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羅斯密市法印寺 12日發免費食品

記者邵敏／羅斯密報導
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階進慈善基金會12日舉辦食品免費分發、免費疫苗接種活動。（主辦方提供）
階進慈善基金會12日舉辦食品免費分發、免費疫苗接種活動。（主辦方提供）

階進慈善基金會（Wealth by Health Foundation）將於12日（周六）上午9時至11時，在洛杉磯縣華人區羅斯密市舉辦食品免費分發、以及免費疫苗接種活動，民眾無需預約即可參加。

活動地點為法印寺（Dharma Seal Temple）後門，地址3012 Evelyn Ave., Rosemead, CA 91770。基金會表示，食品數量有限，先到先得，民眾請勿在上午8時30分以前抵達，以免影響現場秩序。

領取食品的民眾需遵守現場工作人員指示，活動期間禁止喧嘩及穿越馬路，羅斯密市也將嚴格取締違規停車及亂丟垃圾等行為。主辦方提醒，前往領取食品的民眾應自備紙箱、袋子或手推車，以方便攜帶食品，並提供身分證件。

此次活動同時提供免費流感疫苗、新guan yi miao接種服務，不用預約，接受現場直接接種，歡迎有需要的民眾前往。階進慈善基金會自2016年成立以來，秉持「人人享有優質醫療服務」的理念，專注服務低收入、無保險或保險不足家庭。

活動相關資訊可至基金會網站wealthbyhealth.org/upcoming-events查詢，或致電1-888-996-9985洽詢。

免費流感疫苗、新冠疫苗接種，無需預約。（主辦方提供）
免費流感疫苗、新冠疫苗接種，無需預約。（主辦方提供）

精華 FAQ

  • 活動將於12日周六上午9時至11時，在洛杉磯縣羅斯密市法印寺後門舉行，地址為3012 Evelyn Ave., Rosemead, CA 91770，民眾可直接前往參加。

  • 主辦方提醒民眾勿在上午8時30分前抵達，現場需配合工作人員指示，禁止喧嘩與穿越馬路，且要自備紙箱、袋子或手推車，並攜帶身分證件。

  • 此次活動也提供免費流感疫苗與新冠疫苗接種服務，不必事先預約，可直接到現場接受接種，適合有需要的民眾一併參加。

羅斯密市 洛杉磯 疫苗

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