1894年10美分硬幣 逾125萬美元售出

一個多世紀前在舊金山鑄造的10美分硬幣1894-S Barber dime近日以逾120萬美元價格在拍賣會上成交。（取自貨幣拍賣與交易網站Stack's Bowers Galleries）

一枚10美分硬幣表面呈暗銀色，泛著黃銅色澤，乍看之下毫不起眼。然而，擁有130多年歷史的它，被認為是美國貨幣 收藏中最稀有的硬幣之一。

加州灣區NBC電視台報導，這枚1894-S Barber dime本月1日在拍賣會上以125萬零500美元的價格成交，是近70年前一位青少年收藏家購入價格的260倍以上。

這位青少年收藏家是鮑爾 斯（Q. David Bowers），他在1957年以4750美元價格購得這枚硬幣，當時他年僅19歲。這筆轟動一時的交易開啟了他日後在稀有貨幣領域上輝煌的職業生涯。

這枚硬幣於1894年在舊金山 鑄造，當時正值「1893年經濟恐慌」時期（Panic of 1893）。在新鑄貨幣需求急遽下降的情況下，舊金山鑄幣廠（San Francisco Mint）在1894年6月僅鑄造了24枚1894-S Barber dime。

目前，已確認仍存世的1894-S Barber dime僅有九枚，但專家認為可能還有其他尚未被發現的1894-S Barber dime。由於已知存世數量極少，而且許多藏品都被私人收藏者數十年持有，因此能購買到的機會少之又少。

拍賣行Stack's Bowers Galleries稱，在1日拍賣會之前，自2005年以來僅有五枚1894-S Barber dime出現在拍賣會上，這幾枚硬幣的成交價在130萬至216萬美元之間。