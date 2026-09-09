洛縣破獲美容品銷贓據點 查扣15.3萬商品、20萬現金
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價值逾15萬3000美元的化妝品和美容用品，整齊堆放在一處倉儲設施內，貨架乍看與Sephora或Ulta Beauty等美容用品店相似，警方卻指這裡涉嫌贓物轉售。據ABC 7電視台報導，洛杉磯縣警局近日在唐尼市（Downey）查獲該處倉儲設施，除查扣大批美容商品外，還起出約20萬美元現金。
洛杉磯縣警局重案組（Major Crimes Bureau）警官Calvin Mah表示，警方日前執行搜索令找到這處倉儲設施，認為其中商品涉嫌零售竊盜所得。這類案件通常由竊賊取得商品後，送往特定地點集中，再重新包裝及分銷，最終流入市場；涉案人士還可能透過社媒出售贓物，以低於正常零售行情的價格吸引買家。警方未公布是否有人被捕。
警方指出，零售竊盜的成本最終也可能由消費者承擔，業者除商品失竊損失外，還須增加保全等防盜支出，相關成本可能反映在售價上。Mah說，重案組幾乎每周都進行類似執法行動，今年稍早也曾在另一起案件中查獲約400萬美元失竊商品，其中包括大量Ulta Beauty產品。
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