廣府人先驅開拓北美洲圖文展 緬先輩

大聖蓋博谷同源會副會長繆德坤（左起）、會長Shirley Hwong、聯邦眾議員趙美心、南加州廣府人聯誼會會長梅寧、南加州廣府人聯誼會執行會長梅紅和洪海林。（記者張宏／攝影）

由大聖蓋博 谷同源會與南加州 廣府人聯誼會聯合主辦、鐵路華工後裔協會協辦的「廣府人先驅開拓北美洲」圖文展4日在蒙特利公園市圖書館開幕，現場座無虛席，大家感懷先輩，銘記華人 歷史和對美國的貢獻。

大聖蓋博谷同源會和南加州廣府人聯誼會共同主辦的廣府人先驅開拓北美洲圖文展覽，4日在蒙特利公園市圖書館開幕，現場匯集各界民選官員。（記者張宏／攝影）

展覽將在蒙市圖書館展出一個月，大聖蓋博谷同源會副會長繆德坤表示，在美國建國250年之際，美國故事是由不同族群共同建設的，其中華人先驅尤其值得銘記，他們在淘金熱時期及第一條橫貫大陸鐵路建設期間來到美國。這些勞工鋪設連接西海岸、中西部以及東海岸的鐵路，將一片原本孤立的邊疆地區，轉變成一個快速發展的強大經濟區域。

大聖蓋博谷同源會和南加州廣府人聯誼會共同主辦的廣府人先驅開拓北美洲圖文展覽，4日在蒙特利公園市圖書館開展。（記者張宏／攝影）

南加州廣府人聯誼會會長梅寧表示，透過展覽的歷史照片和檔案資料，大家不僅看到修建鐵路的危險勞動，還能看到先驅者在西海岸各地建立的昌盛社區。修建鐵路的華人多來自廣東省較貧困地區，尤其是台山。

蒙市市長羅霈霆（左二）為大家頒發賀狀。（記者張宏／攝影）

聯誼會執行會長梅紅表示，廣府人在建設美國的歷史中表現突出，但是1969年5月10日美國橫貫大陸鐵路正式通車時拍下那張著名的「鐵路通車」畫面中卻沒有任何華人，也沒有任何亞裔美國人的身影。她作為華工後裔代表，已連續多年參加紀念活動，在紀念儀式上向先輩獻花，表達敬意。

聯邦眾議員趙美心表示，展覽講述一段少有美國人知道的歷史，一群廣府先驅飄洋過海來到美國，在這片土地上修建鐵路，連接東西海岸。（記者張宏／攝影）

現場匯集各界民選官員包括趙美心、吳紹榮、羅霈霆、勞朱嘉儀、伍立倫、劉栩林、伍國慶等及南加華人歷史學會會長Susie Ling，該會前會長梅元宇和Gordon Hon、美洲同源總會會長鄭舒蘭夫婦等。

廣府人先驅開拓北美洲圖文展覽回顧華人修建鐵路和淘金歷史。（記者張宏／攝影）