我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

羅浮宮竊案重演？法國雷諾瓦博物館也遭竊 偷走4件作品總值900萬歐元

全球航運秩序拉警報 18國警告供應鏈恐四分五裂

美國航空免費零食 推出Target高人氣單品

記者張宏／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國航空（American Airlines）日前宣布，將從今年10月起在部分航...
美國航空（American Airlines）日前宣布，將從今年10月起在部分航班推出全新免費零食，甜鹹口味一次滿足，Target高人氣單品也有了。（美國航空提供）

美國航空（American Airlines）免費零食換新，Target高人氣單品也上飛機了。美國航空日前宣布，將從今年10月起在部分航班推出全新免費零食，甜鹹口味一次滿足。乘客將有機會吃到Target人氣榜巧克力曲奇及Peterson's甜鹹混合脆食，讓機上免費小吃增添「人氣品牌」色彩。

美國航空將在未來幾個月更新其經濟艙免費小吃，增加更多甜鹹口味的選擇。新的小吃菜單將保留一些受歡迎的食品，同時新增一些產品，例如美國知名Tate's Bake Shop的巧克力曲奇和Peterson's甜鹹混合小吃。

更新後餐點將於10月初在部分航班上供應，不同時段將提供不同點心。美國航空首席客戶長Heather Garboden表示，美國航空會不斷收集和利用客戶回饋來優化小食選擇，預計到2027年旅客將能享受更多選擇；最終方案是保留乘客熟悉的商品，同時提供更多樣化選擇。

美國航空的做法體現免費小吃在經濟艙中扮演重要角色。 航空公司精心挑選這些小吃，是因為與其他機上服務相比，單一小吃的價格相對低廉，且它們是乘客在飛行過程中與航空公司最直接互動之一。

精華 FAQ

  • 美國航空預計從今年10月初開始，先在部分航班供應新版經濟艙免費小吃，並會依不同時段提供不同點心，之後再逐步擴大選擇。

  • 新菜單將加入美國知名 Tate's Bake Shop 巧克力曲奇，以及 Peterson's 甜鹹混合脆食，讓經濟艙免費零食兼具甜味與鹹味選擇。

  • 公司認為免費小吃是乘客在飛行中最直接接觸航空服務的環節之一，且成本相對低，因此會透過客戶回饋持續調整，目標到 2027 年提供更多樣選擇。

Target 巧克力

上一則

退休金門檻逐年往後延 1表格告訴你何時領最不吃虧

下一則

徵收特別費每戶近5萬元 社區管委會挨告

延伸閱讀

今年國內機票最優惠航班 美航意外出線

今年國內機票最優惠航班 美航意外出線
9家航空豪華經濟艙值得搭 長榮入選、榜首是它

9家航空豪華經濟艙值得搭 長榮入選、榜首是它
聯航最大規模國際航線網擴張 明夏增8條紐瓦克直飛航線

聯航最大規模國際航線網擴張 明夏增8條紐瓦克直飛航線
空服員給「難搞」乘客取了個秘密暱稱 背後意思笑翻

空服員給「難搞」乘客取了個秘密暱稱 背後意思笑翻
航空公司六大推薦購買的福利 這項即使只飛兩小時也值得買

航空公司六大推薦購買的福利 這項即使只飛兩小時也值得買
美聯航最大航線擴張：新增舊金山至沖繩、恢復以色列特拉維夫航班

美聯航最大航線擴張：新增舊金山至沖繩、恢復以色列特拉維夫航班

熱門新聞

李傲懷抱剛出生的寶貝女兒Reagan，近日又收到聯邦政府給新生兒長期投資帳戶的「第一桶金」，雙喜臨門。（李若提供）

孫女一出生就收到1000美元 華人家庭驚喜：真生得逢時

2026-09-07 19:14
李美萱為了更快適應新環境並降低長期適應壓力帶來的心理負擔，於是開始主動走出家門，在公共空間與其他台積太太交流。（李美萱提供）

跟台積電赴美享高薪生活 家屬為何卻「一點都不開心」

2026-08-31 20:31
一名鮑爾溫公園市前議員家中後院被FBI挖出6萬多美元現金，牽扯出重大貪腐案。（本報檔案照）

家後院挖出6萬元現金 遷出巨大貪腐案 涉及華人商家

2026-08-31 16:57
才廣懿在自己多年精心養護的花園前掛出了售屋牌子，準備回台養老。（記者楊青╱攝影）

華人回台養老 美台花費差很大 她考慮數年決定賣房返鄉

2026-09-06 02:18
兩名中國籍男子，主導針對蘋果設備的大規模退貨騙局，造成蘋果公司至少1620萬元損失，分別被判入獄78個月及57個月。圖為蘋果店示意圖，非被騙店。路透社

2華男拿假貨進蘋果店 靠這招騙走1620萬 下場慘了

2026-09-01 15:39
在申請熱度方面，洛杉磯加大（UCLA）成為全美公立大學之冠。數據顯示，UCLA共收到14萬5086份申請，為所有公立大學中申請人數最多。(本報資料照／記者謝雨珊攝影)

2027最佳大學排名出爐 加州「這校」申請數冠絕全美

2026-09-01 22:14

超人氣

更多 >
孫女一出生就收到1000美元 華人家庭驚喜：真生得逢時

孫女一出生就收到1000美元 華人家庭驚喜：真生得逢時
男繼承父親百萬房產卻遇租客不搬 律師揭一招漂亮解決

男繼承父親百萬房產卻遇租客不搬 律師揭一招漂亮解決
小孩踢椅起爭執...上海男洛杉磯航班上打人 全家遭美遣返

小孩踢椅起爭執...上海男洛杉磯航班上打人 全家遭美遣返
郭富城女兒進貴族名校 2姊妹學費一年10萬美元

郭富城女兒進貴族名校 2姊妹學費一年10萬美元
新政未上路 留學生已經不來了 威大申請、入學數暴跌

新政未上路 留學生已經不來了 威大申請、入學數暴跌