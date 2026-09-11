洛城西區中文兒童合唱團 精選月亮主題曲

洛城西區中文兒童合唱團將在世界日報2026「嗨中秋」活動首日，為民眾帶來多首經典中英文歌曲。（王靜宜提供）

洛城西區中文兒童合唱團（West LA Chinese Children's Chorus）將在世界日報 9月20、21日舉辦的2026「嗨中秋 」活動首日，為民眾帶來多首經典中英文歌曲。為了此次演出，合唱團創辦人暨指揮王靜宜特別挑選與「月亮」相關歌曲，希望透過歌聲，讓聽眾感受中秋的浪漫與溫暖。

曲目包括以中秋為主題、誠摯感人的90年代經典中文歌曲 《城裡的月光》；電影《第凡內早餐》（Breakfast at Tiffany's）具代表性的主題曲 《Moon River》；80年代膾炙人口的英文經典歌曲 《I Just Called to Say I Love You》，以及耳熟能詳、充滿童年回憶的民謠 《You Are My Sunshine》。中英文歌曲交織，曲風從溫柔抒情到輕快熟悉，為觀眾帶來豐富多元的音樂饗宴。

王靜宜表示，合唱團長期深耕華人 較少的西洛杉磯，藉由表演讓團員及家庭參與世界日報所舉辦的文化盛會，非常有意義，這份文化傳承與社區參與，也是她多年來帶領合唱團持續前進的重要動力。

成立十餘年來，洛城西區中文兒童合唱團始終堅持透過中文歌曲傳遞中華文化，讓孩子在歌唱中自然而快樂地學習中文。為了讓團員接觸更多不同風格音樂，王靜宜持續為合唱團尋找合適曲目，偶爾也親自編曲。多年下來，合唱團累積豐富的中文曲庫，並幾乎不重複演唱相同曲目。

「希望有更多人能認識並領略中文歌曲的美」， 王靜宜說，這正是她多年來帶領洛城西區中文兒童合唱團持續演出的初衷。

為了此次演出，合唱團創辦人暨指揮王靜宜（右一）特別挑選與「月亮」相關歌曲，讓聽眾感受中秋的浪漫與溫暖。（洛城西區中文兒童合唱團提供）