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南加巨浪灌入民宅 長堤半島20戶緊急撤離

記者啟鉻／綜合報導
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長堤市消防局表示，防波堤已受到破壞，附近部分木棧道也出現損毀。市政府建築官員隨後...
長堤市消防局表示，防波堤已受到破壞，附近部分木棧道也出現損毀。市政府建築官員隨後進入社區，評估受影響房屋的結構是否仍然安全；據報，部分房屋之間的混凝土結構已出現裂縫及損壞。(自長堤市消防局）

加州沿海地區遭強烈風浪侵襲，長堤半島（Long Beach Peninsula）7日再度面臨海水倒灌威脅。巨浪一波接一波越過防波堤，猛烈拍打沿岸民宅，將海水和沙子灌入房屋，迫使近20戶居民緊急撤離。居民形容「整棟房子都在震」。

據加州郵報消息，長堤市消防局7日晚間挨家挨戶通知居民，位於海堤沿線、介於第63 Place至第67 Place之間的20戶住家必須撤離。當時巨浪持續衝擊海岸，部分居民家屬也趕到現場，協助親友收拾物品、撤離家園。

消防局表示，防波堤已受到破壞，附近部分木棧道也出現損毀。市府建築官員隨後進入社區，評估受影響房屋的結構是否仍然安全。據報，部分房屋之間的混凝土結構已出現裂縫及損壞。

過去勞工節長周末，當地已遭受強烈風浪衝擊，數英寸深的海水和沙子湧入沿海社區，街道遭淹、房屋受損，原本用來保護社區的沙堤及防洪土堤也被海水沖毀。長堤及鄰近的Seal Beach居民忙著清理洪水、泥沙和海浪留下的各種碎屑。洶湧海浪不僅越過防波堤，也持續侵蝕防護牆本身，部分牆體碎片已鬆脫，並被海浪捲向大海。

消防局負責人Jake Heflin表示，市府目前必須全面評估沿岸基礎設施受損程度，並研究如何加強防護，以因應未來可能出現的風暴。

市府8日也持續發布沿海安全警告。沿海洪水警報（Coastal Flood Advisory）及強浪警報（High Surf Advisory）均預計持續至8日晚間11時。市長8日稍早也透過社群媒體提醒居民，由於高潮、海浪及湧浪等海況影響，市府將暫時關閉部分受影響的沿海地區，措施將持續至當晚結束或另行通知。

精華 FAQ

  • 因為強烈風浪持續越過防波堤，海水和沙子灌入沿岸民宅，消防局判定海堤沿線部分住家已不安全，遂要求約20戶居民立即撤離。

  • 受影響區域集中在第63 Place至第67 Place之間，防波堤與部分木棧道已出現損壞，部分房屋之間的混凝土結構也有裂縫與破壞。

  • 市府除了由消防局挨家挨戶通知撤離，也安排建築官員評估房屋安全，並持續發布沿海安全警告，暫時關閉部分受影響沿海地區。

長堤 加州 南加

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