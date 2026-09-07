我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大學文憑不再吃香？美就業市場罕見逆轉 青年人藍領比白領好找工作

世界盃女籃／義大利差點大爆冷 美國隊僅拿55分創半世紀最慘紀錄

廣府人先驅開拓北美洲圖文展 緬先輩

記者張宏／蒙特利公園市報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
大聖蓋博谷同源會副會長繆德坤（左起）、會長Shirley Hwong、聯邦眾議...
大聖蓋博谷同源會副會長繆德坤（左起）、會長Shirley Hwong、聯邦眾議員趙美心、南加州廣府人聯誼會會長梅寧、南加州廣府人聯誼會執行會長梅紅和洪海林。（記者張宏／攝影）

由大聖蓋博谷同源會與南加州廣府人聯誼會聯合主辦、鐵路華工後裔協會協辦的「廣府人先驅開拓北美洲」圖文展4日在蒙特利公園市圖書館開幕，現場座無虛席，大家感懷先輩，銘記華人歷史和對美國的貢獻。

大聖蓋博谷同源會和南加州廣府人聯誼會共同主辦的廣府人先驅開拓北美洲圖文展覽，4日...
大聖蓋博谷同源會和南加州廣府人聯誼會共同主辦的廣府人先驅開拓北美洲圖文展覽，4日在蒙特利公園市圖書館開幕，現場匯集各界民選官員。（記者張宏／攝影）

展覽將在蒙市圖書館展出一個月，大聖蓋博谷同源會副會長繆德坤表示，在美國建國250年之際，美國故事是由不同族群共同建設的，其中華人先驅尤其值得銘記，他們在淘金熱時期及第一條橫貫大陸鐵路建設期間來到美國。這些勞工鋪設連接西海岸、中西部以及東海岸的鐵路，將一片原本孤立的邊疆地區，轉變成一個快速發展的強大經濟區域。

大聖蓋博谷同源會和南加州廣府人聯誼會共同主辦的廣府人先驅開拓北美洲圖文展覽，4日...
大聖蓋博谷同源會和南加州廣府人聯誼會共同主辦的廣府人先驅開拓北美洲圖文展覽，4日在蒙特利公園市圖書館開展。（記者張宏／攝影）

南加州廣府人聯誼會會長梅寧表示，透過展覽的歷史照片和檔案資料，大家不僅看到修建鐵路的危險勞動，還能看到先驅者在西海岸各地建立的昌盛社區。修建鐵路的華人多來自廣東省較貧困地區，尤其是台山。

蒙市市長羅霈霆（左二）為大家頒發賀狀。（記者張宏／攝影）
蒙市市長羅霈霆（左二）為大家頒發賀狀。（記者張宏／攝影）

聯誼會執行會長梅紅表示，廣府人在建設美國的歷史中表現突出，但是1969年5月10日美國橫貫大陸鐵路正式通車時拍下那張著名的「鐵路通車」畫面中卻沒有任何華人，也沒有任何亞裔美國人的身影。她作為華工後裔代表，已連續多年參加紀念活動，在紀念儀式上向先輩獻花，表達敬意。

聯邦眾議員趙美心表示，展覽講述一段少有美國人知道的歷史，一群廣府先驅飄洋過海來到...
聯邦眾議員趙美心表示，展覽講述一段少有美國人知道的歷史，一群廣府先驅飄洋過海來到美國，在這片土地上修建鐵路，連接東西海岸。（記者張宏／攝影）

現場匯集各界民選官員包括趙美心、吳紹榮、羅霈霆、勞朱嘉儀、伍立倫、劉栩林、伍國慶等及南加華人歷史學會會長Susie Ling，該會前會長梅元宇和Gordon Hon、美洲同源總會會長鄭舒蘭夫婦等。

廣府人先驅開拓北美洲圖文展覽回顧華人修建鐵路和淘金歷史。（記者張宏／攝影）
廣府人先驅開拓北美洲圖文展覽回顧華人修建鐵路和淘金歷史。（記者張宏／攝影）

精華 FAQ

  • 展覽由大聖蓋博谷同源會與南加州廣府人聯誼會主辦，並在蒙特利公園市圖書館開幕，將持續展出1個月，吸引不少民眾到場參觀。

  • 展覽透過照片與檔案，呈現華工在淘金熱與第一條橫貫大陸鐵路建設中的勞動，也展現他們在西海岸各地建立社區、促進經濟發展的歷史。

  • 現場有趙美心、吳紹榮、羅霈霆等民選官員，以及多位僑界人士出席，活動除了紀念華工先輩，也提醒大眾銘記華人歷史與對美國的長期貢獻。

加州 聖蓋博 華人

上一則

中國製一款被禁售安全氣囊近日致第11死 FBI籲車主舉報

下一則

洛城勞工節長周末 白天空桌、晚上車龍

延伸閱讀

促美中交流…繁榮華埠總會推系列活動　

促美中交流…繁榮華埠總會推系列活動　
康寶萊主辦2026「粵唱粵強」國際大賽紐約站

康寶萊主辦2026「粵唱粵強」國際大賽紐約站
全球第二屆粵唱粵強歌唱比賽費城賽區啟動

全球第二屆粵唱粵強歌唱比賽費城賽區啟動
泛美近70僑領聚南加 共議青年接棒

泛美近70僑領聚南加 共議青年接棒
台美人動員 爭取讓台灣故事納入亞太裔國家博物館

台美人動員 爭取讓台灣故事納入亞太裔國家博物館
王溫蒂深耕當地 競選聖蓋博市議員

王溫蒂深耕當地 競選聖蓋博市議員

熱門新聞

李美萱為了更快適應新環境並降低長期適應壓力帶來的心理負擔，於是開始主動走出家門，在公共空間與其他台積太太交流。（李美萱提供）

跟台積電赴美享高薪生活 家屬為何卻「一點都不開心」

2026-08-31 20:31
一名鮑爾溫公園市前議員家中後院被FBI挖出6萬多美元現金，牽扯出重大貪腐案。（本報檔案照）

家後院挖出6萬元現金 遷出巨大貪腐案 涉及華人商家

2026-08-31 16:57
兩名中國籍男子，主導針對蘋果設備的大規模退貨騙局，造成蘋果公司至少1620萬元損失，分別被判入獄78個月及57個月。圖為蘋果店示意圖，非被騙店。路透社

2華男拿假貨進蘋果店 靠這招騙走1620萬 下場慘了

2026-09-01 15:39
在申請熱度方面，洛杉磯加大（UCLA）成為全美公立大學之冠。數據顯示，UCLA共收到14萬5086份申請，為所有公立大學中申請人數最多。(本報資料照／記者謝雨珊攝影)

2027最佳大學排名出爐 加州「這校」申請數冠絕全美

2026-09-01 22:14
這些超市的蔬果很新鮮。（陳女士提供）

蔬果每磅不到1元 華婦「棄」好市多去這裡買菜

2026-09-01 20:00
由於鑄造過程中出現正面雙重模具錯誤，由舊金山鑄幣廠鑄造的1969-S林肯紀念堂一美分硬幣如今價值不菲。（鮑爾斯畫廊）

注意 1美分硬幣圖案如有這情況 可能值60萬

2026-09-01 21:06

超人氣

更多 >
胡錫進：美國若敢做1事 中國應攻擊美國本土

胡錫進：美國若敢做1事 中國應攻擊美國本土
推廣傳統家庭觀念 白宮擬補助已婚全職父母 每個孩子每年9000元

推廣傳統家庭觀念 白宮擬補助已婚全職父母 每個孩子每年9000元
如何在台海打贏解放軍？美前太平洋司令揭台灣海軍致勝關鍵

如何在台海打贏解放軍？美前太平洋司令揭台灣海軍致勝關鍵
才急喊「快失業了」 50歲劉曉憶回歸遇名導揭攝影棚內幕

才急喊「快失業了」 50歲劉曉憶回歸遇名導揭攝影棚內幕
半個娛樂圈都來了… 肖戰帶父母看李宇春演唱會 「一個動作」超溫馨

半個娛樂圈都來了… 肖戰帶父母看李宇春演唱會 「一個動作」超溫馨