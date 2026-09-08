我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

羅浮宮竊案重演？法國雷諾瓦博物館也遭竊 偷走4件作品總值900萬歐元

全球航運秩序拉警報 18國警告供應鏈恐四分五裂

徵收特別費每戶近5萬元 社區管委會挨告

編譯陳盈霖／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
律師指出，近年來屋主協會要求住戶徵收特別費用情況大增。（示意圖，取自Pexels...
律師指出，近年來屋主協會要求住戶徵收特別費用情況大增。（示意圖，取自Pexels）

ABC 7電視台報導，托倫斯（Torrance）一處499戶公寓社區管委會（HOA），近日向屋主徵收超過4萬9000美元「特別評估費」（Special Asssessment），引發屋主強烈不滿。據悉，這筆費用將用於支付總額約1900萬美元修繕工程。部分屋主已發動罷免管委會並對其提告。專家提醒屋主，應密切關注管委會財務狀況，積極參與決策，以保障自身權益。

該社區王姓屋主Stephen Wang說，社區每位屋主都收到相同金額的收費通知，用於支付包括重建公寓社區建築基座、更換管線及維修電梯等。「光是重建基座平台，就是項1300萬美元的計畫，再加上管線重置和電梯工程，總金額達1900萬美元。」

在此之前，電視台因披露擁有198戶住宅的橙縣聖克里門提（San Clemente）莫拉（Villa Moura）康斗社區因屋頂更換工程，管委會（HOA）向每戶業主徵收超過2萬6000美元「緊急評估費」（Emergency Assessments）爭議，引發大量觀眾回應「自己也面臨類似問題」。

律師暨HOA專家、MBK Chapman律師事務所合夥人庫許納（Michael Kushner）表示，近來的確看見管委會徵收特別費的情況大幅增加，主因包括保險成本上漲、加州新的陽台檢查法規等，但在某些情況下，管委會的確可能逾越自身權限。

「這是種非常不對等的關係，包括管委會手上掌握所有住戶繳交的費用，且擁有採取紀律處分權力等」庫許納說，管委會與屋主間的糾紛之所以可能變得激烈，「加州並無一個專門監管管委會的政府機構」是原因之一。

他指出，「戴維斯-史特林法案」（Davis-Stirling Act）雖替管委會訂定相關規範，也提供屋主一定程度的保障，但其中部分條文仍有釐清與擴充的空間，「有時管委會會利用法律中的模糊文字，或界線不清的規定，依自己意思去做。」

這個問題在「特別評估費」與「緊急評估費」尤其明顯。他說，這類費用可能高得離譜，也經常引發爭議，「若屋主認為管委會沒有依法行事，最終只能透過法院解決。」

精華 FAQ

  • 因為管委會要籌措約1900萬美元的修繕工程費用，內容包括重建公寓建築基座、更換管線，以及維修電梯等，因此向499戶屋主平均徵收相同金額。

  • 部分屋主認為金額過高且決策不透明，已發動罷免管委會，並對HOA提出訴訟，主張管委會可能逾越權限或未依法行事。

  • 專家指出加州HOA缺乏專門監管機構，屋主應密切關注管委會財務與決策流程，積極參與社區事務；若認為違法，最後可能只能透過法院解決。

罷免

上一則

每天看電視逾2.06小時 失智風險增17%

下一則

欠稅被拍賣 聖谷華人社區公共設施遭禁用

延伸閱讀

社區管委會收500萬修屋頂評估費 橙縣住戶醞釀罷免提告

社區管委會收500萬修屋頂評估費 橙縣住戶醞釀罷免提告
WSJ：買房前先從4大指標觀察HOA 以免踩雷

WSJ：買房前先從4大指標觀察HOA 以免踩雷
房產稅減免詐騙 洛縣橫行 官方：無1098-SR減稅表格

房產稅減免詐騙 洛縣橫行 官方：無1098-SR減稅表格
養房費才是大坑 逾三成後悔購屋

養房費才是大坑 逾三成後悔購屋
付裝修頭款 記住「10%、1000元」自保

付裝修頭款 記住「10%、1000元」自保
可負擔住房租戶 驚見收入超標

可負擔住房租戶 驚見收入超標

熱門新聞

李傲懷抱剛出生的寶貝女兒Reagan，近日又收到聯邦政府給新生兒長期投資帳戶的「第一桶金」，雙喜臨門。（李若提供）

孫女一出生就收到1000美元 華人家庭驚喜：真生得逢時

2026-09-07 19:14
李美萱為了更快適應新環境並降低長期適應壓力帶來的心理負擔，於是開始主動走出家門，在公共空間與其他台積太太交流。（李美萱提供）

跟台積電赴美享高薪生活 家屬為何卻「一點都不開心」

2026-08-31 20:31
一名鮑爾溫公園市前議員家中後院被FBI挖出6萬多美元現金，牽扯出重大貪腐案。（本報檔案照）

家後院挖出6萬元現金 遷出巨大貪腐案 涉及華人商家

2026-08-31 16:57
才廣懿在自己多年精心養護的花園前掛出了售屋牌子，準備回台養老。（記者楊青╱攝影）

華人回台養老 美台花費差很大 她考慮數年決定賣房返鄉

2026-09-06 02:18
兩名中國籍男子，主導針對蘋果設備的大規模退貨騙局，造成蘋果公司至少1620萬元損失，分別被判入獄78個月及57個月。圖為蘋果店示意圖，非被騙店。路透社

2華男拿假貨進蘋果店 靠這招騙走1620萬 下場慘了

2026-09-01 15:39
在申請熱度方面，洛杉磯加大（UCLA）成為全美公立大學之冠。數據顯示，UCLA共收到14萬5086份申請，為所有公立大學中申請人數最多。(本報資料照／記者謝雨珊攝影)

2027最佳大學排名出爐 加州「這校」申請數冠絕全美

2026-09-01 22:14

超人氣

更多 >
孫女一出生就收到1000美元 華人家庭驚喜：真生得逢時

孫女一出生就收到1000美元 華人家庭驚喜：真生得逢時
男繼承父親百萬房產卻遇租客不搬 律師揭一招漂亮解決

男繼承父親百萬房產卻遇租客不搬 律師揭一招漂亮解決
小孩踢椅起爭執...上海男洛杉磯航班上打人 全家遭美遣返

小孩踢椅起爭執...上海男洛杉磯航班上打人 全家遭美遣返
郭富城女兒進貴族名校 2姊妹學費一年10萬美元

郭富城女兒進貴族名校 2姊妹學費一年10萬美元
新政未上路 留學生已經不來了 威大申請、入學數暴跌

新政未上路 留學生已經不來了 威大申請、入學數暴跌