欠稅被拍賣 聖谷華人社區公共設施遭禁用

華人居民表示，根據目前掌握的資料，社區公共區域包括泳池、網球場等，其相關物業稅自2018年起疑似一直未繳納，每年稅款約560美元。洛杉磯縣稅務徵收部門於2023年12月5日，依照稅收拍賣程序處置該公共區域，最終以26萬多美元價格售出。（記者啟鉻／攝影）

南加州聖蓋博谷一處HOA社區近日爆發爭議，部分華人業主反映，社區原本開放居民使用的公共泳池、網球場等設施，突然限制進入。一自稱物業所有者的人員要求居民離開公共區域，令不少居民錯愕。

居民表示，這些設施多年來是社區居民日常休閒活動的重要場所，過去並未遇到類似限制。目前，部分居民已尋求法律協助，並準備透過司法途徑釐清土地產權及公共設施使用權等問題。

一不願透露姓名的華人居民表示，根據目前掌握的資料，社區公共區域包括泳池、網球場等，其相關物業稅自2018年起疑似一直未繳納，每年稅款約560美元。然而，社區80多戶業主並未被告知相關情況，許多居民事後才得知公共區域可能涉欠稅問題。由於相關物業稅長期未繳，洛杉磯縣稅務徵收部門於2023年12月5日，依稅收拍賣 程序處置該公共區域，最終以26萬多美元價格售出。

居民指出，值得關注的是，這塊土地早在1995年評估價值就達約132萬美元，後來卻透過稅收拍賣程序，以遠低於該評估值的價格成交，引發居民對交易過程及相關權益的質疑。

居民進一步表示，根據縣政府相關記錄，該土地的評估價值目前約為250萬美元，而該物業目前也正以約250萬美元價格掛牌出售。

居民質疑，如此重要的社區公共區域涉及稅款欠繳、稅收拍賣以及後續轉讓等重大變化，HOA卻未能以口頭或書面方式向業主充分說明情況，導致居民對自身權益及公共設施未來歸屬產生疑慮。

房地產法律師李紅表示，目前案件一個重要關鍵，在於確認這塊土地後續交易究竟進行到哪一個階段。

李紅指出，如果相關買賣、轉讓或第三方交易已經全部完成，土地甚至已經登記在第三方名下，那麼居民後續維權的重點，可能轉向追究HOA、理事會成員及其他相關責任方的法律責任，包括是否存在重大疏忽、違反受託責任，以及是否因資訊披露不足或隱瞞重要情況而造成業主損失等。

但如果目前土地仍處出售過程，或交易尚未最終完成，法律上可能仍存在採取緊急措施的空間。

李紅表示，在這種情況下，居民或其他具有法律利害關係的人，可以考慮盡快向法院申請臨時限制令（Temporary Restraining Order），甚至透過緊急單方申請聽證（ex parte hearing）等方式，請求法院暫時禁止土地進一步轉讓或處分，以避免資產持續流轉，使日後追討權益更加困難。不過，她強調，是否符合申請緊急禁制措施的法律條件，仍須視土地產權、交易狀況以及居民所擁有的具體法律權利而定。

李紅指出，如果法律上可以認定該土地及其上的設施涉及全體業主共同享有的權益，那麼即使居民個人的房屋產權並未受到直接影響，公共設施遭到處置或無法使用，仍可能涉及居民的合法權益，包括公共設施使用權、房產價值以及居住品質等。

南加州聖蓋博谷一處HOA社區近日爆發爭議，部分華人業主反映，社區原本開放居民使用的公共泳池、網球場等設施，突然遭到限制進入。（記者啟鉻／攝影）