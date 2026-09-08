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1894年10美分硬幣 逾125萬美元售出

編譯廖宜怡／綜合報導
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一個多世紀前在舊金山鑄造的10美分硬幣1894-S Barber dime近日以...
一個多世紀前在舊金山鑄造的10美分硬幣1894-S Barber dime近日以逾120萬美元價格在拍賣會上成交。（取自貨幣拍賣與交易網站Stack's Bowers Galleries）

一枚10美分硬幣表面呈暗銀色，泛著黃銅色澤，乍看之下毫不起眼。然而，擁有130多年歷史的它，被認為是美國貨幣收藏中最稀有的硬幣之一。

加州灣區NBC電視台報導，這枚1894-S Barber dime本月1日在拍賣會上以125萬零500美元的價格成交，是近70年前一位青少年收藏家購入價格的260倍以上。

這位青少年收藏家是鮑爾斯（Q. David Bowers），他在1957年以4750美元價格購得這枚硬幣，當時他年僅19歲。這筆轟動一時的交易開啟了他日後在稀有貨幣領域上輝煌的職業生涯。

這枚硬幣於1894年在舊金山鑄造，當時正值「1893年經濟恐慌」時期（Panic of 1893）。在新鑄貨幣需求急遽下降的情況下，舊金山鑄幣廠（San Francisco Mint）在1894年6月僅鑄造了24枚1894-S Barber dime。

目前，已確認仍存世的1894-S Barber dime僅有九枚，但專家認為可能還有其他尚未被發現的1894-S Barber dime。由於已知存世數量極少，而且許多藏品都被私人收藏者數十年持有，因此能購買到的機會少之又少。

拍賣行Stack's Bowers Galleries稱，在1日拍賣會之前，自2005年以來僅有五枚1894-S Barber dime出現在拍賣會上，這幾枚硬幣的成交價在130萬至216萬美元之間。

精華 FAQ

  • 它在本月1日的拍賣會上以125萬500美元成交，價格遠高於1957年鮑爾斯19歲時購入的4750美元，增值超過260倍。

  • 因為它在1894年舊金山僅鑄造24枚，目前已確認仍存世只有9枚，且多數長期由私人收藏者持有，市場上極少釋出。

  • 這枚硬幣曾由稀有貨幣專家鮑爾斯在1957年購得，當時他年僅19歲，這筆交易不僅成為收藏界話題，也開啟了他後來的職業生涯。

貨幣 鮑爾 舊金山

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