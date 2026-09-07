我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大學文憑不再吃香？美就業市場罕見逆轉 青年人藍領比白領好找工作

世界盃女籃／義大利差點大爆冷 美國隊僅拿55分創半世紀最慘紀錄

看哭華人世界的給阿嬤的情書 洛杉磯上映

記者張宏／洛杉磯報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
在3日舉辦的華人提前觀影活動中，聚集不同世代對此片有興趣的華人。（記者張宏／攝影...
在3日舉辦的華人提前觀影活動中，聚集不同世代對此片有興趣的華人。（記者張宏／攝影）

號稱看哭整個華人世界的中國潮汕方言電影《給阿嬤的情書》4日在全美近200家影院上映，在3日舉辦的華人提前觀影活動中，聚集不少對此片有興趣的華人，其中不少是潮汕人。現場觀眾不少被電影情節打動落淚，有人想起長輩往事，也有年輕觀眾透過電影認識「僑批」歷史。

影片全部是方言配中英字幕，以潮汕地區的下南洋及僑批等歷史文化為主題，講述一位阿嬤的孫子遠赴泰國尋找阿公的故事。電影耗資1700萬元人民幣（約240萬美元），沒有流量明星和名導，但是在中國大陸卻掙得20億元人民幣（約2.8億美元）票房。

不少華人看完電影在海報前合影。（記者張宏／攝影）
不少華人看完電影在海報前合影。（記者張宏／攝影）

來自汕頭潮南區的連潤雄（Ken Lian）表示，這部電影使用潮州方言，對本地人來說很親切，且潮州話很有詩詞韻律感，六歲女兒就是通過學電影主題曲來學說潮州話。電影裡相關僑批故事，他從小就在村裡聽過，有很多鄉親下南洋，不少人都會在當地另組家庭，時隔多年再回來尋親。還有鄉親從泰國寄回東西時，村裡人會因為分配發生口角，有人寄來一瓶橄欖油，最後連瓶子都要分。

華人Julia劉表示，她忍耐好幾個月不被劇透，終於看到原版，感覺很激動。電影完成度很高，明顯感受導演做各種嘗試來講好這個故事。潮汕方言聽起來也很舒服，書信用詞古典雅緻，華人下南洋各種心酸和對家鄉的思念，讓海外華人心有戚戚焉。

擁有近40年演藝經歷的好萊塢資深演員馬鎮金（Raymond Ma）表示，這場電影幾乎是一段私人記憶的重現。他五歲時，就記得外公每個月寄錢給家裡，每次大約五美元，用來幫助在香港的家人。

精華 FAQ

  • 這部電影4日在全美近200家影院上映，洛杉磯也有相關放映活動，3日先舉辦華人提前觀影場，吸引不少潮汕與其他華人到場觀賞。

  • 影片以潮汕地區下南洋與僑批文化為背景，講述孫子遠赴泰國尋找阿公的故事，內容牽涉家鄉、離散、尋親與思念，特別能觸動海外華人。

  • 電影僅耗資1700萬元人民幣，沒有流量明星或名導，卻在中國大陸累積20億元票房，顯示其題材、方言表達與情感張力成功打動大量觀眾。

泰國 洛杉磯

上一則

中國製一款被禁售安全氣囊近日致第11死 FBI籲車主舉報

下一則

洛城勞工節長周末 白天空桌、晚上車龍

延伸閱讀

潮汕話原聲「給阿嬤的情書」 明起北美上映

潮汕話原聲「給阿嬤的情書」 明起北美上映
潮汕文化熱潮席捲兩岸三地 政大校友沈欣駿密爾布瑞圖書館開講「潮汕精神之旅」

潮汕文化熱潮席捲兩岸三地 政大校友沈欣駿密爾布瑞圖書館開講「潮汕精神之旅」
娛樂／中國暑期檔票房新高 「八仙！」名利雙收

娛樂／中國暑期檔票房新高 「八仙！」名利雙收
娛樂／瘴氣營 砍殺片外皮的酷兒電影

娛樂／瘴氣營 砍殺片外皮的酷兒電影
「牛來」後又有「單人手搓」電影上映 導演放話票房破10億

「牛來」後又有「單人手搓」電影上映 導演放話票房破10億
「奧德賽」一票難求 改變紐約電影院文化

「奧德賽」一票難求 改變紐約電影院文化

熱門新聞

李美萱為了更快適應新環境並降低長期適應壓力帶來的心理負擔，於是開始主動走出家門，在公共空間與其他台積太太交流。（李美萱提供）

跟台積電赴美享高薪生活 家屬為何卻「一點都不開心」

2026-08-31 20:31
一名鮑爾溫公園市前議員家中後院被FBI挖出6萬多美元現金，牽扯出重大貪腐案。（本報檔案照）

家後院挖出6萬元現金 遷出巨大貪腐案 涉及華人商家

2026-08-31 16:57
兩名中國籍男子，主導針對蘋果設備的大規模退貨騙局，造成蘋果公司至少1620萬元損失，分別被判入獄78個月及57個月。圖為蘋果店示意圖，非被騙店。路透社

2華男拿假貨進蘋果店 靠這招騙走1620萬 下場慘了

2026-09-01 15:39
在申請熱度方面，洛杉磯加大（UCLA）成為全美公立大學之冠。數據顯示，UCLA共收到14萬5086份申請，為所有公立大學中申請人數最多。(本報資料照／記者謝雨珊攝影)

2027最佳大學排名出爐 加州「這校」申請數冠絕全美

2026-09-01 22:14
這些超市的蔬果很新鮮。（陳女士提供）

蔬果每磅不到1元 華婦「棄」好市多去這裡買菜

2026-09-01 20:00
由於鑄造過程中出現正面雙重模具錯誤，由舊金山鑄幣廠鑄造的1969-S林肯紀念堂一美分硬幣如今價值不菲。（鮑爾斯畫廊）

注意 1美分硬幣圖案如有這情況 可能值60萬

2026-09-01 21:06

超人氣

更多 >
胡錫進：美國若敢做1事 中國應攻擊美國本土

胡錫進：美國若敢做1事 中國應攻擊美國本土
推廣傳統家庭觀念 白宮擬補助已婚全職父母 每個孩子每年9000元

推廣傳統家庭觀念 白宮擬補助已婚全職父母 每個孩子每年9000元
如何在台海打贏解放軍？美前太平洋司令揭台灣海軍致勝關鍵

如何在台海打贏解放軍？美前太平洋司令揭台灣海軍致勝關鍵
才急喊「快失業了」 50歲劉曉憶回歸遇名導揭攝影棚內幕

才急喊「快失業了」 50歲劉曉憶回歸遇名導揭攝影棚內幕
半個娛樂圈都來了… 肖戰帶父母看李宇春演唱會 「一個動作」超溫馨

半個娛樂圈都來了… 肖戰帶父母看李宇春演唱會 「一個動作」超溫馨