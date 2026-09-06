建遊民「性愛小屋」？ 洛杉磯市議員說不

洛杉磯市議會公眾發言時段，一男子提出以公帑設置私人空間，供遊民解決性需求的構想。（會議視頻截圖）

花納稅人的錢為遊民 設置解決性需求的私人空間？一男子日前在洛杉磯 市議會公眾發言時提出這項特殊構想，建議相關設施可供個人自慰，或在雙方同意下與伴侶發生性行為。市議員帕克（Traci Park）隨後明確回應：「不會設置公共性愛小屋。」

KTLA電視台報導，該身分未公開男子表示，希望洛杉磯試辦相關計畫，讓遊民能在私密環境中解決性需求，並稱此舉代表「平等」。他主張計畫由公共稅收 支應，並由專業人員監督管理，但未說明設施地點、營運方式及所需經費。

帕克隨後在Instagram分享這段公眾發言影片，並以「只有在洛杉磯才會發生的事」為題。影片也拍下她聽取提議時的驚訝反應。帕克將男子提出的設施稱為「公共性愛小屋」，並直接回應：「不，我們不會設置公共性愛小屋。」洛杉磯市議會公眾發言時段開放民眾就市政及相關議題表達意見，但民眾提出的意見或構想，不代表市議會一定會審議或採納。

這項提議正值洛杉磯遊民人數再度上升之際。洛杉磯遊民服務管理局7月公布的2026年遊民統計顯示，洛市遊民人數達4萬5194人，比去年增加3.4%；洛杉磯縣有7萬3040人，增加1.2%，終止連續兩年的下降。其中，居住在街頭、車輛及帳篷等場所的遊民人數，洛杉磯市增加7.9%，全縣增加3.3%。遊民局指出，生活成本上升，以及租金補貼計畫「限時補助」因經費削減暫停新增名額，是遊民增加的原因。

相關影片在Instagram引發熱議，不少網友對該構想表示難以置信，也有人以嘲諷方式質疑公共資金用途。一網友開玩笑詢問，使用這類設施是否也要「像打高爾夫球一樣預約時段」；另有人表示，市府與其花錢興建相關設施，不如先處理道路坑洞等基礎建設問題。