南加歡樂盃羽球賽9月20日舉行 逾百選手參賽

第三屆南加州歡樂盃羽球賽將於9月20日舉行，主辦單位預計吸引超過100名選手參賽、300名以上民眾到場觀賽。（主辦單位提供）

邁入第三屆的南加州 歡樂盃羽球 賽，將於9月20日在波莫那Arena Badminton & Sports Club舉行，由國立政治大學南加 州校友會與洛僑中心共同主辦。今年賽事規模再擴大，預計吸引超過100名選手參賽、300名以上民眾到場觀賽。

主辦單位表示，南加州歡樂盃羽球賽自創辦以來廣受羽球愛好者支持，今年除延續以球會友、推廣健康運動的理念外，也希望透過賽事促進校友、僑界及社區間的互動交流，打造兼具運動、聯誼與文化交流的平台。賽程預計規畫近百場比賽，總獎金及獎項價值約2500美元。今年比賽設男子單打、雙打，女子雙打及混合雙打等項目，其中男子雙打、女子雙打及混合雙打依選手程度分為A、B組，男子單打則不分組，並開放兼項，提供不同程度的羽球愛好者切磋球技的機會。

賽事將於上午9時至下午5時舉行，地點為Arena Badminton & Sports Club（2780 S. Reservoir St., Pomona）。主辦單位表示，目前已開放報名，名額有限，額滿截止，歡迎有興趣的民眾踴躍參與。詳情可電郵聯繫[email protected]