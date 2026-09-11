華男涉交友軟體性侵 疑不只一人受害

聖縣警局公布29歲華男劉塞繆照片，指涉嫌性侵，並呼籲其他可能受害者提供線索。（聖伯納汀諾縣警局提供）

29歲華男劉塞繆（Samuel Lau，音譯）涉嫌在聖伯納汀諾縣性侵 透過交友軟體結識的女子，案發後搭機離開美國，8日自海外返抵洛杉磯 國際機場時遭逮捕。警方調查發現，他也是洛杉磯縣今年7月另一起性侵案的嫌犯。由於不排除還有其他受害者，警方公布嫌犯及車輛照片，呼籲知情民眾提供線索。

KTLA電視台報導，聖伯納汀諾縣警局表示，芳塔那分局8月26日上午5時18分接獲「狀況不明」報案，警員趕往Lytle Creek社區Lytle Creek Road 2800號街區後，找到報案女子。女子向警方表示，她剛遭一名透過交友軟體結識的男子性侵。

警方調查後確認嫌犯為居住在格蘭岱（Glendale）的劉塞繆，並查出他在案發後不久前往洛杉磯國際機場 搭機離境，警方未公布其目的地。進一步調查還發現，劉塞繆也是洛杉磯縣今年7月另一起性侵案的嫌犯，但該案進一步案情尚未公布。警方隨後取得拘捕令。劉男8日自海外返抵洛杉磯國際機場時，被美國海關暨邊境保護局（CBP）逮捕，隨後移交芳塔那分局，並送往西谷拘留中心，他涉嫌暴力強姦（rape by force），目前不得保釋。

警探相信可能還有其他受害者，因此公布劉男及其汽車照片。照片顯示，該輛藍色特斯拉轎車右前側有明顯損壞。警方呼籲知情人士致電芳塔那分局909-356-6767提供線索；若希望匿名通報，可致電1-844-909-3006，或傳送簡訊「REPORT」至同一號碼，也可透過聖伯納汀諾縣警局線上通報系統https://mobile.catapultems.com/sbcsd/Sites提供資訊。

警方公布劉塞繆座車照片，該輛藍色特斯拉轎車右前側有明顯損壞。（聖伯納汀諾縣警局提供）