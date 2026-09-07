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轉帳數百次 亞裔女會計搬走公司256萬美元

記者子為/即時報導
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受公司信任、獨自掌握部分銀行帳戶的會計主管，被控利用職務之便，分數百次將逾256...
受公司信任、獨自掌握部分銀行帳戶的會計主管，被控利用職務之便，分數百次將逾256萬美元公司資金轉入個人帳戶（ChatGPT生成）

受公司信任、獨自掌握部分銀行帳戶的會計主管，竟被控利用職務之便，分數百次將逾256萬美元公司資金轉入個人帳戶，還涉嫌以多筆小額轉帳掩飾資金流動。

根據洛杉磯縣檢察官辦公室（LADA）日前發布的消息，45歲的Donna Faye Bui曾在家族經營的女裝公司Karen Kane擔任信用及會計經理，如今面臨洗錢、重大竊盜及提交虛假稅表等共106項重罪指控。根據其姓判斷，Bui大概率為亞裔

Karen Kane總部位於洛杉磯縣伏農市（Vernon）。檢方指出，Bui於2015年9月至2024年2月任職，負責支付公司帳單，並且是唯一可以透過電子方式存取公司部分銀行帳戶的員工。

檢方指控，Bui利用這項權限，透過數百筆交易將公司帳戶內約256萬2941美元轉入個人銀行帳戶，並涉嫌把資金拆分成一連串金額較小的電子轉帳，以掩飾款項來源。她還被控沒有向加州稅務機關申報這些涉嫌非法取得的收入。

案件直到2024年2月才曝光。檢方表示，Karen Kane新任總裁發現公司帳戶出現可疑情況，隨後展開財務稽核，才發現資金可能遭到挪用。

Bui面臨89項洗錢罪、10項重大竊盜罪、5項提交虛假稅表罪，以及各1項未提交稅表和未經授權存取電腦罪。檢方另提出白領犯罪及洗錢加重處罰情節；若所有罪名成立，她可能面臨數十年州監刑期。

Bui於8月26日提訊時否認所有控罪。法官認定她不構成公共安全威脅，將保釋金定為0元，允許她具結釋放。檢方反對這項決定，原本要求法官將保釋金定為87萬5000美元。

洛杉磯縣檢察長霍克曼（Nathan Hochman）表示，受信任的員工長期從雇主手中竊取數百萬元，是「殘酷且經過算計的犯罪欺騙」。他也批評0元保釋金決定，主張侵占、洗錢和逃稅並非「沒有受害者的犯罪」，企業蒙受損失後，營運及聘僱能力均可能受到影響，逃稅也會損害由納稅人自行申報的稅務制度。

案件由伏農市警局調查，洛杉磯市警局、加州稅務局及洛杉磯縣檢察官辦公室調查局協助偵辦，並由白領犯罪部門副地方檢察官Steve Dickman負責起訴。

精華 FAQ

  • 她被控在任職期間，利用掌握公司部分銀行帳戶的權限，分數百次將約256萬2941美元轉入個人帳戶，並疑似以拆分小額交易方式掩飾資金來源與流向。

  • 檢方指控她涉及89項洗錢罪、10項重大竊盜罪、5項提交虛假稅表罪，以及未提交稅表和未經授權存取電腦等罪名，合計106項重罪。

  • 案件在2024年2月由Karen Kane新任總裁發現帳戶異常後曝光，經財務稽核查出疑似挪用；她於8月26日否認控罪，法官則裁定0元保釋金並准予具結釋放。

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