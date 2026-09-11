華男涉交友軟體性侵 疑不只一人受害
29歲華男劉塞繆（Samuel Lau，音譯）涉嫌在聖伯納汀諾縣性侵透過交友軟體結識的女子，案發後搭機離開美國，8日自海外返抵洛杉磯國際機場時遭逮捕。警方調查發現，他也是洛杉磯縣今年7月另一起性侵案的嫌犯。由於不排除還有其他受害者，警方公布嫌犯及車輛照片，呼籲知情民眾提供線索。
KTLA電視台報導，聖伯納汀諾縣警局表示，芳塔那分局8月26日上午5時18分接獲「狀況不明」報案，警員趕往Lytle Creek社區Lytle Creek Road 2800號街區後，找到報案女子。女子向警方表示，她剛遭一名透過交友軟體結識的男子性侵。
警方調查後確認嫌犯為居住在格蘭岱（Glendale）的劉塞繆，並查出他在案發後不久前往洛杉磯國際機場搭機離境，警方未公布其目的地。進一步調查還發現，劉塞繆也是洛杉磯縣今年7月另一起性侵案的嫌犯，但該案進一步案情尚未公布。警方隨後取得拘捕令。劉男8日自海外返抵洛杉磯國際機場時，被美國海關暨邊境保護局（CBP）逮捕，隨後移交芳塔那分局，並送往西谷拘留中心，他涉嫌暴力強姦（rape by force），目前不得保釋。
警探相信可能還有其他受害者，因此公布劉男及其汽車照片。照片顯示，該輛藍色特斯拉轎車右前側有明顯損壞。警方呼籲知情人士致電芳塔那分局909-356-6767提供線索；若希望匿名通報，可致電1-844-909-3006，或傳送簡訊「REPORT」至同一號碼，也可透過聖伯納汀諾縣警局線上通報系統https://mobile.catapultems.com/sbcsd/Sites提供資訊。
他被指在聖伯納汀諾縣芳塔那附近，性侵一名透過交友軟體認識的女子。受害者報案後，警方迅速展開調查，並確認嫌犯身分為住在格蘭岱的劉塞繆。 警方查出他在案發後不久已搭機離開美國，因此先取得拘捕令。8日他自海外返抵洛杉磯國際機場時，遭CBP逮捕，之後移交地方警方並送往拘留中心。 警方認為他可能還涉及其他受害案件，所以公開其本人與藍色特斯拉轎車照片，盼民眾協助辨識線索。可致電芳塔那分局909-356-6767，或透過匿名專線與線上系統通報。
精華 FAQ
他被指在聖伯納汀諾縣芳塔那附近，性侵一名透過交友軟體認識的女子。受害者報案後，警方迅速展開調查，並確認嫌犯身分為住在格蘭岱的劉塞繆。
警方查出他在案發後不久已搭機離開美國，因此先取得拘捕令。8日他自海外返抵洛杉磯國際機場時，遭CBP逮捕，之後移交地方警方並送往拘留中心。
警方認為他可能還涉及其他受害案件，所以公開其本人與藍色特斯拉轎車照片，盼民眾協助辨識線索。可致電芳塔那分局909-356-6767，或透過匿名專線與線上系統通報。
上一則
這5份文件不是有錢人才需要 拖到重病後才做代價更高
下一則