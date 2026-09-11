退伍軍人協會攜獅子會 慶九三軍人節

2026年聯合年會暨九三軍人節慶祝活動中，主辦單位向參與人員頒發證書，肯定對組織及社區服務的投入。（讀者提供）

中華民國退伍軍人協會南加州 分會與洛杉磯 中華民國旅美退伍軍人獅子會，日前在聖蓋博 舉行2026年聯合年會、授證典禮及九三軍人節慶祝活動。兩個組織盼透過退伍軍人團體與獅子會平台的結合，擴大對會員、眷屬及社區的服務，並加強與南加州各界交流。

活動在聖蓋博希爾頓酒店舉行。中華民國退伍軍人協會南加州分會理事長楊震南表示，中華民國退伍軍人協會成立已有38年，南加州分會也邁入第八年，主要工作包括聯繫退伍軍人、關懷會員及眷屬，並透過各項活動維繫海外退伍軍人之間的交流。

楊震南表示，許多退伍軍人在海外生活多年，仍持續參與社區事務，因此希望在既有退伍軍人組織之外，進一步運用獅子會的國際網絡及公益服務經驗，讓會員有更多參與社區的管道。他也希望未來有更多年輕世代參與，讓退伍軍人社團的服務工作得以延續。

洛杉磯中華民國旅美退伍軍人獅子會也於今年邁入第二年，楊震南同時擔任該會會長。他表示，成立獅子會的構想，是希望讓退伍軍人原有的組織聯繫與公益服務相互結合。談到九三軍人節，楊震南表示，這個日子對曾經從軍者具有特殊意義。雖然不少會員已離開部隊多年，甚至長期定居海外，但過去軍旅生活所培養的責任感及服務精神，仍可延續到社區。

中華民國退伍軍人協會榮譽理事長、前駐美代表袁健生、駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長馬博元偕夫人楊雅琇、總統府國策顧問田詒鴻、洛杉磯華僑文教服務中心主任張皓鈞，以及新北市文化基金會董事長、前立法委員李德維等人出席該會活動。

退伍軍人、獅友及社區人士出席2026年聯合年會暨九三軍人節慶祝活動，席間交流互動。（讀者提供）

中華民國退伍軍人協會南加州分會及洛杉磯中華民國旅美退伍軍人獅子會成員6日出席聯合年會暨九三軍人節慶祝活動。（讀者提供）

中華民國退伍軍人協會南加州分會與洛杉磯中華民國旅美退伍軍人獅子會6日在聖蓋博舉行2026年聯合年會暨九三軍人節慶祝活動，現場頒發感謝狀。（讀者提供）

多名退伍軍人及相關組織成員身著制服出席九三軍人節慶祝活動，展現軍旅傳統與服務精神。（讀者提供）