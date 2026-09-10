我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普又點名台灣 稱晶片早該課重稅「100%、200%都可以」

iPhone Duo初體驗曝光：折痕幾乎消失 iPad mini要完蛋了？

長扇、傘舞...珠珠舞蹈社表演民族舞

記者啟鉻／洛杉磯報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
世界日報「2026嗨中秋嘉年華」將於9月19日、20日在天普市公園熱鬧登場。洛杉...
世界日報「2026嗨中秋嘉年華」將於9月19日、20日在天普市公園熱鬧登場。洛杉磯珠珠舞蹈社將再次登台獻藝，學員帶來長扇、團扇、傘舞及敦煌舞等中國民族舞蹈串燒。（朱珠提供）

世界日報「2026嗨中秋嘉年華」將於9月19日、20日在天普市公園熱鬧登場。洛杉磯珠珠舞蹈社將再次登台獻藝，帶來長扇、團扇、傘舞及敦煌舞等中國民族舞蹈串燒，為現場增添濃厚的中秋節日氣氛，也向社區民眾送上傳統佳節祝福。

珠珠舞蹈社創辦人朱珠表示，多年來舞蹈社持續支持世界日報舉辦的年節展等活動，希望透過民族舞蹈，將中國傳統文化與節慶氣氛帶給南加州華人社區。她介紹，此次參與演出的八位學員來自不同職業，包括教師、護士、長者照護及服裝打板師等。大家平日各有工作，利用周末時間排練，即使近期天氣炎熱，仍持續練習，希望以最佳狀態登上「嗨中秋」舞台。

朱珠表示，珠珠舞蹈社成立初衷，是希望讓身在異國他鄉的華人，透過中國民族舞蹈寄託對家鄉、對傳統文化的思念。「跳民族舞，不只是學習舞蹈，也是把我們熟悉的文化和情感保留下來。」多年來，舞蹈社累計學員已超過百人，年齡層十分廣泛，從少年舞者到近80歲的長者都有。

她說，學習民族舞除培養舞蹈興趣，也能達到運動、伸展身體及改善儀態的效果。學員在練習舞蹈動作的過程中，需要不斷拉伸身體、鍛鍊柔韌度與協調性，在學習舞蹈之餘，也讓身體更加健康、姿態更加優美。

「2026嗨中秋嘉年華」活動現場匯集多家特色攤位，提供美食、飲品及文創小物，民眾可以邊逛市集、邊品嘗美食，感受熱鬧的節慶氣氛。主舞台兩天安排全天候精彩演出，主辦單位並準備驚喜大抽獎及免費月餅，讓民眾看表演、逛市集之餘，也能帶著滿滿收穫回家。

精華 FAQ

  • 珠珠舞蹈社將參與世界日報舉辦的「2026嗨中秋嘉年華」，活動時間是9月19日、20日，地點在天普市公園，並在現場帶來民族舞表演。

  • 舞蹈社將帶來長扇、團扇、傘舞及敦煌舞等中國民族舞蹈串燒，以多樣舞風烘托中秋節慶氣氛，也向社區民眾送上傳統佳節祝福。

  • 朱珠表示，舞蹈社希望讓海外華人透過民族舞寄託對家鄉與傳統文化的思念，同時兼顧運動、伸展與儀態訓練，讓學員身心都受益。

世界日報 洛杉磯 中秋

上一則

1分鐘打豆泥、奶昔 好市多這款廚房「神器」降價30元

下一則

橙縣拉古那灘豪宅「國防工業巨頭」故居 要價2900萬元

延伸閱讀

嗨中秋嘉年華╱Live Oak土風舞社 3月亮舞曲獻藝

嗨中秋嘉年華╱Live Oak土風舞社 3月亮舞曲獻藝
星工場50餘學員歌舞樂器演出迎中秋 融入中華文化

星工場50餘學員歌舞樂器演出迎中秋 融入中華文化
2026嗨中秋嘉年華／Sapphire Dance & Fitness Studio 熱力尬街舞

2026嗨中秋嘉年華／Sapphire Dance & Fitness Studio 熱力尬街舞
嗨中秋／街舞、拉丁… YG Dance Studio近50舞者熱力登台

嗨中秋／街舞、拉丁… YG Dance Studio近50舞者熱力登台
嗨中秋毛孩同樂 9.19首辦萌狗狗走秀派對

嗨中秋毛孩同樂 9.19首辦萌狗狗走秀派對
旗袍配拉丁舞 Acosta Dance Club打造多元舞台

旗袍配拉丁舞 Acosta Dance Club打造多元舞台

熱門新聞

李傲懷抱剛出生的寶貝女兒Reagan，近日又收到聯邦政府給新生兒長期投資帳戶的「第一桶金」，雙喜臨門。（李若提供）

孫女一出生就收到1000美元 華人家庭驚喜：真生得逢時

2026-09-07 19:14
才廣懿在自己多年精心養護的花園前掛出了售屋牌子，準備回台養老。（記者楊青╱攝影）

華人回台養老 美台花費差很大 她考慮數年決定賣房返鄉

2026-09-06 02:18
才廣懿（左三）不時和老朋友們相約吃飯雅聚。（才廣懿提供）

這些優勢太大 南加掀回台灣養老潮

2026-09-05 22:16
陳理一家四口。（讀者提供）

前阿里巴巴高管在南加神秘失蹤 警證實已死亡

2026-09-04 19:15
毛豆是少數兼具蔬菜與優質植物蛋白特性的天然食物，也是長壽地區餐桌的常見食材。（記者趙健/攝影）

Costco隱藏這款「超級食物」2分半上桌、每小包僅1元多

2026-09-04 22:17
被網友稱為熊貓快餐「史上最好吃新品」的Cantonese BBQ Brisket自9月1日起重新在全美門市供應，限時回歸，售完為止。（熊貓快餐）

熊貓快餐「史上最好吃新品」回歸 44g蛋白質全店最高

2026-09-03 14:36

超人氣

更多 >
華人親歷：英文面談變難了 入籍「最後1哩」關卡重重

華人親歷：英文面談變難了 入籍「最後1哩」關卡重重
郭台銘17歲愛女妞妞展大將之風 主持機器人論壇台風穩健

郭台銘17歲愛女妞妞展大將之風 主持機器人論壇台風穩健
華男飛洛杉磯鬧事全家遣返 官方回應本報這麼說

華男飛洛杉磯鬧事全家遣返 官方回應本報這麼說
清華高等研究院冠名「楊振寧」翁帆一頭短髮露面

清華高等研究院冠名「楊振寧」翁帆一頭短髮露面
懶人包／拋棄王室身分來美6年 哈利、梅根為何又回頭？

懶人包／拋棄王室身分來美6年 哈利、梅根為何又回頭？