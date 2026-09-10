我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普又點名台灣 稱晶片早該課重稅「100%、200%都可以」

iPhone Duo初體驗曝光：折痕幾乎消失 iPad mini要完蛋了？

因應購物季油價不確定 商家貨物提前運抵洛杉磯

記者王若然／洛杉磯報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
洛杉磯港執行長塞隆卡（Gene Seroka）（左）與零售業龍頭協會（Retai...
洛杉磯港執行長塞隆卡（Gene Seroka）（左）與零售業龍頭協會（Retail Industry Leaders Association，簡稱RILA）主席暨執行長Brian Dodge對年底假日購物季進行展望。（洛杉磯港會議截圖）

洛杉磯港（Port of LA）9日舉辦線上簡報會，邀請零售業龍頭協會（RILA）主席暨執行長Brian Dodge探討即將到來的年底假日消費季趨勢。他表示，如今生活成本上漲，民眾更注重商品性價比。為了應對政策不確定性及油價飆漲，商家已經提前將大部分購物季貨物運抵美國。

簡報會上，洛杉磯港執行長塞隆卡（Gene Seroka）與Dodge一同探討民眾最關心的問題之一，即物價不斷上漲，將如何影響購物季消費。Dodge指出，美國民眾更加以商品的「價值」為先。不過也有調研顯示，即便在各項成本均上漲的情況下，民眾依然會消費。「過去這幾年，我們經歷各種各樣的衝擊，但消費者展現出的韌性令人驚訝，如今隨著假期購物季即將到來，情況似乎依然如此，」Dodge說。他指出，儘管油價上漲、關稅及其他經濟壓力仍在，零售業者對即將到來的假期購物季依然抱持樂觀態度。

不過塞隆卡表示，「可負擔」近來是一個持續的行業話題，物價上漲是「真實在發生的。」有些情況真的已經「失控。」

Dodge說，由於零售業者今年稍早已因油價與其他供應鏈變數的不確定性，提前將貨物運抵美國，目前有大量假期商品早已在美國境內備妥，部分甚至已上架；與此同時，零售業者仍會持續補貨，以滿足消費者需求。

洛杉磯港近幾個月的貨運量破紀錄，恰恰說明商家為假日購物季的大量提前進貨。洛杉磯港碼頭工人8月共處理95萬5907個20英尺標準貨櫃（TEU），創下港口史上連續三個月最繁忙的紀錄。今年6月、7月、8月三個月合計，經港口碼頭裝卸的貨櫃量超過290萬個TEU。塞隆卡表示，跨太平洋航線前往美國西岸的運費，目前有利於改走東岸航線，但貨物經由洛杉磯港轉運上鐵路的速度優勢，仍能讓整體成本效益對於服務全美市場的進口商具有吸引力。

進口貨櫃8月達到50萬302個TEU，與去年同期大致持平，較五年同期平均值高出7%。出口貨櫃則共計11萬5561個TEU，較去年8月下滑9%。空櫃合計34萬44個TEU，較去年同期成長4%。

2026年前八個月，洛杉磯港累計處理貨櫃量超過700萬個TEU，較去年同期成長1.5%。

精華 FAQ

  • 主要是因應油價上漲、關稅與政策變動的不確定性，避免供應鏈受阻；因此許多假期商品已先運抵美國，甚至部分已上架，後續仍會持續補貨。

  • 消費者更在意商品是否「值得」與性價比，但仍會在假期期間消費；業者則認為即使成本上升，市場需求仍有韌性，因此對購物季維持樂觀。

  • 這反映零售商為假日購物季提前大量進貨，帶動港口連續三個月繁忙；8月處理95萬5907個TEU，6至8月合計更超過290萬個TEU。

油價 零售業 洛杉磯港

上一則

1分鐘打豆泥、奶昔 好市多這款廚房「神器」降價30元

下一則

橙縣拉古那灘豪宅「國防工業巨頭」故居 要價2900萬元

延伸閱讀

中東局勢緊張 美勞工節連假汽油價格估創新高

中東局勢緊張 美勞工節連假汽油價格估創新高
高盛上看油價120美元 少買四成的中國將繼續發揮穩定作用

高盛上看油價120美元 少買四成的中國將繼續發揮穩定作用
百科／機票狂漲 卻比10年前便宜？

百科／機票狂漲 卻比10年前便宜？
美股迎戰9月魔咒 油價升息夾擊 Nvidia聯發科結盟逆撐費半

美股迎戰9月魔咒 油價升息夾擊 Nvidia聯發科結盟逆撐費半
Fed褐皮書：美經濟前景正向 但不確定性日益升高

Fed褐皮書：美經濟前景正向 但不確定性日益升高
整理包／布蘭特油價為何還沒破100美元？4原因與1警訊一次看

整理包／布蘭特油價為何還沒破100美元？4原因與1警訊一次看

熱門新聞

李傲懷抱剛出生的寶貝女兒Reagan，近日又收到聯邦政府給新生兒長期投資帳戶的「第一桶金」，雙喜臨門。（李若提供）

孫女一出生就收到1000美元 華人家庭驚喜：真生得逢時

2026-09-07 19:14
才廣懿在自己多年精心養護的花園前掛出了售屋牌子，準備回台養老。（記者楊青╱攝影）

華人回台養老 美台花費差很大 她考慮數年決定賣房返鄉

2026-09-06 02:18
才廣懿（左三）不時和老朋友們相約吃飯雅聚。（才廣懿提供）

這些優勢太大 南加掀回台灣養老潮

2026-09-05 22:16
陳理一家四口。（讀者提供）

前阿里巴巴高管在南加神秘失蹤 警證實已死亡

2026-09-04 19:15
毛豆是少數兼具蔬菜與優質植物蛋白特性的天然食物，也是長壽地區餐桌的常見食材。（記者趙健/攝影）

Costco隱藏這款「超級食物」2分半上桌、每小包僅1元多

2026-09-04 22:17
被網友稱為熊貓快餐「史上最好吃新品」的Cantonese BBQ Brisket自9月1日起重新在全美門市供應，限時回歸，售完為止。（熊貓快餐）

熊貓快餐「史上最好吃新品」回歸 44g蛋白質全店最高

2026-09-03 14:36

超人氣

更多 >
華人親歷：英文面談變難了 入籍「最後1哩」關卡重重

華人親歷：英文面談變難了 入籍「最後1哩」關卡重重
郭台銘17歲愛女妞妞展大將之風 主持機器人論壇台風穩健

郭台銘17歲愛女妞妞展大將之風 主持機器人論壇台風穩健
華男飛洛杉磯鬧事全家遣返 官方回應本報這麼說

華男飛洛杉磯鬧事全家遣返 官方回應本報這麼說
清華高等研究院冠名「楊振寧」翁帆一頭短髮露面

清華高等研究院冠名「楊振寧」翁帆一頭短髮露面
懶人包／拋棄王室身分來美6年 哈利、梅根為何又回頭？

懶人包／拋棄王室身分來美6年 哈利、梅根為何又回頭？