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自殺成洛縣青少年第三大死因 逾1/7高中生曾有輕生念頭

記者趙健／洛杉磯報導
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自殺預防熱線資源。（洛縣公共衛生局暴力預防辦公室）
自殺預防熱線資源。（洛縣公共衛生局暴力預防辦公室）

自殺已成為洛杉磯縣10至24歲青少年的第三大死因。9月全國預防自殺宣傳月，洛杉磯縣公共衛生局最新資料顯示，2024年共有81名10至24歲居民死於自殺，而每發生一宗青少年自殺死亡，就另有近20名年輕人因自我傷害前往醫院或急診室接受治療。而調查顯示，洛杉磯聯合學區（LAUSD）高中生中，超過七分之一曾認真考慮過自殺。

洛縣公共衛生局暴力預防辦公室（OVP）表示，旗下青少年自殺預防計畫正透過數據分析、社區培訓及後續個案管理等方式介入。為掌握問題規模，該計畫建立「洛杉磯縣青少年自殺死亡及企圖自殺數據儀表板」，提供青少年人口特徵、因企圖自殺前往急診的紀錄及自殺死亡等資料，協助相關機構制定預防策略及分配資源。

除了預防，如何協助企圖自殺後出院的青少年也是重點。該計畫提供最長兩個月的出院後個案管理，由醫療個案工作人員協助青少年及家長銜接醫療服務、提供心理健康相關資訊，並轉介所需資源。目前相關人員進駐Harbor-UCLA Medical Center及Olive View-UCLA Medical Center，希望填補患者離開急診後的服務缺口。

公共衛生局也提醒，降低青少年在危機時接觸致命工具的機會，是預防自殺的重要環節。2020年至2024年間，洛縣青少年自殺死亡案例中，27%涉及槍枝。當局建議家庭妥善處理不再使用的藥物，並安全存放槍枝，增加危機中的時間與距離，為家人或專業人員介入創造機會。

若本人或身邊青少年正經歷心理危機，可撥打或傳簡訊至988自殺與危機生命線，全天24小時提供保密支援，如需聊天，可造訪988lifeline.org；洛縣心理健康局服務專線為800-854-7771；由受過訓練的青少年經營Didi Hirsch青少年危機熱線800-852-8336（6pm-10pm PST）。

精華 FAQ

  • 最新資料顯示，自殺已是洛杉磯縣10至24歲青少年的第三大死因，2024年共有81人死於自殺，且每1宗死亡背後，還有近20名年輕人因自我傷害送醫。

  • 暴力預防辦公室透過數據儀表板掌握人口特徵與急診紀錄，並提供社區培訓、後續個案管理與資源轉介，協助機構制定策略並補強醫療出院後的支持。

  • 當局提醒要減少危機中接觸致命工具的機會，像是妥善處理不再使用的藥物、將槍枝安全上鎖，並可撥打988或聯繫洛縣心理健康局及Didi Hirsch熱線求助。

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