

這5份文件不是有錢人才需要 拖到重病後才做代價更高

下一則

配備高階水空氣過濾 加州房市掀購買「純淨宅」潮流

延伸閱讀

長島中華之夜 6華人傑出貢獻獲表彰

長島中華之夜 6華人傑出貢獻獲表彰
退伍軍人症防控3提案衛生局反對 稱臨時檢測站或導致不當治療

退伍軍人症防控3提案衛生局反對 稱臨時檢測站或導致不當治療
台灣會館28周年募430萬 打造台美人新家

台灣會館28周年募430萬 打造台美人新家
新州慶雙十 各社團投入籌備 10/4上午升旗

新州慶雙十 各社團投入籌備 10/4上午升旗
紐約李氏總分所祭祖設宴 4位新領導就任

紐約李氏總分所祭祖設宴 4位新領導就任
走回頭路？凝聚軍系打選戰 藍恢復黃復興黨部 黨內有不同聲音

走回頭路？凝聚軍系打選戰 藍恢復黃復興黨部 黨內有不同聲音

熱門新聞

李傲懷抱剛出生的寶貝女兒Reagan，近日又收到聯邦政府給新生兒長期投資帳戶的「第一桶金」，雙喜臨門。（李若提供）

孫女一出生就收到1000美元 華人家庭驚喜：真生得逢時

2026-09-07 19:14
才廣懿在自己多年精心養護的花園前掛出了售屋牌子，準備回台養老。（記者楊青╱攝影）

華人回台養老 美台花費差很大 她考慮數年決定賣房返鄉

2026-09-06 02:18
才廣懿（左三）不時和老朋友們相約吃飯雅聚。（才廣懿提供）

這些優勢太大 南加掀回台灣養老潮

2026-09-05 22:16
陳理一家四口。（讀者提供）

前阿里巴巴高管在南加神秘失蹤 警證實已死亡

2026-09-04 19:15
毛豆是少數兼具蔬菜與優質植物蛋白特性的天然食物，也是長壽地區餐桌的常見食材。（記者趙健/攝影）

Costco隱藏這款「超級食物」2分半上桌、每小包僅1元多

2026-09-04 22:17
被網友稱為熊貓快餐「史上最好吃新品」的Cantonese BBQ Brisket自9月1日起重新在全美門市供應，限時回歸，售完為止。（熊貓快餐）

熊貓快餐「史上最好吃新品」回歸 44g蛋白質全店最高

2026-09-03 14:36

超人氣

更多 >
高金素梅助理逃亡「黑白配」 向計程車司機借手機閃避通聯

高金素梅助理逃亡「黑白配」 向計程車司機借手機閃避通聯
「歐記健保多收費」川普：每人退500元…百萬人受惠

「歐記健保多收費」川普：每人退500元…百萬人受惠
路透：伊朗石油換中國商品 數十億美元交易含軍事設備

路透：伊朗石油換中國商品 數十億美元交易含軍事設備
華埠曼哈頓橋旁再釀死亡車禍 卡車撞3華人 1死2命危

華埠曼哈頓橋旁再釀死亡車禍 卡車撞3華人 1死2命危
哈利攜妻兒見英王 威廉缺席打高爾夫 冷處理兄弟關係

哈利攜妻兒見英王 威廉缺席打高爾夫 冷處理兄弟關係