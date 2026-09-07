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AI重塑好萊塢 台美影人分享技術、創作與入行經驗

記者張庭瑜／洛杉磯報導
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洛杉磯台美商會青商部舉辦影視娛樂產業論壇，邀請台美影人分享AI如何改變電影技術、...
洛杉磯台美商會青商部舉辦影視娛樂產業論壇，邀請台美影人分享AI如何改變電影技術、創作及片廠實務。（記者張庭瑜／攝影）

奧斯卡獲獎技術人才、好萊塢電影作曲家，到大型片廠後期製作專業人士，洛杉磯台美商會青商部（TJCCLA）日前在Hilton Arcadia舉辦影視娛樂產業論壇，邀請馬萬鈞、作曲家張景山及Sony Pictures後期製作財務人員Tiffany Chen，從技術、創作及片廠實務角度，分享人工智慧（AI）對電影產業的影響及進入好萊塢的經驗。

青商部會長楊如耀表示，洛杉磯聚集許多投入影視產業的台灣人及台美人，希望透過論壇及會後交流建立連結，尋找跨領域合作的可能。

馬萬鈞現場播放一段前一晚趕製、以美國總統川普為主角的40秒AI「致詞」影片，影片主要利用AI工具生成，並非川普真實發言。他說，從構思、腳本、語音合成到影像生成，實際操作約半小時，加上等待模型運算，整體約花兩小時。

馬萬鈞並以2012年一支讓三名已故女星重現畫面的Dior廣告為例指出，傳統製作須經過臉部追蹤、數位建模、皮膚材質模擬及表情動畫等繁複程序，即使人物只出現數秒，仍須投入大量前期作業；如今AI只需參考影像及文字指令，就能取代其中部分流程。他也提醒，技術門檻降低的另一面是風險，民眾放在網路上的照片與聲音，都可能被用來複製語音或生成影像。

馬萬鈞與團隊2019年獲奧斯卡科學與技術獎項肯定，他是繼李安後第二位獲奧斯卡肯定的台灣人。他與南加州大學團隊研發的臉部捕捉技術，曾應用於「阿凡達」、「班傑明的奇幻旅程」及「玩命關頭7」等好萊塢電影。

張景山則從創作者角度談AI。她表示，自己接受古典音樂訓練，面對新科技傾向先了解而非排斥，也曾使用AI人聲工具製作示範音軌，但最後沒有放進正式作品，因為她更希望把機會留給真人張景山曾以「Laws of Man」獲2026年作曲家與作詞家協會（SCL）David Raksin新銳人才獎。

Tiffany Chen則從大型片廠後期製作角度分享實務經驗。她表示，一部電影的後期製作一般約需三個月，遇上更換剪輯師等特殊狀況可能延長至一年，補拍在大型製作中也並不罕見。

精華 FAQ

  • 論壇聚焦AI對電影產業的影響，邀請技術、創作與後期製作領域的台美影人分享實務經驗，也希望促進洛杉磯台美影視人才的交流與合作。

  • 他現場展示一段以川普為主角的AI影片，說明從構思到生成僅約半小時、整體約2小時；同時提醒照片與聲音可能被用來複製語音或生成影像。

  • 張景山從創作者角度表示會先理解新科技，曾用AI人聲做示範但未納入正式作品；Tiffany Chen則指出後期製作通常約3個月，特殊情況可能延長到1年。

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