看哭華人世界的給阿嬤的情書 洛杉磯上映

在3日舉辦的華人提前觀影活動中，聚集不同世代對此片有興趣的華人。（記者張宏／攝影）

號稱看哭整個華人世界的中國潮汕方言電影《給阿嬤的情書》4日在全美近200家影院上映，在3日舉辦的華人提前觀影活動中，聚集不少對此片有興趣的華人，其中不少是潮汕人。現場觀眾不少被電影情節打動落淚，有人想起長輩往事，也有年輕觀眾透過電影認識「僑批」歷史。

影片全部是方言配中英字幕，以潮汕地區的下南洋及僑批等歷史文化為主題，講述一位阿嬤的孫子遠赴泰國 尋找阿公的故事。電影耗資1700萬元人民幣（約240萬美元），沒有流量明星和名導，但是在中國大陸卻掙得20億元人民幣（約2.8億美元）票房。

不少華人看完電影在海報前合影。（記者張宏／攝影）

來自汕頭潮南區的連潤雄（Ken Lian）表示，這部電影使用潮州方言，對本地人來說很親切，且潮州話很有詩詞韻律感，六歲女兒就是通過學電影主題曲來學說潮州話。電影裡相關僑批故事，他從小就在村裡聽過，有很多鄉親下南洋，不少人都會在當地另組家庭，時隔多年再回來尋親。還有鄉親從泰國寄回東西時，村裡人會因為分配發生口角，有人寄來一瓶橄欖油，最後連瓶子都要分。

華人Julia劉表示，她忍耐好幾個月不被劇透，終於看到原版，感覺很激動。電影完成度很高，明顯感受導演做各種嘗試來講好這個故事。潮汕方言聽起來也很舒服，書信用詞古典雅緻，華人下南洋各種心酸和對家鄉的思念，讓海外華人心有戚戚焉。

擁有近40年演藝經歷的好萊塢資深演員馬鎮金（Raymond Ma）表示，這場電影幾乎是一段私人記憶的重現。他五歲時，就記得外公每個月寄錢給家裡，每次大約五美元，用來幫助在香港的家人。