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聽竹金弦樂團五周年慶 跨世代歡聚

記者張宏╱天普報導
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聽竹金弦樂團日前在天普市舉辦成立五周年暨夏日音樂巡演感恩慶功會。（記者張宏╱攝影...
聽竹金弦樂團日前在天普市舉辦成立五周年暨夏日音樂巡演感恩慶功會。（記者張宏╱攝影）

聽竹金弦樂團日前在天普市舉辦成立五周年暨夏日音樂巡演感恩慶功會，現場數十名成員來賓聚集一堂享受美食和音樂，參與者橫跨不同年齡層，因音樂結緣相聚，現場氣氛溫馨融洽。

活動現場，團員們帶來獨奏、合奏、合唱及舞蹈等多元節目，並邀請來賓共享美食，共同欣賞精彩演出。從年僅10歲的孩童到90歲長者，不同年齡、背景的音樂愛好者聚在一起，成為南加華人社區獨特文化風景。團員林彩雲表示，很高興能成為這個大家庭的一員。隨著團員人數不斷增加，尤其有更多長者加入，讓樂團成為退休人士學習交流及參與社區活動的平台。

聽竹口琴樂團創始人張勵志表示，「聽竹」這個名字代表的是竹林間悠揚自然的聲音，也象徵希望用音樂帶給大家和諧、快樂與生命力。樂團2021年3月24日創立，當時正值疫情期間，先從免費Zoom線上口琴課程開始，吸引不少來自兩岸三地的學員。疫情過後，逐漸轉為實體教學，目前固定在哈岡Manzanita Park，及天普市信心聯合衛理公會開課。

2025年聽竹口琴樂團和呂君崙帶領的金弦尤克麗麗樂團合併，陳十美擔任團長，她表示，聽竹金弦樂團合併一年多來不斷發展，日前在僑教中心和爾灣等地舉辦夏日三地巡迴音樂會，場場爆滿，吸引數千名觀眾，她感受到觀眾的熱情和支持，也更有動力帶領樂團更為精進。聽竹金弦樂團結合口琴、尤克麗麗、吉他、貝斯以及其他特色樂器。。

樂團首席指揮宋創元，年輕時接受專業口琴訓練，有豐富指揮與演出經驗。他表示，樂團未來還有許多新計畫，希望透過更多元的訓練，持續提升團員的音樂能力，讓大家在學習和演出的過程中不斷成長。

活動現場透過豐富多元表演形式，展現團隊活力與凝聚力。僑務委員陳英煌、客委會董事吳克凡和朱淑芳等人出席。

現場數十名成員來賓聚集一堂享受美食和音樂，大家涵蓋不同年齡層，因為音樂相聚在一起...
現場數十名成員來賓聚集一堂享受美食和音樂，大家涵蓋不同年齡層，因為音樂相聚在一起，氣氛其樂融融。（記者張宏╱攝影）

活動現場，團員們帶來獨奏、合奏、合唱及舞蹈等多元節目。（記者張宏╱攝影）
活動現場，團員們帶來獨奏、合奏、合唱及舞蹈等多元節目。（記者張宏╱攝影）

精華 FAQ

  • 活動主要慶祝樂團成立5周年，並同時為夏日音樂巡演舉辦感恩慶功會。現場安排多元表演與餐敘，讓團員和來賓一同分享成果與喜悅。

  • 因為參與者年齡層非常廣，從10歲孩童到90歲長者都有，大家因音樂相聚交流。樂團也成為退休人士學習、互動並參與社區活動的重要平台。

  • 樂團於2021年3月24日創立，最初是在疫情期間以免費Zoom口琴課程起步，吸引兩岸三地學員。疫情後轉為實體教學，並在多地持續開課與巡演。

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