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鑽石吧市議員選戰 2華裔同區競爭各抒理念

記者楊青/鑽石吧報導
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鑽石吧第四區市議員鄧嘉猷(左)尋求連任，毛利誠挑戰席位(右)。（記者楊青╱攝影）
鑽石吧第四區市議員鄧嘉猷(左)尋求連任，毛利誠挑戰席位(右)。（記者楊青╱攝影）

11月3日選舉進入兩個月倒計時，鑽石吧市議員選戰逐漸升溫。今年全市五個選區中，第一、三、四選區改選，五名候選人角逐三席空缺，其中三人為華裔，包括第三選區尋求連任的周柏華（Andrew Chou），以及第四選區尋求連任的鄧嘉猷（Chia Yu Teng）和挑戰者毛利誠（Lee Mao）。

這場選戰不僅牽動鑽石吧未來四年的市政方向，也凸顯華裔居民在地方政治中的參與度。尤其第四選區兩華裔同台競爭，兩人的背景、訴求與競選路線各有不同，引發不少關注。

鑽石吧自2022年改採分區選舉，五個選區各選出一市議員，居民只投自己所屬選區的候選人。

本次選舉第一選區由現任市長Steve Tye迎戰Ruben Torres。這是鑽石吧今年三場選戰中唯一一場非華裔候選人競逐的席次。

第三選區現任華裔市議員周柏華是「一人參選」。這位在2022年分區選舉時曾以約八成得票擊敗對手的現任，此次選戰無對手，可望順利連任。

鑽石吧第三區市議員周柏華無對手。（檔案照）
鑽石吧第三區市議員周柏華無對手。（檔案照）

第四選區今年則是兩位華裔參選，現任市議員鄧嘉猷與挑戰者毛利誠，兩人各有人脈和支持陣營。

鄧嘉猷認為，鑽石吧仍是一座安全城市，但近年竊盜、搶劫等財產犯罪需持續改善。他主張加強與警方合作，同時提高居民防罪意識；鑽石吧山坡及山區住宅較多，野火防範也是未來安全政策的重要一環。

教育也是他的競選重點之一。鄧嘉猷表示，良好的學區是鑽石吧吸引家庭的重要優勢，未來希望探索市府與學區更多合作可能。此外，他也希望守護城市開放空間，並爭取聯邦、州及縣政府資源，在有限財政下尋求更多外部資源。

毛利誠則以企業家角色挑戰現任，主張鑽石吧「先救財政」。毛利誠今年7月宣布參選，競選起跑活動吸引200多支持者。與鄧嘉猷強調延續現有治理路線相比，毛利誠將「扭轉城市財政赤字」列為參選第一要務。他提出四大政見，包括審慎財政、公共安全、改善交通及凝聚社區。

毛利誠認為，市府應以更嚴謹的企業經營思維管理公共資源，提高財政效率與透明度；同時改善交通、基礎建設及公共服務，並透過健行、網球、匹克球等活動增進社區交流。

精華 FAQ

  • 今年鑽石吧共有第一、三、四選區改選，5名候選人競逐3席，其中3人是華裔。第三選區周柏華無對手，第四選區則由鄧嘉猷與毛利誠正面交鋒。

  • 鄧嘉猷強調維持城市安全，主張加強與警方合作、提升居民防罪意識，並重視山區野火防範。他也把教育、開放空間保護與爭取外部資源列為重點。

  • 毛利誠以企業家身分參選，主打先解決城市財政問題，將扭轉赤字列為首要任務。他提出審慎財政、公共安全、改善交通與凝聚社區4大政見。

華裔 鑽石吧 鄧嘉猷

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