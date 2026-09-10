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福之舞團8團員 熱舞迎秋節

記者謝雨珊／洛杉磯報導
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成立14年的福之舞團（Fu Dance Group）今年再度參與演出由世界日報洛...
成立14年的福之舞團（Fu Dance Group）今年再度參與演出由世界日報洛杉磯社與天普市政府共同主辦的「2026嗨中秋嘉年華」。（何梅芳提供）

成立14年的福之舞團（Fu Dance Group）今年再度參與，由世界日報洛杉磯社與天普市政府共同主辦的「2026嗨中秋嘉年華」演出，將帶來傳統民族舞蹈串燒，透過舞蹈迎接中秋，也與南加州民眾共度佳節。

福之舞團團長何梅芳表示，今年特別準備兩個全新節目，以《我們一起看月亮》為主題，帶來形體舞及戲劇古典舞，希望透過舞蹈呈現中秋團圓的意象。她表示，兩支舞蹈皆由專業老師編排，她先跟著老師學習、掌握動作與表演方式，再逐一教導團員，經過反覆練習後，將完整的演出呈現給觀眾。

何梅芳從事傳統民族舞蹈30多年，她表示，福之舞團參加世界日報主辦的活動已約5年，之所以每年持續參與，主要是團員共同喜愛舞蹈藝術，也希望透過表演追求更健康、精彩的生活。對團員而言，每一次排練不只是為了上台，更是讓大家聚在一起、保持身心健康，並透過舞台將平日練習的成果分享給觀眾。

目前舞團固定每周練習3天，若臨近演出或有需要，也會增加一、兩天排練時間，周末則通常休息。今年受到部分團員返台或家庭事務影響，實際參與演出的成員約七至八人，但大家仍持續練習，希望以最佳狀態登台。

除舞團活動外，何梅芳也會前往老人中心教導長者跳舞，鼓勵大家透過簡單的舞蹈維持身心健康。她說，團員聚在一起「以舞會友」，不僅是健身，更是對生活的熱愛；大家在舞蹈中建立友誼、培養團結，也希望把這份健康、自信與快樂帶給觀眾。

福之舞團預計於9月20日下午2時開場後登台演出。

福之舞團團長何梅芳表示，今年特別準備兩個全新節目，以《我們一起看月亮》為主題，帶...
福之舞團團長何梅芳表示，今年特別準備兩個全新節目，以《我們一起看月亮》為主題，帶來形體舞及戲劇古典舞，希望透過舞蹈呈現中秋團圓的意象。（何梅芳提供）

精華 FAQ

  • 福之舞團將參與由世界日報洛杉磯社與天普市政府共同主辦的「2026嗨中秋嘉年華」，演出內容包括傳統民族舞蹈串燒，以及以中秋為主題的新節目。

  • 何梅芳以《我們一起看月亮》為主題，安排形體舞及戲劇古典舞兩個全新節目，希望透過舞蹈呈現中秋團圓的意象，並以完整編排呈現給觀眾。

  • 舞團目前每周固定練習3天，接近演出時還會增加1、2天；今年因部分團員返台或家庭事務，實際上台約7至8人，但大家仍持續練習，力求最佳狀態。

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