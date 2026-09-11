聖瑪利諾市議員4搶3 2華裔拚連任

聖瑪利諾市議會今年三個改選席位共有四名候選人競爭。（記者趙健╱攝影）

聖瑪利諾 市今年市議員選舉將出現四搶三局面。市府確認，三個改選席位共有四候選人完成登記，包括現任市長周書揚（Tony Chou）、副市長羅經程（Calvin Lo），以及兩名首次角逐市議員的John Dustin和Shelley Boyle。

聖瑪利諾市議會共有五個席位，今年改選其中三席。周書揚和羅經程均於2022年首次當選市議員，今年尋求連任。另一名今年任期屆滿的現任市議員Gretchen Shepherd Romey則因任期限制無法再次參選。她自2017年起擔任市議員，已連續完成兩屆任期。

根據候選人登記資料，Dustin的職業為品質改善專員，Boyle則為非營利組織執行長。兩人雖是首次角逐市議員，但都有市政事務經驗，均曾長期擔任聖瑪利諾規畫委員。

周書揚表示，他在聖瑪利諾長大，如今也在當地養育年幼家庭，對城市未來有著切身投入。近年社區迎來不少新家庭，市府休閒項目和社區活動參與度也創下新高，希望繼續保持這股發展勢頭。

回顧首屆任期，周書揚將城市規畫、學區合作、公共安全、住房政策、商業發展及財政列為主要工作。他表示，市府更新建築及規畫相關程序、加強與公立學校合作，並完成州政府要求的Housing Element認證。在財政方面，市府透過重新協商長期市政合約節省成本，並與包括漢庭頓圖書館在內的當地機構建立合作，創造新的持續性收入。他表示，自己的工作方式著重研究問題、減少低效率支出，以及提高市府運作的透明度和問責。

羅經程表示，他自2007年起定居聖瑪利諾，當地優質學校、安全社區、優美公園及居民高度參與，是這座城市的重要特色。任職市議會期間，他著重財政責任、維護住宅社區特色、公共安全及市政服務品質，並認為地方政府應保持透明、尊重居民，以實際可行的方式解決問題。

展望下一屆任期，他表示，將繼續關注城市長期財政穩健、基礎設施投資及生活品質，希望透過審慎規畫和負責任的領導，讓聖瑪利諾繼續成為適合居住和養育家庭的社區。

兩名挑戰者Dustin和Boyle也均於2018年進入聖瑪利諾規畫委員會，並於2022年開始第二個四年任期。因此，今年選戰並非單純由沒有市政經驗的新人挑戰現任，而是兩名現任市議員與兩名有經歷的候選人共同競逐三席。

聖瑪利諾市議員選舉將於11月3日舉行，當選者任期四年。市府表示，9月30日還將在漢庭頓中學舉辦市議員候選人論壇，屆時四名候選人將就各自政見與選民交流。