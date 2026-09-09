盧卡斯敘事藝術博物館 展出壁畫、插畫、漫畫 到星戰電影道具

電影展廳運用盧卡斯檔案中的珍貴收藏，推出特別展覽《星際大戰動起來》。（記者張宏／攝影）

星戰迷有福啦，六部《星際大戰 》電影中經典載具實體現身！由《星際大戰》導演盧卡斯（George Lucas）創立的盧卡斯敘事藝術博物館2日揭開面紗，這座外形宛如漂浮太空船、又似雲朵的博物館，展出從數萬年前的洞穴壁畫，到《星際大戰》道具車，超過1300件作品跨越時代與文化，講述插畫和故事的融合。

（影音來源：記者張宏）

博物館由盧卡斯與Mellody Hobson共同創立，跨越不同文化與數千年歷史，探索人類如何透過視覺藝術講述故事，從史前洞穴壁畫、插畫、漫畫，到電影與大型壁畫，呈現故事如何將人們連結在一起、塑造信念，並幫助人們在彼此身上看見自己。在2日首發活動上，盧卡斯表示，為建設這座博物館前後花費17年時間，真正建造出來就花八年時間，期間經歷眾多城市的拒絕。他是一個充滿爭議和喜歡唱反調的人，他最喜歡去做那些人們認為不可能做到的事情。建造博物館最大初衷是向插畫家致敬，插畫家也是藝術家。

博物館設有免費開放的研究圖書館。（記者張宏／攝影）

博物館坐落於洛杉磯歷史悠久的博覽會公園，建築面積達30萬平方英尺，館內擁有超過10萬平方英尺的展覽空間，分布於30多個展廳，共展出館藏超過1300件作品。收藏跨越不同時代與視覺敘事媒介，從Artemisia Gentileschi、Norman Rockwell，到Frida Kahlo、Robert Colescott、Frank Frazetta及Robert Crumb等藝術家的作品，同時收藏完整的盧卡斯檔案。博物館的重要館藏與高度逼真的不可移動藝術品、建築及考古遺址複製品共同展出，跨越數萬年歷史。

電影展廳運用盧卡斯檔案中的珍貴收藏，推出特別展覽《星際大戰動起來》，展出概念設計、道具及服裝，帶領觀眾回顧電影中的高速賽車、巨大運輸工具及飛行載具，包括1977年《星際大戰四部曲：曙光乍現》中天行者飛行艇，及2005年《星際大戰三部曲：西斯大帝的復仇》中General Grievous的Wheel Bike首次實體製作。

展品融合插畫和故事的敘事藝術。（記者張宏／攝影）

博物館設有免費開放的研究圖書館及餐廳Skywalker Grill，占地13英畝的園區還包括由Studio-MLA的Mia Lehrer設計的新公園與花園，園內設有雕塑及全新公共綠地，為南洛杉磯地區提供新的公共空間。

全球首創、專門聚焦「敘事藝術」的盧卡斯敘事藝術博物館（Lucas Museum of Narrative Art）日前首次揭開神秘面紗。（記者張宏／攝影）

博物館四樓及五樓設有大型展廳，以主題、藝術媒介及個別藝術家的成就為核心展示館藏。主題展廳探索愛情、家庭與社群等跨世代主題，內容包括經典兒童文學、求愛與母愛題材、勞動、運動與休閒生活，及描繪危險與冒險的插畫故事。

華人建築師馬岩松。（記者張宏／攝影）

博物館建築由MAD建築事務所的馬岩松與Stantec共同設計。馬岩松帶領大家參觀博物館，他表示，這是一座為民眾建立、為民眾服務的博物館，過去是一個停車場，但現在有更多景觀與綠地，這座建築像是漂浮在地面之上。他不想告訴人們這到底是什麼，它可以是一艘太空船，也能使一朵雲，希望人們能夠擁有自己想像和理解。希望建築能讓人產生好奇心，會想要探索裡面到底有什麼。