台灣科技大廠走進聖蓋博谷 串聯Caltech尋合作商機
從鴻海、華碩到生技、能源企業，台灣科技業者近日走進聖蓋博谷，與地方政府及區域領袖面對面交流，並參訪加州理工學院（Caltech）量子相關實驗室。促成此次交流的聖瑪利諾市長周書揚表示，希望將台灣科技與硬體製造優勢，連結南加州地方政府、企業及頂尖研究機構，創造投資、技術合作及經濟發展機會。
此次代表團包括台北市電腦商業同業公會，以及華碩、鴻海、Richten Energy、Elite Biomedical等企業代表。周書揚去年曾赴台參加Smart City AI Summit，看到各地城市如何將AI及新興科技轉化為實際應用，也成為此次促成台美交流的契機。
此行一大亮點是參訪Caltech量子精密測量相關實驗室。Caltech教授David Hsieh協助安排參訪，讓代表團近距離了解量子科學前沿研究，以及Ginsburg量子精密測量中心。代表團也與Caltech自主系統與技術中心主任Morteza Gharib教授交流。周書揚表示，希望藉此將台灣在硬體及製造領域的優勢，與南加州頂尖科研力量建立更直接的連結。
活動由周書揚與聖蓋博谷經濟夥伴（SGVEP）副總裁兼執行長Paul Thomas、TCA資深顧問王贊禹等共同推動，參與者涵蓋聖蓋博谷十餘個城市的民選官員、市府經理及經濟發展主管。洛杉磯縣政委員會執行長嚴志豪也參與交流。
王贊禹表示，此次科技代表團希望打破不同領域間壁壘，促進跨界合作。他並感謝周書揚及Thomas協助聯繫洛縣多個城市地方領袖，促成此次交流活動。
周書揚指出，聖瑪利諾過去較常獨立運作，也並非SGVEP成員，但區域經濟彼此相連。即使聖瑪利諾本身以住宅社區為主，仍可透過人脈及資源串聯企業與周邊城市。
主要是與當地政府、區域領袖及研究機構面對面交流，尋找投資、技術合作與經濟發展機會，同時建立台灣科技業與南加州更直接的連結。 代表團除與聖蓋博谷多個城市官員交流外，也參訪Caltech量子精密測量相關實驗室，並與Ginsburg中心及自主系統與技術中心的教授深入互動。 他希望把台灣在硬體與製造的優勢，連結南加州地方政府、企業與頂尖科研機構，即使聖瑪利諾以住宅為主，也能透過人脈與資源帶動周邊合作。
精華 FAQ
主要是與當地政府、區域領袖及研究機構面對面交流，尋找投資、技術合作與經濟發展機會，同時建立台灣科技業與南加州更直接的連結。
代表團除與聖蓋博谷多個城市官員交流外，也參訪Caltech量子精密測量相關實驗室，並與Ginsburg中心及自主系統與技術中心的教授深入互動。
他希望把台灣在硬體與製造的優勢，連結南加州地方政府、企業與頂尖科研機構，即使聖瑪利諾以住宅為主，也能透過人脈與資源帶動周邊合作。
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