星工場50餘學員歌舞樂器演出迎中秋 融入中華文化
由世界日報洛杉磯社與天普市政府共同主辦的「2026嗨中秋嘉年華」，將於19、20日在天普市公園登場。星工場藝術學院創始人暨院長趙亮表示，學院將派出約50至60名兒童及青少年，以歌唱、器樂及舞蹈等形式演出，並將中華文化元素融入流行音樂與舞蹈，希望讓年輕一代透過舞台，以自己的方式認識及表達中華文化。
趙亮表示，星工場藝術學院長期重視學生的舞台實踐，每年都鼓勵學員參與世界日報舉辦的社區活動，讓孩子有機會把平日所學呈現在觀眾面前。為準備此次中秋演出，學生已提前展開排練，演出內容涵蓋不同年齡層，從年幼學童到青少年均有參與。她指出，此次節目除了歌唱、器樂及舞蹈，也嘗試將中華文化元素與孩子熟悉的流行音樂及舞蹈結合，希望傳統文化能以更貼近年輕世代的形式呈現。
趙亮認為，藝術是華裔孩子接觸中華文化的一種自然途徑。孩子透過演唱中文歌曲、參與舞蹈及中秋活動，可在實際參與過程中逐步了解自身文化背景。她說，文化傳承不一定要完全複製上一代的方式，也可以由新一代以自己的語言和表現形式重新詮釋。
談到排練過程，趙亮表示，最明顯的變化是孩子逐漸建立自信。部分學員起初較不敢表現，但經過排練後，開始主動與隊友配合，也更能享受舞台。她認為，這樣的成長有時比單次演出的成果更重要，而目前孩子們最期待的，就是正式登台演出。
趙亮表示，希望觀眾從演出中感受到中秋節團圓與熱鬧的節慶氣氛，也看見新一代華裔青少年自信表達中華文化的一面。她也期盼，這次舞台經驗不僅是一場演出，更能成為孩子成長過程中難忘的中秋記憶。
趙亮表示，學院將派出約50至60名兒童及青少年參演，涵蓋不同年齡層，並以歌唱、器樂和舞蹈等形式，在中秋嘉年華舞台上共同演出。 演出除了歌唱、器樂與舞蹈，還把中華文化元素融入孩子熟悉的流行音樂和舞蹈中，希望以更貼近年輕世代的方式，讓傳統文化自然被看見與感受。 她認為舞台實踐能讓孩子逐步建立自信，學會與隊友配合，也能透過演唱中文歌曲與參與中秋活動，自然理解自身文化背景，留下難忘的成長經驗。
精華 FAQ
趙亮表示，學院將派出約50至60名兒童及青少年參演，涵蓋不同年齡層，並以歌唱、器樂和舞蹈等形式，在中秋嘉年華舞台上共同演出。
演出除了歌唱、器樂與舞蹈，還把中華文化元素融入孩子熟悉的流行音樂和舞蹈中，希望以更貼近年輕世代的方式，讓傳統文化自然被看見與感受。
她認為舞台實踐能讓孩子逐步建立自信，學會與隊友配合，也能透過演唱中文歌曲與參與中秋活動，自然理解自身文化背景，留下難忘的成長經驗。
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