相信AI導航…3登山客迷途受困

三名登山客使用人工智慧規畫行程，因迷路受困山中，所幸最後平安返回。（西斯邱縣警局）

洛杉磯 FOX 11電視台報導，三名新手登山客透過人工智慧（AI）規畫路線，計畫攻頂加州 的沙斯塔山（Mount Shasta），卻因迷路受困山中數日。西斯邱縣（Siskiyou）警局搜救隊協同美國森林管理局（U.S. Forest Service）登山巡護員，8月31日順利將這三名男子救出。

沙斯塔山位喀斯喀特山脈（Cascade Range / Cascade Mountains），臨近加州與俄勒岡州 邊界，海拔約1萬4179呎左右。

這三人是在8月29日，於海拔約8400呎處紮營。8月30日凌晨3時左右，他們背著輕裝日用背包出發攻頂，然而到晚7時左右才登上山頂，比官方建議的中午12前登頂並折返的時間晚了好幾小時。攻頂後他們摸黑下山，約一小時後聯繫縣警局詢問下山方向。

三人後來偏離原定的清溪路線（Clear Creek Route），誤入泥溪峽谷（Mud Creek Canyon）。其中一人跌倒並傷及膝蓋，迫使他們在陡峭的溪谷中過夜。美國森林管理局登山巡護員隔日上午找到他們，且提供醫療協助，西斯邱搜救志工協助他們平安返回登山口。

西斯邱縣警局表示，這三人表示他們仰賴谷歌（Google）AI工具Gemini規畫登山路線及準備攜帶的物資，然而AI建議攜帶的食物與水量，卻少於實際所需。原本他們規畫八小時登頂行程，卻因迷路不得不留在山上過夜，所幸最後有驚無險。

三名登山客使用人工智慧規畫行程，因迷路受困山中，所幸最後平安返回。（西斯邱縣警局）