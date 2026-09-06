鑽石吧Q提案受關注 未來1個月辦6場說明會
鑽石吧今年11月地方選舉一項受居民關注的議題是Q提案（Measure Q）。鑽石吧市府將在9月及10月舉行六場相關說明會，讓居民了解這項提高1%地方銷售稅提案以及市府目前面臨的財政問題。
鑽石吧市府最近公布10年財政預測，鑽石吧面臨結構性預算赤字，年度支出預計持續以高於收入的速度增加。市府預估，未來年度預算缺口約從100萬美元至超過900萬美元不等，若目前趨勢持續，可能在2036年前耗盡一般基金儲備。
因此，Q提案成為市府目前提出的增加地方收入方案之一，如果獲鑽石吧多數選民支持，將在地方層級每1美元應稅消費增加1美分的銷售稅。市府指出，並非所有消費都受銷售稅增加影響，大部分基本生活必需品，例如未加工食品、處方藥，以及醫療、法律和牙科服務等，通常不屬於這項地方稅的課稅範圍。
鑽石吧市府表示，未來一個月的六場說明會內容完全相同，居民可依時間選擇參加。所有活動均在鑽石吧市政廳舉行，並安排問答及意見交流時間。
說明會日期及時間為：9月19日上午9時至11時；9月21日晚6時30分至8時30分；9月28日晚6時30分至8時30分；10月3日上午9時至11時；10月12日上午9時至11時；10月17日上午9時至11時。
參加說明會不需事先登記，直接參加即可；不過，由於市府需要準備座位及印刷資料，因此鼓勵居民事先登記。居民可致電或簡訊909-839-7019，或透過市府Measure Q相關頁面提供的電子郵件登記。
市府公布10年財政預測後，發現支出成長快於收入，未來恐出現逐年擴大的預算缺口，因此希望透過Q提案增加地方收入，並以說明會向居民交代財政壓力與方案內容。 若獲多數選民支持，Q提案將使地方層級每1美元應稅消費多付1美分銷售稅；不過未加工食品、處方藥，以及醫療、法律和牙科服務等，多半不在課稅範圍內。 說明會都在鑽石吧市政廳舉行，時間分別為9月19日、9月21日、9月28日、10月3日、10月12日與10月17日；活動內容相同，可直接參加，但市府鼓勵先用電話、簡訊或電郵登記。
精華 FAQ
市府公布10年財政預測後，發現支出成長快於收入，未來恐出現逐年擴大的預算缺口，因此希望透過Q提案增加地方收入，並以說明會向居民交代財政壓力與方案內容。
若獲多數選民支持，Q提案將使地方層級每1美元應稅消費多付1美分銷售稅；不過未加工食品、處方藥，以及醫療、法律和牙科服務等，多半不在課稅範圍內。
說明會都在鑽石吧市政廳舉行，時間分別為9月19日、9月21日、9月28日、10月3日、10月12日與10月17日；活動內容相同，可直接參加，但市府鼓勵先用電話、簡訊或電郵登記。
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