洛縣破獲美容品銷贓據點 查扣15.3萬商品、20萬現金

洛杉磯縣警局在唐尼市一處倉儲據點查獲大批疑似失竊美容商品及現金。圖為洛縣警局此前查獲的銷贓處，非本案。（洛縣警局）

價值逾15萬3000美元的化妝品和美容用品，整齊堆放在一處倉儲設施內，貨架乍看與Sephora或Ulta Beauty等美容用品店相似，警方卻指這裡涉嫌贓物轉售。據ABC 7電視台報導，洛杉磯 縣警局近日在唐尼市（Downey）查獲該處倉儲設施，除查扣大批美容商品外，還起出約20萬美元現金。

洛杉磯縣警局重案組（Major Crimes Bureau）警官Calvin Mah表示，警方日前執行搜索令找到這處倉儲設施，認為其中商品涉嫌零售竊盜所得。這類案件通常由竊賊取得商品後，送往特定地點集中，再重新包裝及分銷，最終流入市場；涉案人士還可能透過社媒出售贓物，以低於正常零售行情的價格吸引買家。警方未公布是否有人被捕。

警方指出，零售竊盜的成本最終也可能由消費者承擔，業者除商品失竊損失外，還須增加保全等防盜支出，相關成本可能反映在售價上。Mah說，重案組幾乎每周都進行類似執法行動，今年稍早也曾在另一起案件中查獲約400萬美元失竊商品，其中包括大量Ulta Beauty產品。