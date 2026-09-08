學貸還款規定變動 歹徒假協助真詐騙
據CNBC電視新聞報導，隨著美國學生貸款還款規定陸續調整。專家提醒，制度變化帶來的資訊混亂，可能讓詐騙者找到可乘之機。
教育債務消費者援助計畫（EDCAP）主任Carolina Rodriguez表示，當借款人透過Google、AI工具、Reddit等管道尋找答案時，詐騙者可能趁機提供看似專業、實際上卻是虛假的「協助」。
常見學生貸款詐騙手法
預付費詐騙。學生貸款專家Mark Kantrowitz表示，要求借款人先付款，是重要警訊。合法的貸款相關費用通常會計入貸款餘額，而不是要求借款人提前支付。他提醒：「如果必須先付錢才能拿到錢，很可能就是詐騙。」
收取「維護費」也是一大警訊。借款人可能以為支付的是貸款相關費用，實際卻是在付錢給第三方，代辦一些原本可以透過貸款服務機構或StudentAid.gov免費完成的事項。因此，在付款前應先問清楚：究竟是在為什麼付錢？
專家同時強調，絕不要把使用者名稱和密碼交給第三方。一旦對方取得這些資料，可能更改帳戶資訊，甚至冒用借款人身分申請新貸款。
如果已受騙 應立即止損
如果懷疑自己已成為詐騙目標，甚至已經付款或提供帳戶登入資料；越快採取應對行動，越有可能降低損失。
專家建議，第一步是「止血」。如果曾透過涉詐公司設定自動付款，應立即取消。如果曾讓他人取得StudentAid.gov帳戶資料，應立即更改密碼；如果向對方提供其他帳戶的登入資訊，相關密碼也應一併更換。此外，應登入StudentAid.gov或聯絡正式的學生貸款服務機構，確認帳戶及還款狀況，避免因錯誤資訊而錯過付款期限或產生逾期。
避免受騙 記住「四不」
專家表示，防範學生貸款詐騙最重要的是直接向官方查證，不要輕信第三方提供的資訊。
首先，確認貸款服務機構身分。在提供個資或付款前，應先確認聯絡你的貸款服務機構是否合法。借款人可以查看StudentAid.gov公布的聯邦學生貸款服務機構名單並進行比對。
第二，不要分享密碼。合法公司不應要求借款人提供StudentAid.gov的帳號密碼。如果對方要代替你登入帳戶處理貸款事務，應提高警惕。
第三，不要因「立即行動」的要求慌張。詐騙者常製造緊迫感，例如設置倒計時、提供「限時」的貸款優惠，或警告如果不立即行動，就會失去貸款減免資格。
第四，不要急著付款。遇到任何貸款減免、還款計畫或「特殊優惠」，應先透過StudentAid.gov或正式貸款服務機構查證，再決定是否行動。
因為還款制度調整後，借款人常透過搜尋引擎、AI或論壇找答案，資訊越混亂，詐騙者越容易包裝成專業人士，提供看似合理、實則虛假的協助。 包括要求先付款的預付費詐騙、名義上收取「維護費」、以及誘騙借款人交出StudentAid.gov帳號密碼。這些手法都可能導致金錢損失或帳戶被冒用。 應立即取消自動付款、修改StudentAid.gov及其他相關帳戶密碼，並登入官方網站或聯絡正式服務機構確認還款狀況，避免錯過期限或持續受害。
精華 FAQ
因為還款制度調整後，借款人常透過搜尋引擎、AI或論壇找答案，資訊越混亂，詐騙者越容易包裝成專業人士，提供看似合理、實則虛假的協助。
包括要求先付款的預付費詐騙、名義上收取「維護費」、以及誘騙借款人交出StudentAid.gov帳號密碼。這些手法都可能導致金錢損失或帳戶被冒用。
應立即取消自動付款、修改StudentAid.gov及其他相關帳戶密碼，並登入官方網站或聯絡正式服務機構確認還款狀況，避免錯過期限或持續受害。
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