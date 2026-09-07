廣府人先驅開拓北美洲圖文展 緬先輩
由大聖蓋博谷同源會與南加州廣府人聯誼會聯合主辦、鐵路華工後裔協會協辦的「廣府人先驅開拓北美洲」圖文展4日在蒙特利公園市圖書館開幕，現場座無虛席，大家感懷先輩，銘記華人歷史和對美國的貢獻。
展覽將在蒙市圖書館展出一個月，大聖蓋博谷同源會副會長繆德坤表示，在美國建國250年之際，美國故事是由不同族群共同建設的，其中華人先驅尤其值得銘記，他們在淘金熱時期及第一條橫貫大陸鐵路建設期間來到美國。這些勞工鋪設連接西海岸、中西部以及東海岸的鐵路，將一片原本孤立的邊疆地區，轉變成一個快速發展的強大經濟區域。
南加州廣府人聯誼會會長梅寧表示，透過展覽的歷史照片和檔案資料，大家不僅看到修建鐵路的危險勞動，還能看到先驅者在西海岸各地建立的昌盛社區。修建鐵路的華人多來自廣東省較貧困地區，尤其是台山。
聯誼會執行會長梅紅表示，廣府人在建設美國的歷史中表現突出，但是1969年5月10日美國橫貫大陸鐵路正式通車時拍下那張著名的「鐵路通車」畫面中卻沒有任何華人，也沒有任何亞裔美國人的身影。她作為華工後裔代表，已連續多年參加紀念活動，在紀念儀式上向先輩獻花，表達敬意。
現場匯集各界民選官員包括趙美心、吳紹榮、羅霈霆、勞朱嘉儀、伍立倫、劉栩林、伍國慶等及南加華人歷史學會會長Susie Ling，該會前會長梅元宇和Gordon Hon、美洲同源總會會長鄭舒蘭夫婦等。
展覽由大聖蓋博谷同源會與南加州廣府人聯誼會主辦，並在蒙特利公園市圖書館開幕，將持續展出1個月，吸引不少民眾到場參觀。 展覽透過照片與檔案，呈現華工在淘金熱與第一條橫貫大陸鐵路建設中的勞動，也展現他們在西海岸各地建立社區、促進經濟發展的歷史。 現場有趙美心、吳紹榮、羅霈霆等民選官員，以及多位僑界人士出席，活動除了紀念華工先輩，也提醒大眾銘記華人歷史與對美國的長期貢獻。
精華 FAQ
展覽由大聖蓋博谷同源會與南加州廣府人聯誼會主辦，並在蒙特利公園市圖書館開幕，將持續展出1個月，吸引不少民眾到場參觀。
展覽透過照片與檔案，呈現華工在淘金熱與第一條橫貫大陸鐵路建設中的勞動，也展現他們在西海岸各地建立社區、促進經濟發展的歷史。
現場有趙美心、吳紹榮、羅霈霆等民選官員，以及多位僑界人士出席，活動除了紀念華工先輩，也提醒大眾銘記華人歷史與對美國的長期貢獻。
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