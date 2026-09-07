洛城勞工節長周末 白天空桌、晚上車龍

勞工節周六（5日）下午的蓋蒂中心，車輛尚未進入停車場便開始堵塞，車流只能緩慢前進。（受訪者提供）

勞工節長周末為南加州 帶來新一波出行潮，機場預計迎送逾190萬人次，熱門景點與大型場館也陸續湧入人流。從官方旅運數據、活動售票情況到民眾實地觀察可見，洛杉磯 假日期間的人潮也隨著時段和目的地不斷重新分布。

根據洛杉磯世界機場管理局（LAWA）預計，從8月31日至9月9日的10天勞工節出行期內，將有逾190萬人次進出洛杉磯國際機場 ，平均每天約19萬4000人次；最繁忙的9月4日約有23萬1000人次抵達或離開。

根據美國汽車協會（AAA）訂位數據，洛杉磯與安那罕（Anaheim）在今年全美勞工節熱門境內目的地中排名第七。這意味著長周末期間，不僅有本地居民離開洛杉磯，也有大批外地遊客同時進入南加州。

家住聖蓋博市的華人石女士原本擔心假期出遊人多，沒有安排離開洛杉磯，而是與朋友留在本地遊玩。她們5日白天前往庫爾富（Culver City）一家熱門早午餐店，原以為需要排隊，抵達後卻發現不僅可以直接入座，店內還有多張空桌，餐廳所在街道也比平時安靜。

「那家店平時總是大排長龍，居然完全不用等，讓人有一種本地居民是不是都出城了的錯覺。」石女士說。

然而，幾小時後的景象完全不同。石女士下午3時多駕車前往蓋蒂中心（Getty Center），車輛尚未進入停車場便開始堵塞，車流只能緩慢前進。進入停車場後，上方兩、三層車位已停滿，從接駁電車、展館到中央花園，到處都是遊客。

石女士平時經常前往蓋蒂中心，這次卻是她印象中人潮最多的一次。「在餐廳完全沒有感受到節假日，到了Getty才突然覺得，原來大家都在這裡。」

根據蓋蒂中心官網，園區平時即免費開放，但訪客須預約入場時段，每周一閉館。今年勞工節適逢周一，若民眾希望在長周末期間參觀，只能選擇周六或周日。

公路人潮同樣隨時間變化。AAA與交通數據公司INRIX預測，5日下午1時至5時是公路出行最擁堵時段之一，7日下午2時至5時還將迎來返程高峰。

除了假期出遊，大型活動也可能讓車流集中在特定地區。根據ABC7報導，韓國團體BTS於SoFi Stadium舉行的四場演唱會全部售罄，其中兩場安排在5日及6日晚間。同在5日，道奇隊也在主場迎戰華盛頓國民隊人。

石女士5日晚間也前往好萊塢觀看演唱會，直到6日凌晨2時才駕車返回聖蓋博，未料深夜仍遇上堵車，導航部分路段顯示紅色。她無法確定車潮是否與假期、道路狀況或活動散場有關，但對於平時凌晨行車較為順暢的她而言，這是相當少見的經歷。

今年勞工節長周末的人潮還受到天氣影響。根據洛杉磯縣政府，颶風Marie雖不會登陸南加州，仍可能帶來危險離岸流、強浪、沿岸積水、局部降雨及雷暴。當局提醒前往海灘的居民留意救生員指示，也呼籲駕駛在濕滑道路上減速。

加州公路巡警（CHP）則自4日傍晚6時01分起展開為期78小時的勞工節假期執法，持續至7日深夜。根據CHP資料，去年同期全州逮捕逾1200名涉嫌酒駕或藥駕者，近500起相關車禍造成逾270人受傷、八人死亡。