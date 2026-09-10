因應購物季油價不確定 商家貨物提前運抵洛杉磯
洛杉磯港（Port of LA）9日舉辦線上簡報會，邀請零售業龍頭協會（RILA）主席暨執行長Brian Dodge探討即將到來的年底假日消費季趨勢。他表示，如今生活成本上漲，民眾更注重商品性價比。為了應對政策不確定性及油價飆漲，商家已經提前將大部分購物季貨物運抵美國。
簡報會上，洛杉磯港執行長塞隆卡（Gene Seroka）與Dodge一同探討民眾最關心的問題之一，即物價不斷上漲，將如何影響購物季消費。Dodge指出，美國民眾更加以商品的「價值」為先。不過也有調研顯示，即便在各項成本均上漲的情況下，民眾依然會消費。「過去這幾年，我們經歷各種各樣的衝擊，但消費者展現出的韌性令人驚訝，如今隨著假期購物季即將到來，情況似乎依然如此，」Dodge說。他指出，儘管油價上漲、關稅及其他經濟壓力仍在，零售業者對即將到來的假期購物季依然抱持樂觀態度。
不過塞隆卡表示，「可負擔」近來是一個持續的行業話題，物價上漲是「真實在發生的。」有些情況真的已經「失控。」
Dodge說，由於零售業者今年稍早已因油價與其他供應鏈變數的不確定性，提前將貨物運抵美國，目前有大量假期商品早已在美國境內備妥，部分甚至已上架；與此同時，零售業者仍會持續補貨，以滿足消費者需求。
洛杉磯港近幾個月的貨運量破紀錄，恰恰說明商家為假日購物季的大量提前進貨。洛杉磯港碼頭工人8月共處理95萬5907個20英尺標準貨櫃（TEU），創下港口史上連續三個月最繁忙的紀錄。今年6月、7月、8月三個月合計，經港口碼頭裝卸的貨櫃量超過290萬個TEU。塞隆卡表示，跨太平洋航線前往美國西岸的運費，目前有利於改走東岸航線，但貨物經由洛杉磯港轉運上鐵路的速度優勢，仍能讓整體成本效益對於服務全美市場的進口商具有吸引力。
進口貨櫃8月達到50萬302個TEU，與去年同期大致持平，較五年同期平均值高出7%。出口貨櫃則共計11萬5561個TEU，較去年8月下滑9%。空櫃合計34萬44個TEU，較去年同期成長4%。
2026年前八個月，洛杉磯港累計處理貨櫃量超過700萬個TEU，較去年同期成長1.5%。
主要是因應油價上漲、關稅與政策變動的不確定性，避免供應鏈受阻；因此許多假期商品已先運抵美國，甚至部分已上架，後續仍會持續補貨。 消費者更在意商品是否「值得」與性價比，但仍會在假期期間消費；業者則認為即使成本上升，市場需求仍有韌性，因此對購物季維持樂觀。 這反映零售商為假日購物季提前大量進貨，帶動港口連續三個月繁忙；8月處理95萬5907個TEU，6至8月合計更超過290萬個TEU。
精華 FAQ
主要是因應油價上漲、關稅與政策變動的不確定性，避免供應鏈受阻；因此許多假期商品已先運抵美國，甚至部分已上架，後續仍會持續補貨。
消費者更在意商品是否「值得」與性價比，但仍會在假期期間消費；業者則認為即使成本上升，市場需求仍有韌性，因此對購物季維持樂觀。
這反映零售商為假日購物季提前大量進貨，帶動港口連續三個月繁忙；8月處理95萬5907個TEU，6至8月合計更超過290萬個TEU。
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