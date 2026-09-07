艾爾蒙地市蘇麗絲社區公園啟用 相鄰的202戶平價宅開工

洛杉磯縣政委員蘇麗絲（前左六）2日與艾爾蒙地市府等部門代表及社區居民，共同慶祝「蘇麗絲社區公園」啟用，並為「Esperanza Village」202戶平價住宅項目舉行動土儀式。（蘇麗絲提供）

洛杉磯 縣政委員蘇麗絲 （Hilda Solis）2日與艾爾蒙地 市政府、National CORE、Prima Development、洛縣各部門主管、開發及融資合作夥伴，及社區居民共同出席活動，慶祝「蘇麗絲社區公園」啟用，並為「Esperanza Village」202戶平價住宅項目舉行動土儀式。

公園及平價住宅所在的土地，曾是洛縣兒童中心所在地，主要收容等待安置的寄養兒童。該中心曾是艾爾蒙地社區數代居民熟悉的場所，但過去因其照護及待遇問題，也留下沉重且令人痛心的歷史。中心關閉後，這片土地長達20多年未能充分利用。

2019年蘇麗絲與艾市政府和社區居民合作，重新規畫這片土地，2025年將新建公園命名為「蘇麗絲社區公園」。蘇麗絲表示，這個地方有一段不能忘記的歷史，透過與市政府及社區居民共同努力，從舊址轉變為兒童玩耍、家庭聚會的公園，同時增加平價住房及醫療中心，是社區共同努力所能創造的成果。

公園占地5.6英畝，兼有休閒、教育、文化及社區活動等功能。公園有標準尺寸的足球場、籃球場及網球場，還有健身區、步道、公共廁所、野餐區，及附設戲水設施的兒童遊樂區；此外還有戶外教室及表演空間，並融入生態與永續教育設施、遮蔭空間、照明及安全設備。

與公園相鄰的Esperanza Village預計2028年完工，未來將提供202戶平價住宅，服務家庭及長者。該建案由National CORE與Prima Development共同開發，其中包括102戶家庭住宅，及100戶提供給62歲以上長者的住宅，入住對象為收入介於當地區域收入中位數30%至70%的家庭。

住宅中有154戶將提供給正在經歷無家可歸或面臨無家可歸風險的人士及家暴受害者，家庭住宅大樓另提供支持性住房，服務正在由寄養體系邁向獨立生活的過渡期青年。Esperanza Village也將設置社區活動室、庭院、休息室及自行車停放空間，並提供相關社會服務，協助居民維持長期穩定的生活。

Prima Development還將興建一座綜合醫療中心，服務Esperanza Village居民及周邊艾爾蒙地社區。醫療中心將包括社區診所、長者照護中心及藥房，並為洛杉磯縣兒童與家庭服務局提供專屬空間。