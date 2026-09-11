小餐館填問卷 可向LA28申請進奧運

LA28透過RAMP LA平台公開徵集本地小型餐飲業者，建立賽事期間的候選供應商名單。（路透）

一輛餐車、一間街坊小餐館，甚至家族經營的廚房，都有機會把自己的味道帶進2028年洛杉磯奧運 會。LA28於9日透過RAMP LA平台公開徵集本地小型餐飲業者，建立賽事期間的候選供應商名單。

根據RAMP LA訊息，LA28已啟動「小型餐飲企業整合供應商名單」意向徵詢，希望為小型及本地企業提供參與奧運的途徑，也讓賽事期間的飲食體驗呈現洛杉磯不同社區與文化。

LA28表示，餐車、家族經營的廚房、社區外燴業者、餐館及本地食品製作者，都是洛杉磯飲食文化的重要組成部分。此次徵集對象包括小型、微型、本地及深耕特定社區的餐飲企業，希望將這些業者納入整體賽事餐飲規畫。

LA28將根據業者提交的意向問卷，篩選並建立供應商名單。名單之後會提供給LA28指定的餐飲特許經營合作夥伴，由LA28與合作方評估如何將符合資格的小型及本地業者納入賽事期間的餐飲服務。

有意參加的業者，須在2026年11月14日下午5時前完成線上問卷，時間以太平洋時間為準。遞交問卷前，供應商必須確認已在RAMP LA完成完整註冊；若未完成註冊，提交內容可能不會被審查或考慮。

進入供應商名單不等於取得奧運餐飲合約，也不保證有資格參加後續正式招標。LA28表示，組織方有權修改或取消正式招標及後續合作程序；在正式招標階段，獲選業者也可能被要求與LA28指定的合作夥伴共同工作。詳情可至https://www.rampla.org/s/procurement-announcement-details?id=a1NQl0000043nczMAA