因應購物季油價不確定 商家貨物提前運抵洛杉磯

洛杉磯港執行長塞隆卡（Gene Seroka）（左）與零售業龍頭協會（Retail Industry Leaders Association，簡稱RILA）主席暨執行長Brian Dodge對年底假日購物季進行展望。（洛杉磯港會議截圖）

洛杉磯港 （Port of LA）9日舉辦線上簡報會，邀請零售業 龍頭協會（RILA）主席暨執行長Brian Dodge探討即將到來的年底假日消費季趨勢。他表示，如今生活成本上漲，民眾更注重商品性價比。為了應對政策不確定性及油價 飆漲，商家已經提前將大部分購物季貨物運抵美國。

簡報會上，洛杉磯港執行長塞隆卡（Gene Seroka）與Dodge一同探討民眾最關心的問題之一，即物價不斷上漲，將如何影響購物季消費。Dodge指出，美國民眾更加以商品的「價值」為先。不過也有調研顯示，即便在各項成本均上漲的情況下，民眾依然會消費。「過去這幾年，我們經歷各種各樣的衝擊，但消費者展現出的韌性令人驚訝，如今隨著假期購物季即將到來，情況似乎依然如此，」Dodge說。他指出，儘管油價上漲、關稅及其他經濟壓力仍在，零售業者對即將到來的假期購物季依然抱持樂觀態度。

不過塞隆卡表示，「可負擔」近來是一個持續的行業話題，物價上漲是「真實在發生的。」有些情況真的已經「失控。」

Dodge說，由於零售業者今年稍早已因油價與其他供應鏈變數的不確定性，提前將貨物運抵美國，目前有大量假期商品早已在美國境內備妥，部分甚至已上架；與此同時，零售業者仍會持續補貨，以滿足消費者需求。

洛杉磯港近幾個月的貨運量破紀錄，恰恰說明商家為假日購物季的大量提前進貨。洛杉磯港碼頭工人8月共處理95萬5907個20英尺標準貨櫃（TEU），創下港口史上連續三個月最繁忙的紀錄。今年6月、7月、8月三個月合計，經港口碼頭裝卸的貨櫃量超過290萬個TEU。塞隆卡表示，跨太平洋航線前往美國西岸的運費，目前有利於改走東岸航線，但貨物經由洛杉磯港轉運上鐵路的速度優勢，仍能讓整體成本效益對於服務全美市場的進口商具有吸引力。

進口貨櫃8月達到50萬302個TEU，與去年同期大致持平，較五年同期平均值高出7%。出口貨櫃則共計11萬5561個TEU，較去年8月下滑9%。空櫃合計34萬44個TEU，較去年同期成長4%。

2026年前八個月，洛杉磯港累計處理貨櫃量超過700萬個TEU，較去年同期成長1.5%。