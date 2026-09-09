星工場50餘學員歌舞樂器演出迎中秋 融入中華文化

星工場藝術學院學員在舞台上進行舞蹈演出，透過集體編排展現年輕學員的舞台活力。（星工場藝術學院提供）

由世界日報洛杉磯 社與天普 市政府共同主辦的「2026嗨中秋 嘉年華」，將於19、20日在天普市公園登場。星工場藝術學院創始人暨院長趙亮表示，學院將派出約50至60名兒童及青少年，以歌唱、器樂及舞蹈等形式演出，並將中華文化元素融入流行音樂與舞蹈，希望讓年輕一代透過舞台，以自己的方式認識及表達中華文化。

趙亮表示，星工場藝術學院長期重視學生的舞台實踐，每年都鼓勵學員參與世界日報舉辦的社區活動，讓孩子有機會把平日所學呈現在觀眾面前。為準備此次中秋演出，學生已提前展開排練，演出內容涵蓋不同年齡層，從年幼學童到青少年均有參與。她指出，此次節目除了歌唱、器樂及舞蹈，也嘗試將中華文化元素與孩子熟悉的流行音樂及舞蹈結合，希望傳統文化能以更貼近年輕世代的形式呈現。

星工場藝術學院學員以鼓棒等道具參與舞台演出，孩子們在表演中展現合作與自信。（星工場藝術學院提供）

趙亮認為，藝術是華裔孩子接觸中華文化的一種自然途徑。孩子透過演唱中文歌曲、參與舞蹈及中秋活動，可在實際參與過程中逐步了解自身文化背景。她說，文化傳承不一定要完全複製上一代的方式，也可以由新一代以自己的語言和表現形式重新詮釋。

談到排練過程，趙亮表示，最明顯的變化是孩子逐漸建立自信。部分學員起初較不敢表現，但經過排練後，開始主動與隊友配合，也更能享受舞台。她認為，這樣的成長有時比單次演出的成果更重要，而目前孩子們最期待的，就是正式登台演出。

趙亮表示，希望觀眾從演出中感受到中秋節團圓與熱鬧的節慶氣氛，也看見新一代華裔青少年自信表達中華文化的一面。她也期盼，這次舞台經驗不僅是一場演出，更能成為孩子成長過程中難忘的中秋記憶。