南加濕熱高溫 洛杉磯市9日體感恐達116℉

本周的濕熱高溫可能帶來南加附近海域的大浪與離岸流，民眾前往海邊消暑需格外小心。（記者楊青／攝影）

南加 州才剛經歷一場罕見的9月降雨，天氣卻將迅速「大轉彎」。國家氣象局（NWS）警告，受到熱帶風暴Marie殘留水氣及強大高壓系統共同影響，南加州 從本周起氣溫快速回升，9日將成為這一波高溫最難熬時段，洛杉磯 縣多地最高溫預期突破100華氏度。

這次並非南加州居民熟悉的「乾熱」，而是高溫加上異常濕氣。氣象局指出，潮濕空氣會增加人體熱壓力，此波濕熱高溫的體感可超過110度。

國家氣象局洛杉磯／奧柯斯那德辦公室已發布高溫警報，從9月8日上午10時起至10日晚上8時生效，涵蓋洛縣多個地區，包括洛杉磯市中心、聖蓋博谷、東西聖費南度谷以及部分沿海地區。預計相關地區最高溫介於85至105度，比正常值高出約10至20度。

國家氣象局預測9日洛杉磯市體感溫度最高可能達116度。

氣象局特別提醒，高濕度將增加高溫帶來的不適感，9日是洛縣多數地區最熱一天，不排除高溫警報進一步延長至11日。高溫警報範圍明確包括華人聚居的聖蓋博谷，預測部分內陸地區氣溫可達100度以上，整個警戒區最高溫可能達105度。

這一輪天氣還有一個與高溫看似無關、實際上同樣需要注意的危險——海邊的大浪與離岸流。氣象局表示，南加州部分海域可能出現高達10英尺巨浪，並引發危險離岸流；長灘等地也可能出現海水、沙土侵入社區的情況。民眾前往海邊消暑需格外小心。

如果出現大量出汗、頭暈、噁心、虛弱、頭痛或肌肉痙攣等情況，應立即停止活動，移到陰涼或有冷氣的地方降溫；如果出現意識混亂、失去知覺等嚴重症狀，則可能是中暑，應立即撥打911求助。