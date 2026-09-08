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乘客太難搞 空服員戲稱「Philip」舒壓

記者謝雨珊／綜合報導
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在「Karen」一詞成為形容難搞人士的代名詞之前，航空業內其實早已流傳另一個帶有...
在「Karen」一詞成為形容難搞人士的代名詞之前，航空業內其實早已流傳另一個帶有戲謔意味的稱呼。（示意圖取自pexels）

在「Karen」一詞成為形容難搞人士的代名詞之前，航空業內其實早已流傳另一個帶有戲謔意味的稱呼，那就是「Philip」。

根據Travel+Leisure報導，「Philip」源自空服員之間使用的英文縮寫「P.I.L.P.」，全名為「Passenger I'd Like to Punch」，直譯就是「我真想揍的乘客」。不過，這個說法純粹是機組人員之間用來舒壓的玩笑，並不代表真的鼓勵暴力。

一名美國航空（American Airlines）空服員透露，自己只聽過一次「P.I.L.P.」這個說法，而且還是從一名資深空服員口中聽到。他表示，這是一個相當小眾的航空業術語，後來不知不覺演變成「Philip」這個男性名字。

他強調，空服員當然不會認真鼓勵任何形式的暴力，而是在航班延誤、取消，或遇到難以應付的乘客時，用幽默和玩笑來緩解緊張氣氛、提振士氣。

那麼，什麼樣的乘客容易成為空服員口中的「Philip」？這名空服員表示，自以為是、要求過多，以及對機組人員態度粗魯，都是容易讓乘客「登上名單」的原因。此外，酒醉也是機上衝突的重要來源之一。

他指出，乘客如果因飲酒過量而在機上失控，除了可能被要求離開飛機，嚴重時甚至可能遭航空公司列入「禁飛名單」，成為真正無法再搭乘該航空公司航班的乘客。

不過，「Philip」這個說法如今已逐漸淡出航空業。一名阿拉斯加航空（Alaska Airlines）空服員表示，這類用語過去比較常見於傳統航空公司內部，但現在已經很少聽到。除了用語本身逐漸過時之外，空服員也擔心乘客可能無意間聽到，甚至理解他們正在討論什麼。

儘管如此，空服員仍表示，在長時間工作、航班延誤或面對突發狀況時，適度使用幽默仍是重要的舒壓方式。美國航空空服員表示，「幽默和諷刺是面對難熬工作日的重要工具，有時候你就是得笑一笑。」

而對乘客而言，要避免成為空服員口中的「Philip」，其實並不困難。空服員給出的建議很簡單：保持友善、有禮貌，並遵守機上安全指示。

「我們的工作是讓你的飛行旅程舒適，但同時也要確保安全。」他表示，「以你希望別人對待你的方式去對待他人，真的沒有那麼難。」

精華 FAQ

  • 「Philip」是空服員間戲稱難搞乘客的說法，源自縮寫P.I.L.P.，全名為「Passenger I'd Like to Punch」。它原本只是工作壓力下的玩笑用語，後來才演變成男性名字代稱。

  • 最常被點名的行為包括自以為是、要求過多、對機組人員態度粗魯，以及酒醉後在機上失控。這些狀況都會讓空服員在高壓工作中更難應對。

  • 這類用語如今已不常見，一方面是較過時，另一方面也怕乘客無意聽到而引發誤解。乘客只要保持友善、有禮貌，並遵守安全指示，就能大幅降低被列入負面名單的機會。

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