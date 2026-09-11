嗨中秋19日、20日嘉年華 節目再升級還抽豪華大獎

2026嗨中秋主舞台節目再升級，全天候精彩演出，讓民眾感受滿滿的節慶氛圍。圖為2025嗨中秋的主舞台盛況。（本報資料照）

由世界日報洛杉磯 社與天普 市政府共同舉辦的「2026嗨中秋 嘉年華」，將於9月19日（周六）及9月20日（周日）在天普市公園熱鬧舉行。今年主舞台節目再升級，精采演出全天候不間斷！

活動兩日主舞台將輪番帶來現場樂團、武術表演及青春街舞等多元節目，從音樂到動感舞蹈，再到剛勁俐落的武術演出，豐富內容滿足不同年齡層與喜好的觀眾，讓現場氣氛一路延續、精采不斷。活動首日(周六)晚間，主舞台更將搖身一變成為星空下的露天電影院，放映人氣動畫電影「功夫熊貓4」，邀請民眾帶家人朋友一起來，在夜色與歡樂氛圍中欣賞電影，享受不一樣的中秋夜晚。

除了精采演出，活動兩天傍晚時分，主辦單位也將在主舞台區舉辦驚喜大抽獎，獎項相當豐富，其中包括由長榮航空提供的「洛杉磯至台北來回豪經艙機票」ㄧ張，以及中華航空提供的洛杉磯／安大略至台北經濟艙來回機票一張、韓國人氣超市H Mart禮券、Yaamava Resort & Casino at San Manuel提供的李宗盛演唱會門票、LA Auto Show提供的展會門票(展會日期11月20日至11月29日)，以及OSIM按商品等多項大獎。民眾只需在活動當日前往服務台，即可免費領取抽獎券。只要有領取抽獎券，並且抽獎時在現場觀看，就有機會把大獎抱回家。

嗨中秋嘉年華多年來已是南加州華人社區重要的中秋節慶活動之一，今年活動內容更豐富，歡迎社區民眾全家出動，一起到天普市公園感受熱鬧的節慶氣氛。活動地點：天普市公園（Temple City Park，5939 Golden West Avenue，Temple City，CA 91780）諮詢熱線：323-268-4982 ext 600。

2026嗨中秋主舞台節目再升級，全天候精彩演出，讓民眾感受滿滿的節慶氛圍。圖為2025嗨中秋的主舞台盛況。（本報資料照）