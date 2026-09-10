長扇、傘舞...珠珠舞蹈社表演民族舞

世界日報「2026嗨中秋嘉年華」將於9月19日、20日在天普市公園熱鬧登場。洛杉磯珠珠舞蹈社將再次登台獻藝，學員帶來長扇、團扇、傘舞及敦煌舞等中國民族舞蹈串燒。（朱珠提供）

世界日報 「2026嗨中秋 嘉年華」將於9月19日、20日在天普市公園熱鬧登場。洛杉磯 珠珠舞蹈社將再次登台獻藝，帶來長扇、團扇、傘舞及敦煌舞等中國民族舞蹈串燒，為現場增添濃厚的中秋節日氣氛，也向社區民眾送上傳統佳節祝福。

珠珠舞蹈社創辦人朱珠表示，多年來舞蹈社持續支持世界日報舉辦的年節展等活動，希望透過民族舞蹈，將中國傳統文化與節慶氣氛帶給南加州華人社區。她介紹，此次參與演出的八位學員來自不同職業，包括教師、護士、長者照護及服裝打板師等。大家平日各有工作，利用周末時間排練，即使近期天氣炎熱，仍持續練習，希望以最佳狀態登上「嗨中秋」舞台。

朱珠表示，珠珠舞蹈社成立初衷，是希望讓身在異國他鄉的華人，透過中國民族舞蹈寄託對家鄉、對傳統文化的思念。「跳民族舞，不只是學習舞蹈，也是把我們熟悉的文化和情感保留下來。」多年來，舞蹈社累計學員已超過百人，年齡層十分廣泛，從少年舞者到近80歲的長者都有。

她說，學習民族舞除培養舞蹈興趣，也能達到運動、伸展身體及改善儀態的效果。學員在練習舞蹈動作的過程中，需要不斷拉伸身體、鍛鍊柔韌度與協調性，在學習舞蹈之餘，也讓身體更加健康、姿態更加優美。

「2026嗨中秋嘉年華」活動現場匯集多家特色攤位，提供美食、飲品及文創小物，民眾可以邊逛市集、邊品嘗美食，感受熱鬧的節慶氣氛。主舞台兩天安排全天候精彩演出，主辦單位並準備驚喜大抽獎及免費月餅，讓民眾看表演、逛市集之餘，也能帶著滿滿收穫回家。