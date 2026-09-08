徵收特別費每戶近5萬元 社區管委會挨告

律師指出，近年來屋主協會要求住戶徵收特別費用情況大增。（示意圖，取自Pexels）

ABC 7電視台報導，托倫斯（Torrance）一處499戶公寓社區管委會（HOA），近日向屋主徵收超過4萬9000美元「特別評估費」（Special Asssessment），引發屋主強烈不滿。據悉，這筆費用將用於支付總額約1900萬美元修繕工程。部分屋主已發動罷免 管委會並對其提告。專家提醒屋主，應密切關注管委會財務狀況，積極參與決策，以保障自身權益。

該社區王姓屋主Stephen Wang說，社區每位屋主都收到相同金額的收費通知，用於支付包括重建公寓社區建築基座、更換管線及維修電梯等。「光是重建基座平台，就是項1300萬美元的計畫，再加上管線重置和電梯工程，總金額達1900萬美元。」

在此之前，電視台因披露擁有198戶住宅的橙縣聖克里門提（San Clemente）莫拉（Villa Moura）康斗社區因屋頂更換工程，管委會（HOA）向每戶業主徵收超過2萬6000美元「緊急評估費」（Emergency Assessments）爭議，引發大量觀眾回應「自己也面臨類似問題」。

律師暨HOA專家、MBK Chapman律師事務所合夥人庫許納（Michael Kushner）表示，近來的確看見管委會徵收特別費的情況大幅增加，主因包括保險成本上漲、加州新的陽台檢查法規等，但在某些情況下，管委會的確可能逾越自身權限。

「這是種非常不對等的關係，包括管委會手上掌握所有住戶繳交的費用，且擁有採取紀律處分權力等」庫許納說，管委會與屋主間的糾紛之所以可能變得激烈，「加州並無一個專門監管管委會的政府機構」是原因之一。

他指出，「戴維斯-史特林法案」（Davis-Stirling Act）雖替管委會訂定相關規範，也提供屋主一定程度的保障，但其中部分條文仍有釐清與擴充的空間，「有時管委會會利用法律中的模糊文字，或界線不清的規定，依自己意思去做。」

這個問題在「特別評估費」與「緊急評估費」尤其明顯。他說，這類費用可能高得離譜，也經常引發爭議，「若屋主認為管委會沒有依法行事，最終只能透過法院解決。」