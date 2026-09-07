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打擊犯罪有成 南加6地1年逮5949人

記者楊青╱綜合報導
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CHP數月來對聖伯納汀諾縣和洛杉磯縣的大型甲基安非他命販運網絡持續調查，多次攔查...
CHP數月來對聖伯納汀諾縣和洛杉磯縣的大型甲基安非他命販運網絡持續調查，多次攔查，查扣約1500磅甲基安非他命，市場估值約1億元。（州長辦公室提供）

加州州長辦公室公布犯罪壓制小組（CST）最新執法成果，這支隊伍自2023年成立以來，已在全州逮捕1萬5197人、追回7042輛失竊車輛，查扣656支非法槍械。

CST 2025年8月起擴大執法範圍，一年内逮捕5949人、追回1192輛失竊車輛、查扣206支非法槍，並沒收近170萬公克毒品。

州長辦公室表示，CST目前分布在舊金山灣區、沙加緬度谷、中央谷、洛杉磯、內陸帝國及聖地牙哥六大區域，與當地警察及治安機構合作，針對汽車竊盜、暴力犯罪、有組織犯罪、非法槍械、毒品販運等犯罪進行打擊。

近一年來，CST在南加及中央谷地偵破多起重大案件。2026年2月，CHP警犬隊在聖伯納汀諾找到並協助逮捕一名涉嫌15起謀殺未遂案的嫌犯。3月，CHP警犬小組在東奧克蘭追查一輛可疑車輛時，在車內發現超過3磅芬太尼，以及甲基安非他命、古柯鹼及Xanax，嫌犯被捕。5月，CHP在佛萊斯諾執行攔查時，發現一把已上膛的突擊型手槍及疑似人口販運活動。

2026年2月，CHP的警犬隊在聖伯納汀諾找到並協助逮捕一名涉嫌涉15起謀殺未遂...
2026年2月，CHP的警犬隊在聖伯納汀諾找到並協助逮捕一名涉嫌涉15起謀殺未遂案的嫌犯。（州長辦公室提供）
2026年3月，CHP警犬小組在東奧克蘭追查一輛可疑車輛時，在車內發現超過3磅芬...
2026年3月，CHP警犬小組在東奧克蘭追查一輛可疑車輛時，在車內發現超過3磅芬太尼，以及甲基安非他命、古柯鹼及Xanax，嫌犯被捕。（州長辦公室提供）

2026年3月，CHP警犬小組在東奧克蘭追查一輛可疑車輛時，在車內發現超過3磅芬...
2026年3月，CHP警犬小組在東奧克蘭追查一輛可疑車輛時，在車內發現超過3磅芬太尼，以及甲基安非他命、古柯鹼及Xanax，嫌犯被捕。（州長辦公室提供）

CHP數月來對聖伯納汀諾縣和洛杉磯縣的大型甲基安非他命販運網絡持續調查，多次攔查，查扣約1500磅甲基安非他命，市場估值約1億美元。

州長辦公室表示，自2024年以來，加州主要犯罪類型均出現兩位數降幅，包括謀殺下降18.6%，搶劫下降19.9%，財產犯罪下降14.3%，汽車竊盜下降25.8%，暴力犯罪下降10.2%。加州目前每10萬人口的謀殺率為3.5起，是自1966年全州統計、近60年來最低。

精華 FAQ

  • 自2023年成立以來，CST在全州已逮捕1萬5197人，追回7042輛失竊車輛，並查扣656支非法槍械，顯示其跨區域打擊犯罪已累積相當成效。

  • 擴大執法後1年內，CST共逮捕5949人、追回1192輛失竊車輛、查扣206支非法槍，並沒收近170萬公克毒品，顯示對暴力與毒品犯罪持續施壓。

  • 州長辦公室指出，自2024年以來，加州主要犯罪類型多呈兩位數下降，其中謀殺、搶劫、財產犯罪與汽車竊盜都明顯減少，謀殺率更降至每10萬人3.5起。

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