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聖谷、西柯汶那、羅斯密 毒蚊仍多

記者子為／洛杉磯報導
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聖蓋博谷地區今年已驗出105份帶有西尼羅病毒的陽性蚊蟲樣本，超過過去五年平均水平...
聖蓋博谷地區今年已驗出105份帶有西尼羅病毒的陽性蚊蟲樣本，超過過去五年平均水平。（SGV Mosquito）

夏季雖接近尾聲，聖蓋博谷地區的蚊媒疾病風險卻仍在升高。當地今年已驗出105份帶有西尼羅病毒的陽性蚊蟲樣本，超過過去五年平均水平；西柯汶那、羅斯密及蒙特利公園華人聚居城市，都發現多份陽性樣本。

聖蓋博谷蚊蟲及病媒控制局（SGV Mosquito）日前發布警訊指出，截至目前，該局服務範圍內的城市與非建制區共發現105份西尼羅病毒陽性蚊蟲樣本。西尼羅病毒雖已是南加州地區常見的地方性病毒，但今年活躍程度明顯高於往年，民眾在戶外活動時需要格外防範蚊蟲叮咬。

根據該局公布詳細統計，西柯汶那今年已驗出12份陽性樣本，在轄區內最多；柯汶納有11份、羅斯密9份，蒙特利公園及天普市各7份，阿罕布拉6份。聖蓋博市有4份、艾爾蒙地4份、亞凱迪亞1份，工業市也有1份。

該局強調，105份陽性樣本並不代表105隻蚊子，也不是105宗人類病例。每份樣本是從捕蚊器中隨機收集的10至50隻蚊子，經檢驗後確認其中帶有病毒。人類病例則由洛杉磯縣公共衛生局及巴沙迪那衛生局另行統計。

西尼羅病毒主要透過受感染的庫蚊（Culex）叮咬傳播，這類蚊子在黃昏及黎明時最為活躍。病媒控制人員目前正加強監測和處理已知孳生源，也在蚊蟲活動較多的社區尋找其他可能的積水地點。

該局科學項目主任Tristan Hallum表示，雖然目前西尼羅病毒活動高於往常，但工作人員已做好應對準備。他呼籲居民倒掉住家周圍積水，丟棄可能盛水的閒置容器，戶外活動時也應使用驅蚊劑。

局方提醒，堵塞的排水槽、雨水桶、廢棄輪胎、水桶及任何積水超過一周的容器，都可能成為蚊蟲孳生地。泳池、水療池及池塘應妥善維護；寵物水碗、鳥浴盆和其他小型容器則應每周換水。若發現鄰居家有長期無人維護的泳池，可向所在地的病媒控制機構舉報。

外出前，居民可在裸露皮膚塗抹驅蚊劑，並依照產品標籤指示補擦。該局建議選擇含有美國疾病管制與預防中心及環境保護署認可成分的產品，包括避蚊胺（DEET）、派卡瑞丁（Picaridin）、IR3535或檸檬桉油（Oil of Lemon Eucalyptus），並盡量穿著淺色長袖衣物及長褲。

目前尚無預防西尼羅病毒的人用疫苗，也沒有專門治療病毒感染的特效藥。居民可透過病媒控制局網站查詢各城市陽性蚊蟲樣本，也可在VectorSurv地圖查看洛縣及加州最新監測情況。

精華 FAQ

  • 截至目前，SGV Mosquito在服務範圍內共驗出105份西尼羅病毒陽性蚊蟲樣本，明顯高於過去5年平均，顯示今年蚊媒風險偏高。

  • 西柯汶那以12份居首，柯汶納11份、羅斯密9份，蒙特利公園與天普市各7份，阿罕布拉6份，顯示多個華人聚居城市都要提高警覺。

  • 居民應倒掉住家周圍積水、清理閒置容器，維護排水槽與泳池等孳生源，外出時塗抹含DEET、Picaridin等成分驅蚊劑，並穿著淺色長袖長褲。

蒙特利公園 加州 華人

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