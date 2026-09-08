美國航空免費零食 推出Target高人氣單品

美國航空（American Airlines）日前宣布，將從今年10月起在部分航班推出全新免費零食，甜鹹口味一次滿足，Target高人氣單品也有了。（美國航空提供）

美國航空（American Airlines）免費零食換新，Target 高人氣單品也上飛機了。美國航空日前宣布，將從今年10月起在部分航班推出全新免費零食，甜鹹口味一次滿足。乘客將有機會吃到Target人氣榜巧克力 曲奇及Peterson's甜鹹混合脆食，讓機上免費小吃增添「人氣品牌」色彩。

美國航空將在未來幾個月更新其經濟艙免費小吃，增加更多甜鹹口味的選擇。新的小吃菜單將保留一些受歡迎的食品，同時新增一些產品，例如美國知名Tate's Bake Shop的巧克力曲奇和Peterson's甜鹹混合小吃。

更新後餐點將於10月初在部分航班上供應，不同時段將提供不同點心。美國航空首席客戶長Heather Garboden表示，美國航空會不斷收集和利用客戶回饋來優化小食選擇，預計到2027年旅客將能享受更多選擇；最終方案是保留乘客熟悉的商品，同時提供更多樣化選擇。

美國航空的做法體現免費小吃在經濟艙中扮演重要角色。 航空公司精心挑選這些小吃，是因為與其他機上服務相比，單一小吃的價格相對低廉，且它們是乘客在飛行過程中與航空公司最直接互動之一。