過夜航班未必最便宜 周末比平日具價格優勢

紅眼航班平均確實比白天航班便宜，但省錢幅度其實與搭乘日期及時段密切相關，平日搭乘白天航班可能反而更省，周末則是紅眼航班較具價格優勢。（示意圖取自pexels）

Travel and Leisure報導，想省機票 錢，搭「紅眼航班」（Red-eye flight）真的比較划算嗎？一項最新研究發現，答案未必如此。紅眼航班平均確實比白天航班便宜，但省錢幅度其實與搭乘日期及時段密切相關，平日搭乘白天航班可能反而更省，周末則是紅眼航班較具價格優勢。

紅眼航班指在深夜或凌晨起飛、隔天清晨的過夜航班。根據評測平台NapLab研究，紅眼航班整體平均約可節省8%，但研究人員發現，平日最便宜的過夜航班，平均票價反而高於最便宜的白天航班。換句話說，若旅客主要目的是省錢，平日不一定要為搭紅眼航班而犧牲睡眠。

周末情況則明顯不同。研究顯示，周末搭乘紅眼航班，平均可比白天航班節省約22%，因此對於行程安排較有彈性的旅客而言，周末紅眼航班可能確實是較划算選擇。

不過，便宜機票背後也可能伴隨睡眠與舒適度的代價。NapLab指出，紅眼航班往往會犧牲旅客睡眠、舒適度，以及抵達目的地隔天的活動狀態。即使票價較低，如果抵達後已經疲憊不堪，原本看似划算的機票，實際價值也可能因此降低。

紅眼航班雖然容易讓人疲憊，卻依然受到不少旅客青睞。NapLab針對超過1000名美國旅客進行的調查發現，91%的經常搭機旅客曾經搭過過夜航班，但真正表示偏好紅眼航班的比例只有20%。

在不喜歡紅眼航班的旅客中，約40%表示主要原因是在飛機上睡不好；23%認為紅眼航班起飛時間太晚，19%不喜歡一早抵達目的地，另有16%表示搭乘紅眼航班會讓自己「變得很暴躁」。

除日期與時間，不同航空公司的紅眼航班價格也存在明顯差異。研究顯示，聯合航空國內最便宜紅眼航班的平均票價最低，約163美元。周末搭乘達美航空的最便宜過夜航班，平均可比最便宜的白天航班節省約34%，相當於省下約69美元。相較之下，美國航空國內最便宜紅眼航班的平均票價則最高，達268美元。

NapLab表示，紅眼航班並不是「一定比較便宜」的旅遊省錢神器。對部分旅客而言，搭乘紅眼航班不僅能節省機票費用，還可以少住一晚飯店，並把更多時間留給旅程；但對另一部分旅客而言，紅眼航班可能換來的是睡眠不足、精神不濟，甚至讓旅程第一天就因疲憊而大打折扣。

這項研究分析Google Flights上數百個航班資訊，比較紅眼與白天航班價格，涵蓋10條熱門美國國內航線。研究團隊也在6月針對超過1000名具有旅遊興趣的美國民眾進行調查，了解旅客搭乘紅眼航班的習慣與偏好。